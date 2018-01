ÅPENT BREV: – Anniken og Martin, dere har muligheten til å gå inn for en mer ansvarlig våpeneksport, skriver AUFs fylkesledere. Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Kjære Anniken Huitfeldt og Martin Kolberg

debatt

Publisert: 15.01.18 15:21

MENINGER 2018-01-15T14:21:43Z

Vi kan ikke leve med at regjeringen tillater salg av norsk militærutstyr til noen av verdens mest undertrykkende regimer, land som bryter humanitærretten, barns rettigheter og krigens regler i Jemen.

Alle AUFs fylkesledere:

Hoda Imad (Akershus)

Ramani Cornels Nordli (Aust-Agder)

Bendik Thun (Buskerud)

Guro Vollan Nilsen (Finnmark)

Håvard Sagbakken Saanum (Hedmark)

Benjamin Jakobsen (Hordaland)

Aurora Dimmen Bratli (Møre og Romsdal)

Emelie Johanne Johansen (Nordland)

Ingrid Myhr (Oppland)

Agnes Nærland Viljugrein (Oslo)

Martin Dirdal Bjørnson (Rogaland)

Henrik Thorsnes Lefdal (Sogn og Fjordane)

Fredrik Sørlie (Telemark)

Brynjar Andersen Saus (Troms)

Julie Indstad Hole (Trøndelag)

Nora Chayed (Vest-Agder)

Rikke Oline Grava (Vestfold)

Petra Brinch (Østfold)

Kjære Anniken og Martin,

situasjonen i Jemen er beskrevet som verdens verste humanitære katastrofe. Ett barn dør av sult og sykdom hvert tiende minutt og 22 millioner mennesker trenger hjelp. Den saudi-ledede koalisjonen som har bombet sykehus, fabrikker og begravelsesfølger i Jemen, har også blokkert innfartsårer slik at livsviktige medisiner, mat og drivstoff ikke kommer frem til sivilbefolkningen.

Samtidig har norsk eksport av forsvarsmateriell og strategiske varer nesten seksdoblet seg siden 2014. 17. januar kan dere, og de andre medlemmene av Stortingets utenrikskomité, bestemme om Norge skal stanse denne eksporten en gang for alle.

Regjeringen har allerede tatt et viktig skritt ved å stanse salget av våpen og ammunisjon til De Forente Arabiske Emirater. Det er fantastiske nyheter, men det må ikke bli en hvilepute! Arbeiderpartiet er, og skal være en forkjemper for at Norge skal ha et meget strengt regelverk for eksport av strategiske varer. All eksport fra Norge må kunne tåle dagens lys. AUF mener at et strengt regelverk er nødt til å bety at Norge må stanse salget.

Anniken og Martin: Nå har dere muligheten til å gå inn for en mer ansvarlig våpeneksport og sette en stopper for dette salget til den saudi-ledede koalisjonen som kriger i Jemen.

Vi trenger at Arbeiderpartiet tar ansvar der regjeringen ikke gjør det. Lykke til 17. januar – vi heier på dere!