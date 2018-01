Foto: Hagen, Roar

Fornuftig å frede boliglånforskriften

leder

Publisert: 28.01.18 04:55

MENINGER 2018-01-28T03:55:16Z

Særreglene for boliglån i Oslo bør fjernes, oppfordrer konsernsjef Rune Bjerke i DNB. Han får støtte fra boligbyggerne.

Adm. dir. Per Jæger i Boligprodusentene mener at den midlertidige boliglånsforskriften nå må trekkes tilbake fordi den vil gi uheldige utslag på boligpriser og boligbygging fremover. Finansminister Siv Jensen (Frp) er nølende med å etterkomme DNB -sjefens forlangende, og sier til NRK at for høy gjeldsutvikling hos norske husstander er en potensiell trussel for stabiliteten i norsk økonomi.

Vi mener finansministeren her uttrykker en ansvarlighetslinje som Regjeringen gjør klokt i å følge en stund til. Boliglånsforskriften, som blant annet setter krav til 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo, har langt på vei virket. Regelen har beviselig hatt en dempende effekt. Den har bremset opp et akselererende boligmarked og særlig spekulasjonen i boliger som investeringsobjekt i hovedstaden. Boligprisene har falt med nesten 12 prosent siden toppen i april i fjor, ifølge NRK, samtidig som at nyboligsalget også har gått kraftig ned.

Men nordmenns låneopptak fortsetter likevel nokså ufortrødent, og nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi i snitt de siste 12 månedene økte gjelden med 6,4 prosent. Lønnsutviklingen i samme periode var 1,9 prosent i privat sektor og 1,8 i kommunal sektor. Det betyr at den gjennomsnittlige gjeldsbelastningen blant norske husholdninger er på rekordhøye 222 prosent av den disponible inntekten. Det er et misforhold som ikke kan fortsette, og som vi regner med vil spille inn når Finanstilsynet på Regjeringens anmodning skal vurdere om de særskilte lånereglene skal videreføres etter 30. juni i år.

At finansnæringen og de kommersielle boligbyggerne ønsker å skrote en forskrift som hindrer dem i å tjene enda mer penger, kan ikke være noe argument for Siv Jensen og Regjeringen når de skal ta endelig beslutning om å videreføre nåværende forordning. En praksis som for øvrig ikke er mer absolutt enn at bankene fortsatt har noe fleksibilitet til å yte lån utenfor kravene.

Finanstilsynet skal avgi sin innstilling om en drøy måned. I en situasjon der mange husholdninger har gjort seg sårbare for en renteøkning vi med sikkerhet vet vil finne sted, vi vet bare ikke når, er det etter vår oppfatning uansvarlig å legge til rette for ny lånefest. Spørsmålet er heller om det kan bli nødvendig å vurdere om det bør strammes ytterligere til.