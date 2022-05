Kommentar

En annen verden ble mulig

Av Hans Petter Sjøli

«En annen verden er mulig», var den radikale venstresidens mantra. Nå gjentas slagordet i Russland og fra et regime som står for det stikk motsatte av venstresidens idealer og prinsipper. Står antiamerikanismen for fall på ytre venstre?

«They’ve got Pepsi in the Andes/they’ve got McDonald’s in Tibet»

Roger Waters, «It’s a Miracle» (1992)

Da The Guardian-journalisten og forfatteren Shaun Walker delte en collage på Twitter, der han sammenlignet rivningen av en statue av den beryktede bolsjeviklederen Felix Dsjersjinskij i Moskva 1991 med fjerningen av et McDonald’s-skilt i samme by i 2022, repliserte den russiske politikeren Sergej Mironov at mens det gamle bildet viste «kollaps, skam og vanære», viste det nye «stolthet, en ny verden – den russiske verden».

Min første tanke var – før sorgen over demokratiets gradvise kollaps i Russland de siste 30 årene meldte seg – at dette lød som et fjernt ekko av vestlige venstreradikaleres drøm om en annen og av-globalisert verden.

Kan man egentlig tenke seg et mer potent ytrevenstre-symbol enn demonteringen av et av USAs mest kjente multinasjonale brands, selveste McDonald’s?

På begynnelsen av 00-tallet var motstanden mot den amerikanskledede økonomiske globaliseringen i kjølvannet av Sovjetunionens fall den dominerende saken blant vestlige venstreradikalere.

Oppildnet av demonstrasjonene under WTO-møtet i Seattle i 1999, og dannelsen av «Verdens sosiale forum» i brasilianske Porto Alegre i 2001, erklærte Vestens venstreorienterte, etter ti års villrede etter kommunismens fall og kapitalismens seier, at «en annen verden er mulig».

Fienden var «nyliberalismen» – ledet an av Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet, de multinasjonale selskapene, og, selvsagt, USA, kapitalismens episenter, nå mektigere enn noen gang før.

Den såkalte «antiglobaliseringsbevegelsen» hadde en viss medvind, også i Norge, der bortimot 1200 personer deltok på den tre dager globaliseringskonferansen i Oslo i 2001.

EN NY VERDEN: Til venstre: Rivningen av en statue av grunnleggeren av det sovjetiske hemmelige politiet Felix Dsjersjinskij i Moskva i 1991. Til høyre: Demontering av et McDonald’s-skilt i Moskva i 2022.

Da det svenske politiet gikk nokså hardt til verks mot demonstranter i forbindelse med EU-toppmøtet i Göteborg i 2001 – der også USAs ennå ferske president George W. Bush var til stede – var det et nytt «bevis» på at makthaverne var villige til å bruke vold motstand mot folk som ønsket en annen verden. De såkalte «kravallerna» fikk en slags mytologisk posisjon på ytterste venstre.

En fortelling om at «nyliberalismen» var under press «nedenfra» ble etablert. I 2002 gikk ytre venstre-organisasjoner sammen om å arrangere konferansen «Manifest 02». Blant dem var Sosialistisk Ungdom, som ble ledet av Ingrid Fiskaa – som i dag er SVs utenriks- og forsvarspolitiske talsperson.

En annen sentral aktør blant ungsosialistene var den selverklærte marxisten Audun Lysbakken. I en artikkel i et studiehefte som ble utgitt i forbindelse med Manifest-konferansen, skrev han: «Revolusjonen er det nødvendige steget over fra den pengestyrte kapitalismen til den folkestyrte sosialismen.»

Alle har vi sagt og skrevet dumme ting, spesielt i euforiske sammenhenger, og det var utvilsomt en viss eufori på ytre venstre på denne tiden. I 2003 gikk en USA-ledet koalisjon til angrep på Saddam Husseins Irak, og folk i Vesten tok til gatene for å protestere mot en krig som ble ført på falske premisser. Jeg var selv blant de (ble det hevdet) over 50.000 som på en iskald Oslo-februardag i 2003 demonstrerte mot Irakkrigen.

Det var definitivt «something in the air». Krigen var åpenbart et feilgrep, og omkostningene brutale. Men svært få av oss som gikk i gatene den dagen problematiserte hva slags regime det ble grepet inn mot.

Den smule oppdriften på begynnelsen av 2000-tallet avtok etter hvert, og da Audun Lysbakken først ble statsråd og senere partileder i SV i 2012, var han ikke lenger like breial på sosialismens vegne. Hva den 25 år gamle Lysbakken ville sagt om dagens SV-leder, kan vi jo bare tenke oss.

Ifølge kilder i partiet sørget han, altså Lysbakken av i dag, for at SV ville støtte Sverige og Finlands eventuelle inntreden i Nato, før han gikk ut i pappapermisjon og overlot den daglige partistyringen til den mer radikale Kirsti Bergstø og utenrikspolitikken til før nevnte Ingrid Fiskaa, som fortsatt ser ut til å holde idealene fra SU-tiden høyt.

Det var kanskje en grunn til det. Da Kirsti Bergstø skulle forklare SVs linje i spørsmålet om Sverige og Finlands inntreden i Nato på NRKs «Debatten», ble det hele så innviklet at ingen skjønte bæret av SVs linje. Og Fiskaas advarsel i svenske Aftonbladet til våre to naboland mot å gå inn i Nato fordi medlemskapet har gjort «Norge mer sårbart som land», ble møtt med hoderisting fra politiske motstandere her hjemme.

«Jeg er grunnleggende uenig», lød det passe diplomatisk fra statsminister Jonas Gahr Støre.

Han kunne sagt: For en spinnvill påstand. Og utdypet: Har dere ikke fått med dere noen ting av det som har skjedd de tre siste månedene?

Den radikale og systemkritiske venstresiden har nemlig beholdt kompasset fra tidligere tider. For å si det med historikeren Timothy Snyder – en av Vestens mest fremtredende kjennere av Ukraina og ukrainsk historie – så handler venstresidens grunnleggende antiamerikanisme om en slags omvendt imperialisme.

Men det at USA har gjort mye skammelig på den verdenspolitiske scenen, betyr ikke at alt de gjør er skammelig, eller at andre ikke gjør fæle ting.

For ytre venstre har USA alltid vært hovedskurken, og den ultimate imperialisten. Antiamerikanismen som fundament for alle analyser har så å si alltid ført denne delen av venstresiden over i ulendt landskap.

Mens de mest ytterliggående i Norge støttet massemorderske tyranner som Stalin, Mao og Pol Pot, la de mer moderate venstrekreftene godviljen til overfor de østeuropeiske diktaturene. Da Berlinmuren falt, beskrev tidligere SV-leder Finn Gustavsen DDRs fall som en «blåmandag».

Helt over er det ikke. Som antropologen og Cuba-kjenneren Ståle Wig skriver i en fersk kronikk: «Når man støtter ethvert regime som markerer motstand mot USA, kan utfallet bli tragisk. LO har lenge drevet samarbeid med Cubas offisielle fagforening, mens vanlige cubanske arbeidere ikke får lov til å danne sine egne organisasjoner.»

00-tallets venstreradikalere fant sin egen helt i Venezuelas president Hugo Chávez. Lysbakken omtalte den såkalte chavismen som «en utvidelse og fordyping av demokratiet», mens andre mente at norske rødgrønne partier hadde mye å lære av det som skjedde i Venezuela, hvilket de selvsagt ikke hadde.

For eksperimentet i Venezuela gikk som kjent helt over styr, med en skakkjørt økonomi og et demokrati i knas. Folk på den radikale venstresiden snakker naturlig nok ikke om den løfterike chavismen lenger.

De mektigste motstanderne mot en USA-dominert verden sitter i Beijing og i Moskva. Men det er selvsagt ingenting ved disse regimene som er eller burde være spiselig for vestlige venstreorienterte. Som Snyder påpeker, er ikke Russland under Putin et alternativ til USA, men heller et slags knust speil – dit USA kan være på vei om landets egne oligarker (les Trump-klanen) vinner frem.

Likevel analyseres Ukraina-krigen av enkelte som en stedfortrederkrig for USA, og at det var Nato-utvidelsen østover som nærmest presset Putin til å gå inn i Ukraina. Når Sverige og Finland i frykt for hva Russland kan være i stand til ønsker å gå inn i Nato, så benytter den radikale venstresiden anledningen til å advare – ikke mot Putin og Russland, men mot Nato. Nato er problemet. Nato gjør verden mer sårbar.

Det kalles gjerne en nyansering, men er egentlig en bortforklaring. I tråd med Putin-regimets versjon av krigen.

Men antiamerikanismen fungerer ikke lenger. USA og Vesten er ikke hovedskurken. Den verste imperialisten sitter i Moskva, og det er han, som i sin iver etter å skape en annen verden, begår uhyrlige overgrep mot et fredelig naboland. Det er han som ønsker å knuse demokratiet; han som står i bresjen for en autoritær, ikke-frihetlig verden, der den sterkestes rett gjelder, og der løgnen er institusjonalisert.

Den radikale venstresiden har en gyllen anledning nå som krigen i Ukraina en gang for alle har avslørt at det gamle kompasset ikke lenger angir riktig retning.

Det er en anledning til å omfavne det liberale demokratiet og en åpen, blandingsøkonomi der små forskjeller er den sentrale verdien – og der det at de har (?) McDonald’s i Tibet, slik tidligere Pink Floyd-låtskriver Roger Waters en gang sang med raspende sarkastisk røst, ikke er et problem, men et gode.

Nå forlater den amerikanske hamburgergiganten Russland, og regimet fremstiller det som et fremskritt. Fra amerikansk globalkapitalisme til stolt, russisk nasjonalisme. «En annen verden» er faktisk mulig, og den materialiserer seg for våre øyne i våre dager.

Den radikale venstresiden har en sjanse nå til å markere klart og tydelig og en gang for alle at de foretrekker den verdenen vi har.