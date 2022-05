Kommentar

Ulvangs viktige arv

Av Leif Welhaven

Like distanser for kvinner og menn kan bli en realitet i langrenn.

Vegard Ulvang ligger an til å sette et riktig og viktig avtrykk når han avslutter vakten som leder av langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Siden 2006 har den tidligere skiløperen hatt den mest sentrale posisjonen for utvikling av langrennssporten. Det er ingen enkel oppgave, i en tid der den tradisjonsrike grenen er presset fra flere kanter samtidig.

Ikke minst er det en krevende balansegang å forene kortsiktige og langsiktige ønsker, i et miljø som er kjent for å være konservativt.

Men nå ser Vegard Ulvang - heldigvis - ut til å få gjennomslag for en historisk forandring.

Forslaget om å innføre like distanser for kvinner og menn er kontroversielt internt, og kommer garantert til å skape debatt.

Kritikerne mener at en endring kan gjøre konkurransene kjedeligere, fordi avstandene kan bli svært store i kvinneklassen.

Men er det skrevet i stein at det vil bli slik på sikt?

Både kvinner og menn tilbakelegger 42 195 meter når maraton står på løpsprogrammet. Selvsagt er det mulig å få på plass en modell der også lengden på skirenn ikke styres av hvilket kjønn du har.

Bildet er ikke svart-hvitt, men det er vanskelig å finne tilstrekkelig prinsipielt tungtveiende argumenter til å videreføre dagens forskjellsbehandling.

Nye rennlengder vil må få litt tid til å sette seg, men det er ingen grunn til at ikke langrennskvinner skal kunne gå like langt som herrene fremover.

Temaet har vært drøftet over tid, men nå er grunn til optimisme.

Ulvang har brukt tiden godt til å argumentere for standpunktet om like muligheter, og har nå lykkes med å få flertall i langrennskomiteen.

Ingenting er bestemt før det internasjonale skistyret (FIS Council) har sagt sitt. Men det skal en del til for at et vedtak i grenkomiteen ikke får gjennomslag.

18. mai var temaet oppe til votering i CCC (Cross country committee). Det endte med at 57 prosent stemte for like distanser. Nasjonene og utøverne er delt i synet på veien videre, og særlig Sverige har vært en forkjemper for forandring.

Planen er å teste ut et nytt system i verdenscupen allerede til vinteren, men ikke i VM i Planica i 2023. Men når verdensmesterskapet skal til Trondheim to år senere, kan kvinner og menn gå like langt om forslaget går gjennom.

Tanken er en struktur på konkurranser over 10 kilometer, 20 kilometer og 50 kilometer, i tillegg til sprint og stafett.

Her kan det være grunn til å diskutere detaljene rundt hva som kan fungere best. Hovedtanken fremstår fornuftig, men det finnes også argumenter for å la den lengste distansen være noe kortere for begge kjønn, av hensyn til tv-appellen i utålmodighetens tidsalder.

Det vil imidlertid også være kontroversielt.

Det foreslås også endringer i kalenderen, der Beitostølen ligger an til å få en verdenscuphelg.

Dessuten skal det ses på poengsystemet i verdenscupen, i håp om å bevare spenningen lengre. Tiltak for å få flere kvinner i støtteapparatet og åpning av stafettlag på tvers av land er andre foreslåtte tiltak. Her er det offensivt og interessant å se endringsviljen som nå legges til grunn.

En av de tiltagende utfordringene har vært dominansen fra få nasjoner, og bredden fremover blir interessant for sportens overlevelse. Men det er vanskelig å se at behovet for at flere land skal hevde seg må være synonymt med å forskjellsbehandle kjønnene for alltid.

På vei ut døren har Ulvang slått alarm om manglende åpenhet i det nye FIS-regimet, som så langt har holdt en lav profil i det offentlige rom. Den bekymringen skal vi ta på alvor, og fremover blir det interessant å se hvordan den nye presidenten navigerer.

Selv om mye får tregt i skipolitikken, har vi sett utvikling gjennom blant annet innføring av sprint og Tour de Ski. Nå er det nå positive likestillingstegn i tiden både innen langrenn og hopp.

Forhåpentligvis ender nå likebehandling av kjønn som et siste Ulvang-stempel av omfang i FIS.

Det er en seier Vegard Ulvang fortjener. Akkurat som æresmedlemskapet som trolig venter rundt neste sving.