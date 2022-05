KROPPSPOSITIV: – Inspirert fra blant annet feminisme og skeiv teori, eksisterer det i dag et stort antall Instagram-, Snap- og tik-tok kontoer administrert av aktivister som fremmer kroppspositivistiske standpunkter, påpeker Rugseth i dette debattinnlegget.

Steile holdninger og ufine personangrep i kroppsdebatten

Feminist og samfunnsdebattant Sanna Sarromaa har den siste tiden uttalt seg kritisk til de såkalte kroppspositivistene. Særlig får de som viser frem valker og fett gjennomgå. Sarromaa mener de er egoister som hyller en helseskadelig livsstil og ikke gjør sin samfunnsplikt ved å slanke seg.

GRO RUGSETH, førsteamanuensis, Norges idrettshøgskole

Kritikken er på ingen måte ny. Den er velkjent, repeterende og en vesentlig grunn for at den kroppspositivistiske bevegelsen oppsto.

Inspirert fra blant annet feminisme og skeiv teori, eksisterer det i dag et stort antall Instagram-, Snap- og tik-tok kontoer administrert av aktivister som fremmer kroppspositivistiske standpunkter.

De kommuniserer gjennom bilder og tekst om at diskriminering på bakgrunn av kroppsvekt ikke er greit.

Engasjementet deres kommer som en reaksjon på stigmatisering og trange rammer for hvilke kropper som anerkjennes i offentligheten. De søker frigjøring og helse ved å trosse skam og selvhat.

Kritikerne holder på sin side fast ved at høy kroppsvekt utgjør en helserisiko og at aktivistene bør gjøre alt for å bli normalvektige.

Det de ikke ser ut til å bry seg nevneverdig om, er at dette er en normalitet mange av aktivistene har brent seg kraftig på å forsøke å oppnå.

Gradvis har de erkjent at for dem er det ikke verdt strevet. Erfaringene deres finner støtte i medisinsk forskning. Gjennom flere tiår har det vært kommunisert at varig vektreduksjon er forbeholdt svært få av de som prøver.

Og i de samme forskningsmiljøene er det en erkjennelse om at overdrevent fokus på kroppsvekt kan trigge andre former for uhelse, som spiseforstyrrelser, depresjon og redusert livskvalitet.

Ordskiftet i debatter som handler om kropp, vekt og helse er ofte preget av steile holdninger og ufine personangrep. Og selvsagt er temaet emosjonelt. Det angår kroppen, selve forutsetningen for vår eksistens, for hvem vi er og for hvem vi blir oppfattet som.

Å aksjonere gjennom å vise frem kroppen er å sette seg selv inn i en sammenheng som er både personlig og offentlig, for ikke å si politisk. Det overskrider det mange opplever som naturlige grenser for privatliv og intimitet.

Det kan oppleves som invaderende for både den som viser seg frem og den som betrakter. På den ene siden er det et maktgrep fra aktivistenes side, et forsøk på å definere kroppen på nye måter.

På den annen side kan det være et svært sårbart grep. Kritikken tilbake kan fort bli tolket som personangrep og diskreditering. Det er dermed ikke gitt at aksjonsformen lykkes med å flytte de grensene de retter seg mot.

Muligheten er der for at middelet overskygger budskapet og at det i stedet ender i konfrontasjon og usaklig ordveksling fra begge sider av frontlinjen.

Sosiale medier vil fortsatt være et sted hvor kroppspositivister aksjonerer mot undertrykkende strukturer. Som feminist bør Sarromaa være kjent med liknende, men den gang analoge aksjonsformer i kvinnebevegelsen.

Da toppløse kvinner i opptog og brente brystholdere fikk mange til å sette kaffen i halsen. Det kunne umulig være sunt mente man, hverken for ekteskapet, barna eller samfunnet at kvinner var så høyrøstet og skamløst tilstede i offentligheten.

I dag er det høylytte kvinners fete kropper som trigger og som får mange til å ville bringe aktivistene til taushet.

Motstanderne av kroppspositivismen mener det aldri kan være bra å være fet. Spørsmålet aktivistene stiller tilbake er hvor bra det er å kontinuerlig måtte forsvare seg mot konsekvensene av en så grovt generaliserende holdning, i skolen, på jobben, i familien, vennegjengen og i helsevesenet.

Det er veldokumentert at personer med fedme kan risikere å få et dårligere helsetilbud enn personer med «normal» vekt. Sykdomstegn blir oversett eller feiltolket, diagnoser blir stilt for sent, medisinsk utstyr er ikke tilpasset og helsearbeidere vegrer seg for å yte omsorg og hjelpe slik de er forpliktet til.

Fedmeforskere på tvers av fagfelt omtaler slike praksiser som uetiske. Det er grunnlaget for at utdanningssektoren vektlegger holdningsskapende arbeid og helsearbeideres evne til selvrefleksjon for å forebygge at slike ting skjer.

Det er trist å se at Sarromaa sympatiserer med helsearbeideren som mener pasienten er problemet.

Det er uttrykk for en holdning som ikke i tråd med helsevesenets innretting.

Det setter mulighetene for faglig refleksjon over et svært krevende tema i sjakk matt, og fyrer i stedet godt opp i kommentarfeltenes møkkakjeller.