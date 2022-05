Kommentar

Ap kan ha pådratt seg et alvorlig storbyproblem

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen drev valgkamp sammen i 2021. Har Støre-regjeringen gjort det vanskeligere for Ap å drive valgkamp i storbyene?

Sjokkmålinger i Oslo og Bergen er ikke bare dårlig nytt før kommunevalget, det viser også en håpløs spagat. Mens mange urbane velgere foretrekker den radikale venstresiden, kan også Sp-flørten ha gjort partiet mindre attraktivt.

Publisert:

Flere målinger har fått det til å blinke illevarslende for Ap i de største byene. I Oslo fikk Ap 17,6 prosent i Aftenpostens siste måling. I Bergen fikk partiet 19,2 prosent i Bergens Tidende.

Og det til tross for at Bompengelista, som fikk nesten 20 prosent ved sist valg, er så godt som utradert. I begge byer ga Ap langt på vei bompengeopprøret skylden for det svake valgresultatet sist. Det er alvorlig for partiet om de ikke klarer å ta tilbake noen av disse velgerne.

Det er vanskelig å se at det er fordi lokalpartiet deres gjør det spesielt dårlig. I Oslo er byrådsleder Raymond Johansen (Ap) den utvilsomt mest markante politikeren, mens Høyre har slitt med «problemer innad i Høyre», både i Oslo og Bergen.

Derimot ligner det et mønster vi ser i andre europeiske land. I storbyer der det bor mange akademikere og unge med høy utdanning, som eksempelvis København, foretrekker mange den radikale venstresiden eller miljøpartier.

De siste årene har vi sett at SV, Rødt og MDG har vunnet valget for Ap i de store byene. Både i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Tromsø styrer Ap sammen med Miljøpartiet De Grønne.

Mens Ap tidligere har vært den åpenbare storesøster, forrykkes nå balansen. Men både det å tape styrke for eller å legge seg tettere til disse fløypartiene, kan være skummelt.

Hvis de oppfattes som et haleheng til «røde raddiser og grønne miljøvernere», kan det være en oppskrift på å tape enda mer terreng.

Et mer særnorsk fenomen er det som skjedde i forholdet mellom Ap og Sp. Da Sp gikk sin seiersgang på målingene, truet de med å legge under seg mange gamle Ap-bastioner. Plutselig var alt fra gamle, ærverdige industristeder til forblåste fiskevær i Nord-Norge farget kløvergrønt.

Det sendte naturlig nok sjokkbølger inn i Youngstorget. Resultatet ble at partiet la seg tettere Sp, blankpusset sin distriktsprofil, tok en venstresving og valgte å satse på «vanlige folk».

Samtidig valgte de helt bevisst og med åpne øyne bort «lillavelgerne». Det er velgere som ligger mellom de tradisjonelle styringspartiene Ap og Høyre. Ofte har de høyere utdannelse, bor i byer og er positiv til reformer. Mange av disse tilhører nok den utskjelte gruppen «elsyklende byråkrater».

Om Ap ikke har solgt sjelen si, så mener mange at de har solgt byvelgerne sine til Senterpartiet.

Da regjeringen la frem sin politiske plattform i høst, var den gjennomsyret av distriktspolitikk og satsinger i utkantene. Byene ble avspist med smuler.

Det blir stadig gjentatt i sosiale medier at «denne regjeringen hater virkelig Oslo». Det er sterke ord, men etterlatt inntrykk er uansett at storbyene ikke får mye drahjelp av sine egne.

Mens bøndene har fått et rekordhøyt jordbruksoppgjør, er det kutt i byggeprosjekter i de store byene som satte sinnene i kok etter revidert nasjonalbudsjett. I Oslo gikk det ut over regjeringskvartalet, Nationaltheatret og Vikingtidsmuseet.

I Trondheim er mange rasende etter at ny campus ved NTNU ble nedskalert og Ocean Space Center utsatt. Dette er arbeidsplassene til en stor del av Trondheims befolkning, og det er ikke få ganger Ap-toppene er blitt fotografert der mens de avleverer fagre løfter.

Også i Tromsø har man reagert på at Ap ser ut til å ville «torpedere sin egen skute» kort tid før valget. Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) var dypt skuffet over at regjeringen vil sette byvekstavtalen på vent og trekke tilbake lovnader om veimilliarder. Men bompenger må de fortsatt betale.

Tromsø Ap vil synke med dette skipet, forlatt i opprørt hav av sine egne, skrev Nordlys-kommentator Maja Sojtaric.

Ap-topper i de største byene før sist valg: Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo; Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger; Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø; Roger Valhammer, byrådsleder i Bergen og Roar Aas, 2.-kandidat (og gruppeleder) i Trondheim.

For lite penger til kollektivtrafikk er en gjenganger. Politikere i Oslo og Viken fortviler over at man må kutte i rutetilbud som følge av passasjersvikt etter pandemien. Regjeringen omtaler dette som «den nye normalen».

Samtidig som det innføres gratis ferge i distriktene, frykter man at den lenge planlagte Fornebubanen ryker i hovedstaden.

Og mens vi først snakker om Viken. Regjeringens iver etter å gjenopprette de nye fylkene, møtes stort sett bare med forbauselse og hoderisting i byene.

En annen sak som splitter partiet i by mot land, er rusreformen. At Arbeiderpartiet ga rusreformen tommelen ned, er mildt sagt upopulært i storbyene. Nå ønsker et politisk flertall i Oslo, Trondheim og Bergen å innføre en slags rusreform light lokalt.

Men om storby-Ap ønsker seg en rusreform, er de lite imponert over egen regjerings arbeid med Domstolsreformen. Byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer (Ap), ba regjeringen legge reverseringen «i en dyp skuff».

Ap-toppen frykter at forslaget kan gi svekket rettssikkerhet, ramme sårbare grupper og føre til sløsing med skattebetalernes penger.

For Arbeiderpartiet fremsto det som en helt nødvendig strategi å stanse lekkasjen av velgere til Senterpartiet. Det lyktes de med, men også det kan ha hatt sin pris.

Ap-strategene har lenge skult mot Danmarks statsminister Mette Frederiksens vanlige folk-strategi. Det var lenge en suksess, men sist lokalvalg gikk sosialdemokratene kraftig tilbake i de store byene. Det har fått partiet til å endre kurs, og særlig «grønnvaske» sin egen profil.

Spørsmålet som nok også plager Arbeiderpartiet er om de har gjort det vanskeligere for seg selv å vinne velgere i storbyene.

For hvor skal de vende seg nå? Hos Senterpartiet er det for tiden ikke mange velgere igjen å hente.

