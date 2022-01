SE FREMOVER: – En oppdeling av Viken er elendig bruk av skattepenger, folk og ressurser som skulle arbeidet med andre viktige ting enn omorganisering av fylkeskommunen, mener Venstre-politikerne.

Viken, demokratiet og fremtiden

Når VG på lederplass fremstiller det som at Viken fylkeskommune nærmest oppsto vilkårlig og uten planlegging, så er det rett og slett ikke riktig.

SOLVEIG SCHYTZ, gruppeleder for Venstre i Viken/ tidligere gruppeleder for V i Akershus

ANDERS WENGEN, tidligere gruppeleder for V i Buskerud

AMELIA AUNE, tidligere gruppeleder for V i Østfold

ANDRÉ SKJELSTAD, stortingsrepresentant (V)

Det er gledelig at stadig flere, også VG på lederplass tar til orde for at Viken bør bestå. At vi skal fremover, ikke bakover. At kostnaden ved å dele opp Viken til et nytt Buskerud, Akershus og Østfold er for høy og at pengene heller bør brukes på bedre skole og kollektivtrafikk. Men når VG på lederplass fremstiller det som at Viken fylkeskommune nærmest oppsto vilkårlig og uten planlegging, så er det rett og slett ikke riktig.

Regjeringen Solberg startet allerede i 2015 med å oppfordre fylkeskommunene til «naboprat» med nærliggende fylker for at de selv skulle finne hvem det kunne være aktuelt å slå seg sammen med. Østfold ville slå seg sammen med Akershus, Buskerud ville slå seg sammen med Akershus og Østfold, og Akershus var veldig opptatt av at Oslo måtte være med i en ny region. Men det ville ikke Oslo.

Det ble gjort en rekke utredninger både lokalt og nasjonalt. De tre fylkesordførerne, to fra Ap og en fra Høyre gjorde en grundig og god jobb både med faktagrunnlag og forankring, og Østfold, Akershus og Buskerud forhandlet en avtale seg imellom og foreslo navnet Viken lenge før Stortinget vedtok hvordan de nye fylkesgrensene skulle bli. Ønsket om større og sterkere regioner var stort, også hos Ap, som senere ombestemte seg.

Rett før jul kom rapporten som viser hvilke konsekvenser en oppsplitting av Viken vil kunne få for både for tjenester og økonomi. Rapporten er skremmende lesning. Oppdeling av Viken er elendig bruk av skattepenger, folk og ressurser som skulle arbeidet med andre viktige ting enn omorganisering av fylkeskommunen.

Konsekvensene vil være særlig store for den fremtidige økonomien i et eventuelt nytt Buskerud og et eventuelt nytt Østfold. En oppløsning vil gå utover byggingen av nye skoler, mulighetene for et koordinert og sømløst kollektivtilbud vil bli dårligere, og viktige fagmiljøer kan forvitre.

Det er mange som mener noe om Viken, men når finansminister Vedum i beste sendetid på NRK påstår at siden det vil koste én milliard å bygge nytt fylkeshus i Sandvika og at det derfor vil være billigere å dele opp Viken, så er det i beste fall veldig sleivete uttalelser, og i verste fall ren løgn. Kostnader til lokaler blir selvsagt ikke borte dersom man deler en fylkeskommune i tre.

Beslutningen om å bygge nytt fylkeshus i Sandvika ble fattet før Viken ble opprettet. Det ble planlagt finansiert ved salg av nåværende lokaler i Drammen og Oslo, samt sparte leiekostnader, og regnestykkene viste totalt sett lavere kostnader til lokaler. Dersom Viken blir delt opp vil det selvsagt fortsatt være behov for store investeringer i fylkeshuset i Drammen og nye lokaler til Akershus fylkeskommune, som medfører store kostnader, da dagens lokaler er planlagt revet.

Det forventer vi at finansministeren vet. Vi kan ikke ha en finansminister som lyver på Dagsrevyen, uavhengig av hvor gjerne han vil dele opp Viken.

Viken gir mange muligheter, og vi må bruke dem! Viken er Norges største skoleeier for videregående skole og har et fantastisk utgangspunkt for å være i front og å være en pådriver og utvikler på skolefeltet. Viken har en stor andel av Norges nullutslippskjøretøy, plusshus og teknologiske lavutslippsløsninger på mange områder. Vi har kompetansemiljøer og næringsliv med høy kompetanse på ulike sider av det grønne skiftet.

Dette gir Viken en unik mulighet til å gå foran som nullutslipps-region i Norge og i Europa.

Viken har sammen med Oslo størstedelen av kollektivreisende i Norge. Dette er et stort ansvar, men gir oss også store muligheter. Her kan Viken, sammen med Oslo, utvikle fremtidens sømløse og rimelige kollektivtrafikk i hele regionen, til beste for innbyggerne og miljøet. Vikens solide fagmiljøer innen blant annet arbeidet med bærekraftsmål, skole, klima og miljø er ressurser som kommer hele Viken-samfunnet til gode. Viken er allerede en pioner i helhetlig og målrettet arbeid med FNs bærekraftsmål i hele sin virksomhet. En oppdeling av Viken vil både svekke dette arbeidet og forsinke resultatene. Det har vi ikke tid til.

VG peker på og har helt rett i at det ikke ble overført nok nye oppgaver til de nye fylkeskommunene da de ble opprettet. Overføring av store deler av Statens vegvesen var bra og viktig, likeså nye oppgaver innen integrering, kulturminnevern og utdanning, men det var ikke nok.

Her har regjeringen Støre en gylden mulighet til å følge opp og overføre flere oppgaver og mer ansvar fra staten til de nye fylkene.