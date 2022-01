TRANSPERSONER: – Den siste levekårsundersøkelsen viser at transpersoner er betydelig utsatt for stigmatisering og marginalisering. Tallene er rystende, skriver kronikkforfatter Ketil Slagstad.

Å snakke med – ikke om

God medisin forutsetter kunnskap om kjønns biologiske, psykologiske og sosiale forhold.

KETIL SLAGSTAD, lege og stipendiat, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

I en kommentar i romjulen reflekterte min kollega Ingebjørn Bleidvin over kjønnsdefinisjoners betydning for medisinsk praksis. Det er prisverdig at han og andre melder seg i diskusjonen om transpersoners helse og rettigheter. For så langt har leger vært påfallende fraværende i den offentlige samtalen.

Han nevner hvordan anatomiske, hormonelle og psykososiale forhold knyttet til kjønn har relevans for medisinsk behandling.

Bleidvin nevner en pasient som har vært i en bilulykke, og at kirurgen må vite om pasienten har livmor eller ikke. Eksempelet er lite opplysende: Man spør pasienten eller sjekker i journalen. Dersom pasienten er bevisstløs og livstruende skadet med mistanke om indre blødning, må pasienten uansett opereres akutt.

Men det finnes mange andre eksempler på at kunnskap om kjønn hos pasienten er avgjørende for å kunne yte god helsehjelp.

Mange ciskvinner og transkvinner bruker hormoner som øker risikoen for blodpropp. Både cismenn og transmenn kan utvikle psykiske vansker knyttet til strenge maskulinitetsidealer.

Kjønnsbekreftende hormonbehandling gir litt økt risiko for brystkreft hos transkvinner, selv om risikoen er lavere enn hos ciskvinner. Fastlegen må kontrollere og vurdere om kvinnen skal henvises til mammografi. Videre må en transkvinne spørres om risiko for prostatakreft i familien på samme måte som hennes cisbrødre.

En person med mannlig personnummer som ikke har fjernet livmor og livmorhals, blir ikke innkalt til screening for livmorhalskreft, og han blir heller ikke kalt inn til mammografi, selv om han ikke har gjennomgått brystkirurgi. Og det er en pågående diskusjon i det nyremedisinske miljøet hvilke referanseverdier som skal brukes i oppfølging av nyrefunksjon hos transpersoner, dvs. «mannlige» eller «kvinnelige» verdier. Livssituasjon, inkludert hormonbehandling, spiller inn.

Poenget er at vi praktiserer dårlig medisin om vi bare opererer med en forenklet kjønnskategori som ikke tar hensyn til biologiske, psykologiske og sosiale forhold. Leger må kjenne til hvordan kroppene til pasientene er satt sammen, både anatomisk og fysiologisk, uavhengig av identitet, personnummer og fødselskjønn. Men leger må også vite hvordan kjønn virker inn på jobbmuligheter, diskriminering og minoritetsstress – forhold av avgjørende betydning for helsen.

Den siste levekårsundersøkelsen viser at transpersoner er betydelig utsatt for stigmatisering og marginalisering. Tallene er rystende: Halvparten oppgir å ha blitt trakassert på arbeidsplassen eller studiestedet; like mange har blitt diskriminert på jobbmarkedet (mot fem prosent av cispersoner); én av fire har blitt truet med vold; én av tre har blitt tvunget til seksuelle handlinger; og én av tre har forsøkt å ta livet av seg. Allerede i 2015 påpekte regjeringens ekspertgruppe at det var et betydelig behov for økt kunnskap i helsetjenesten om helsebehovene til transpersoner og dem som opplever kjønnsinkongruens. Allmennpraktikere har påpekt mangler i helsetilbudet og etterlyst handling.

Før lov om endring av juridisk kjønn trådte i kraft i 2016 måtte transpersoner kastreres for å endre juridisk kjønn. Kravet manglet hjemmel i lov. Noen pasienter ønsket inngrepet som en del av medisinsk behandling; andre opplevde det som tvang, fordi det var eneste måte å få identitetspapirer, som pass, som samsvarte med kjønnet man identifiserte seg med og levde i. Som leger stilte vi ikke spørsmål ved om inngrepene var medisinsk nødvendige eller i strid med menneskerettighetene. Legeforeningen har fortsatt ikke kommet med en offisiell beklagelse.

En viktig grunn til at dette fikk utvikle seg som medisinsk praksis og byråkratisk rutine, var nettopp at man tenkte om kjønn i binære termer, og trolig tok man ikke nok hensyn til hvordan biologi, psykologi og sosiale forhold samspiller i kategorien kjønn.

I den offentlige samtalen om transpersoner er temaer som helsetilbud, diskriminering og trange kjønnsnormer påfallende fraværende. Samtalen handler i liten grad om hvordan vi kan gjøre verden litt bedre for en liten minoritet. Vi kan lære av historien, om hvordan forenklede medisinske kategorier og kjønnsforståelser kan gjøre skade.

Kanskje er det på tide at vi slutter å snakke om og begynner å snakke med?