SAS-STREIKEN: Forskning viser at med økt utrygghet og uro i arbeidslivet, og uten nødvendig tillit, vil både kriminalitet og sykefravær gå i været, skriver kronikkforfatteren.

Den herlige aerodynamiske gjensidigheten

Det er underlig at ikke regjeringen nå griper inn og forsvarer den nordiske arbeidslivsmodellen vår.

KAREN E. DOUBLOUG, SAS-purser, litteraturviter og skribent

«Whatever you are, be a good one» sa forfatterinnen Virginia Woolf en gang i forrige århundre. Bare et råd, eller nøkkelen til et godt liv? Til daglig prøver jeg å være en god SAS-purser.

Siden pilotstreiken startet har jeg prøvd å være en god permittert SAS-purser. Det er ikke fullt så lett. Jeg taper i lønn hver dag og må plutselig forholde meg til NAV.

Med 36 års fartstid bak meg som flygende, 17 av de som kabinsjef, har jeg i alle fall nå tid til å reflektere over hva som må til for å være en «Woolfs good One». Eller en good anything.

SAS har ligget på verdenstoppen i kundetilfredshet i de fleste av mine år i selskapet, og jeg trenger ikke gruble lenge. Grunnen er enkel: Arbeidsengasjement basert på tillit. Både mellom kollegaer innad i organisasjonen og utad ovenfor passasjerene.

Som leder har jeg erfart hvor viktig det er å både gi og få den tilliten i flyreisens «chain of command». De beste prestasjoner kommer frem i en tillitskultur, og ikke i en fryktkultur.

Flygende personell er drillet i å redde liv. Vi kan fortelle om situasjoner der det er denne tillitsfulle teamfølelsen som har påvirket hendelsesforløp ved sykdom om bord, slik at enkelte passasjerer fremdeles er i live.

Vi hjelper, og tar over for hverandre når det trengs. Vi har kjærlighet og respekt for enkeltmennesket og dets behov i sentrum, både blant kollegaer og som produkt i flymaskinen. På mange måter har gleden ved samarbeid tatt over mye av den tidligere glamouren ved denne jobben.

Vi har en stolthet som gjør at både vi i kabinen og våre piloter gladelig har ofret barnebursdager, svigermormiddager, julaftener og barnas viktige fotballkamper for, gjennom en årrekke.

– Pappa, var du i Kirkenes eller Los Angeles da jeg scoret mitt første mål?!

Ville en eneste person i vår ledelse ofret familielivet på samme måte for vilt fremmede, for sine 12 millioner i lønn? Jeg tror vi vet svaret på det.

Historisk sett har store kulturer gått under med drama, kamp og smerte. Det har vært en evolusjon lik naturens årstider der varme blir til is. Er det dette som foregår i SAS når selskapet nå er i gang med konkursbeskyttelse i USA?

«Chapter 11», som den heter, foregår under en amerikansk føderal domstol i New York. Dette er en såkalt restrukturering, der våre piloter ikke vil ha en sjanse med sin gode fremforhandlede og skandinavisk tillitsforpliktende kultur.

I den amerikanske retten vil de liberale markeds- og kapitalismeideene til slutt spise opp vår godeste arbeidsmodell og våre mest etiske, moralske verdier. Og – våre piloter i samme slengen. Deretter vil pilotene bli spyttet ut, halvtygde, på duken, slik at de kan se på dem mens de smiler og le litt av hvordan de vrir seg?

Og det under et paradoks: Selv i det markedsliberale USA, har flygende personell kortere maksimal arbeidstid enn hos oss i SAS. Denne arbeidstiden ble satt ned etter en flyulykke i Buffalo.

Årsaken til ulykken viste seg å være en overanstrengt pilot. Så kanskje er det lov å håpe, igjennom de 12 måneder Chapter 11 tar fremover.

En liten pose potetgull er tømt opp ned mellom to seterader på flyet, en 3-åring har stått og hoppet på flakene under flyturen. Grr, unger!

Han sjarmerer likevel crewet i senk når han forlater flyet, ved å gi oss en ha det-klem med unnskyldende øyne, utstrakte armer og varme kinn. Vi tar imot klemmen, smiler og sier det er i orden og at han kanskje ikke skal hoppe på maten neste gang.

Tilliten oss imellom er gjenopprettet. Tillit er noen rare greier.

Uten tillit blir vi redde, sinte og glemske. Med tillit fra omgivelser og ledere, blir vi vennlige, oppmerksomme og glade. Vi blir interessert i å gjøre en god jobb, kommer i flyt, og til syvende og sist skaper det mer av både produktivitet og sikkerhet om bord.

I dag skulle jeg fløyet tur-retur Las Palmas. En av de lengste arbeidsdagene vi har, på rundt seks timer hver, pluss den timen det tar å rengjøre flyet på bakken i Spania.

I til sammen 12 timer er vi i lufta. De er fylt med stort sett gode samtaler, servering og salg av mat og drikke, samt et diskret, men konstant øye på dodørene og passasjerenes oppførsel.

Dette krever stor tilstedeværelse. Da er det godt å være del av et lag. Å monitorere folk og omgivelser med tanke på sikkerheten er en større del av jobben.

Vi må passe på at det ikke oppstår brann dersom noen plutselig synes seks timer er for lenge uten en sigarett.

Da hender det nemlig at noen stapper takets røykvarsler full av Kleenex bak den låste toalettdøren, slik at den ikke reagerer og uler dersom vedkommende tenner sin etterlengtede røyk i smug.

I dag er det bøter å få for slikt på et fly, og det blir slått hardt ned på med politianmeldelse. Likevel skjer det fra tid til annen at noen hiver en glødende sigarett i papirkurven på toalettet.

En brann om bord er en av de viktigste ting å oppdage tidlig. I 33.000 fots høyde, er det som kjent langt til nærmeste brannbil.

Vi kan også politianmelde passasjerer som ikke adlyder sikkerhetsreglene på en rekke andre måter, men vi kan dessverre ikke politianmelde ledere som ikke praktiserer fundamental respekt for sine ansatte.

Det er underlig at ikke regjeringen nå griper inn og forsvarer den nordiske arbeidslivs-modellen vår.

Har denne typen diktatorisk CEO-tenkning nådd og overtatt både regjeringsbyggets korridorer og ministrenes tankeganger? Det kan bli skjebnesvangert.

Denne gangen er det SAS. Neste gang kan det være din bransje.

Rettssakene som er varslet for å prøve oppsigelsene og gjenansettelsenes vilkår, vil rett og slett bli nødt til å ende i pilotenes favør. Ellers er det faktisk ingen i landet som i fremtiden kan sitte trygt i sin stilling noe sted.

Forskning viser at med økt utrygghet og uro i arbeidslivet, og uten nødvendig tillit, vil både kriminalitet og sykefravær gå i været.

I så tilfelle ville jeg glatt spørre noen om å «Fly me to the moon».