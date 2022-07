Leder

Nå må forbruket ned

HARDE PRIORITERINGER: Matvareprisene har økt uvanlige mye i Norge i sommer. Det kommer på toppen av svindyr strøm, bensin og økte renter. Illustrasjonsbilde.

Prisstigningen i Norge er kraftigere enn noen hadde sett for seg. Nå er selv maten blitt dyrere. Det er ikke godt nytt.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Nå kjennes det på lommeboken til de fleste nordmenn.

I månedsvis har strøm vært historisk dyrt i deler av landet. Bensin- og dieselprisene har slått rekorder.

Så kom renteøkninger på løpende bånd. Men det gikk ikke fort nok for Norges Bank. Som økte styringsrenten med hele 0,5 prosentpoeng for en måned siden. Det var den kraftigste rentehevingen i Norge på 20 år.

Det smerter ekstra her til lands, hvor de aller fleste har betydelige boliglån.

Og nå har også maten blitt unormalt dyrt. Prisene har økt mest for kjøtt og kornprodukter.

Fra juni i fjor til juni i år har matvareprisene gått opp med 5,6 prosent. Men mer urovekkende er at brorparten av denne økningen kom på én måned i sommer. Matprisene steg med to prosent fra mai til juni i år.

Prisveksten totalt sett (KPI) er høyere enn man forutså så sent som i mai – som allerede var et veldig høyt nivå. Men det kunne vært enda verre – om det ikke var for regjeringens strømstøtte.

Når forholdene er slik, betyr det at det koker i norsk økonomi. Den må avkjøles – og det er derfor Norges Bank vil fortsette å sette opp renten fremover.

Hensikten er at nordmenn skal kjøpe og bruke mindre, slik at prisene går ned.

For problemet er at etterspørselen etter varer og tjenester er høy etter pandemien. Produsenter kan øke prisene, og fortsatt få solgt produktene sine.

På samme tid er det skrikende mangel på arbeidskraft i enkelte bransjer. Det betyr økte lønnskostnader for bedriftene. Som også må håndtere dyr frakt på grunn av skyhøye drivstoffpriser.

Alt dette driver prisene i været. Godt hjulpet av internasjonale forhold, som Ukraina-krigen og de påfølgende restriksjonene mot Russland.

Vanligvis er det slik at vi får omtrent like mye i lønnsøkning hvert år, som det er beregnet at prisene vil stige i landet. Det skjer ikke i år. Inflasjonen er omtrent dobbelt så høye som lønnsveksten.

Nordmenn flest vil få dårligere råd. For noen betyr det kutt i luksusgoder som utenlandsferier. Men for titusener betyr det beinharde prioriteringer. Å velge mellom å betale strømregningen, fylle på bensin i bilen eller kjøpe seg mat som vanlig.

Allerede før pandemien og inflasjonen var barnefattigdommen i Norge økende. 115 000 barn bodde i familier med vedvarende lav inntekt i 2020.

En av fem i landet har ikke mulighet til å klare en uforutsett utgift, viser tall fra SSB. Nå er det kø av uforutsette økte levekostnader.

Det blir tøffe tak fremover. Men det er ingen annen vei ut enn å stagge inflasjonen. Det vil gå hardt utover de som ikke har nok fra før.