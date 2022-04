Kommentar

Faderen, sønnen og Den hellige hånd

Av Yngve Kvistad Kommentator

BUDAPEST (VG) En aprildag for nøyaktig 100 år siden døde Karl IV, Ungarns avsatte konge – den siste monark i verden som ble kronet med en hellig krone.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Påsken er tid for mysterier. Noen er spirituelle. Mange er verdslige. Enkelte er symbolske. Andre paradoksale.

Den moderne republikken Ungarns dypfølte forankring i sin egen rojale opprinnelse er alt dette – på én gang.

Nasjonens far var en kongelig helgen, St. Stefan, som levde for mer enn tusen år siden, men som fortsatt er håndfast til stede hos sitt folk.

I hjertet av Budapest, i et sidekapell i en mektig basilika tilegnet helgenkongen, knyttes åndelighet, historie og realpolitikk konkret sammen i en lukket neve.

For en femmer får du syn for sagn.

Den gulnede hånden, som en gang skal ha vært kong Stefans høyre lanke, ligger i et nygotisk relikviegjemme formet som en høyreist katedral.

Vi putter 200 forinter på toppen av en boks. Mynten, tilsvarende fem norske kroner, lager en mekanisk lyd når den tenner en lampe inni relikvariet. Et perlebånd kommer til syne, muligens en del av en rosenkrans. Det hviler over majestetens mumifiserte fingre.

Så omsluttes hånden atter av mørket. Det er en tid for alt.

BUDAPEST: Ungarns nasjonalforsamling i hjerte av landets hovedstad.

István den første, som ungarerne kaller sin landsfader, forente så å si alle de magyarske klanene, kristnet landet og regnes som nasjonens grunnlegger. Han var samtidig med Olav den hellige, og ble på omtrent samme grunnlag helligkåret.

I den forbindelse ble hans legeme i 1083 gravd opp for å skrinlegges, 45 år etter døden inntraff, og her skal vitner ha erklært at kroppen var like hel og frisk som da han var i live.

Ifølge en annen beretning var liket naturlig oppløst – bortsett fra høyre hånd, som var fullstendig bevart.

Hele Stefans høyre arm ble deretter fjernet fra legemet for preservering. Et pergamentstykke som kong Koloman den vise allerede på 1000-tallet skal ha plassert mellom fingrene på hånden, hevdes å dokumentere relikviens opprinnelse. En sjelden proveniens i helgenuniverset.

Det ungarske kongedømmet, dels i sameksistens med Østerrike, vedvarte i over tusen år.

– Fortsatt mener mange at Ungarn stadig er et monarki, hvisker håndtegner Hagen, og blir resolutt hysjet ned av helgenens vokter i St. Stefansbasilikaen.

En butt mann med Clark Gable-bart peker strengt mot et skilt som på fire språk forlanger andektig taushet her ved nasjonens fader og Den hellige hånd.

– Fordi monarkiets tråder er så innvevet i nasjonens liv, supplerer Hagen fra munnviken.

Det gir mening. For selv om republikken er en parlamentarisk-demokratisk enhetsstat, i hvert fall på papiret, er den forankret i ideen om det historiske kongedømmet.

I Grunnloven æres eksplisitt «Den hellige krone som legemliggjør den konstitusjonelle kontinuitet av den ungarske stat og den forente nasjon».

Dette viser konkret til kongekronen som er Ungarns fremste statssymbol. Ifølge myten var den en kroningsgave fra pave Sylvester II til kong Stefan.

Men trolig bygger det på en historisk sammenblanding, siden Den hellige kronen – den siste gjenværende kroningskrone i verden som fortsatt betraktes som hellig – er ombygd og består av to komponenter.

Den rådende teori er at den ble føyd sammen på 1100-tallet. Nedre del er et diadem i gull, gitt av den bysantinske keiseren til Ungarns dronning i 1075. Den øvre er belagt med eldre kronjuveler som antas å være de pavelige kroningsgaver til kong Stefan.

I 1256 ble Stefanskronen erklært hellig, og siden har kongemakten i Ungarn vært representert med den, og den alene.

Frem til 1918 har den sittet på alle majesteter. Det har vært en historisk forutsetning. Gjennom åtte århundrer ble ingen ungarsk konge anerkjent som legitim uten å være kronet med Den hellige Stefans krone.

Som potent nasjonalsymbol har kronens kraft også gjort den ettertraktet for Ungarns fiender. Under kriser har den vært bortgjemt og nedgravd en rekke ganger. Det skjeve korset på toppen av kronen antas å være en skade fra en hastig evakuering, men har gått inn i mytologien som symbol på ungarernes ubøyelighet.

I dag vet man ikke engang når skaden oppsto – eller om det i det hele tatt er en skade.

Da verdenskrigen raste ble kronen holdt skjult for både nazister og kommunister, og en stund trodde man den var gått tapt. Knapt en håndfull visste at regaliene var brakt i sikkerhet i USA, og ble oppbevart i Fort Knox sammen med den amerikanske gullbeholdningen.

I 1978 ble kronjuvelene ført hjem til Ungarn, etter en kontroversiell beslutning av president Jimmy Carter, som på dette vis ville belønne – og påskynde – ungarernes gryende prosess med å trosse det sovjetiske overstyret.

Siden årtusenskiftet har Den hellige kronen – som nå er dens offisielle navn – stått på utstilling sammen med resten av Ungarns kronregalier i landets prektige nasjonalforsamling.

Det er alt annet enn tilfeldig.

Etter tilbakeføringen i 1978, og særlig Carters omstridte begrunnelse, som handlet om regimets demrende implementering av menneskerettigheter, ytringsfrihet, religionsfrihet og bevegelsesfrihet, anså mange kronen som et symbol på det vestvendte Ungarns anerkjennelse av liberale verdier.

Den ideen ble imidlertid kuppet av statsminister Viktor Orbán.

Han har tvert imot tolket St. Stefans krone inn i sin nasjonalkonservative fortelling, og utlagt monarkenes tusenårsrike som et bilde på hans egen illiberale visjon. En politisering av historien som er farlig, men velkjent, dessverre, og som også bidrar til å underslå at Ungarn er en av Europas fremste kulturnasjoner.

Den siste til å bære Stefanskronen, Karl IV, ble kronet i 1916 – som keiser av Østerrike og konge av Ungarn.

Han var nevø av erkehertug Franz Ferdinand av dobbeltmonarkiet. Etter skuddene i Sarajevo, som drepte onkelen og utløste første verdenskrig, ble Karl tronarving. Som konsekvens av krigen ble han avsatt allerede i 1918 og bare fire år senere døde han, før fylte 35.

I 2004 ble han saligkåret av pave Johannes Paul II i Peterskirken i Roma.

Karl den fjerdes sønn var den profilerte kristendemokraten Otto von Habsburg – glødende antinazist og antikommunist, sentral leder i Pan-Europa-bevegelsen allerede på 1950-tallet, og ved siden av EU-grunnlegger Jean Monnet i første rekke blant de betydeligste Europa-politikere. Da han døde i 2011, nesten 99 år gammel, var han bevegelsens ærespresident.

Kontrastene til Orbáns illiberale regime kunne knapt vært større.

PS! I sin tid som EU-parlamentariker skal Otto von Habsburg, en gang han kom til parlamentsbygningen, ha bemerket at den var så folketom. Resepsjonisten forklarte at «det var på grunn av fotballkampen». «Hvem spiller?» spurte Otto. «Østerrike-Ungarn» svarte resepsjonisten. «Javel, og hvem spiller vi mot?» repliserte Otto.