Afrika på utsiden

Av Shazia Majid

VARSLEREN: Sør-Afrika oppdaget og varslet verden om den nye omikron-varianten. Så ble de isolert. Det har satt sinnene i kok.

Afrikanere føler seg dårlig behandlet etter omikron-oppdagelsen. Det er lett å forstå. Når åpenhet straffes med utestengelse.

Afrikanere er rasende. De føler seg dolket i ryggen. Utestengt og straffet, etter at de har forsøkt å redde verden fra en potensiell stor fare.

Særlig Sør-Afrika har gjort alt rett. De har delt informasjon.

Hele verden følger landet og dets utvikling av smittede og innlagte. Smitten er vanvittig, det er så en nesten ikke kan tro tallene. Grafen er i ferd med å bli 90 grader bratt i den hardest rammede, mest folkerike Gauteng- provinsen (Se graf under).

16. november var det i underkant av 150 nye smittede i provinsen. 2. desember er det registrert over 8000 nye smittede på en dag. Positivitetsraten går nå gjennom taket.

Men – og her ligger strået hele verden klamrer seg til for øyeblikket, hverken dødsfallene eller sykehusinnleggelser ser ut til å ha økt i nærheten like eksplosivt.

Myndigheter melder nå om en nedgang i overdødelighet (excess deaths).

De varslet verden

Samtidig har det gått for kort tid siden utbruddet startet. Det tar tid fra smitte til utvikling av alvorlig sykdom. Kanskje er det bare stille før stormen. De neste dagene og ukene er alle øynene rettet mot Sør-Afrika.

Som fortsetter å dele informasjon med verden.

I motsetning til de kinesiske myndighetene som først oppdaget coronaviruset i desember 2019 – og forsøkte å underspille og skjule utbruddet. I månedsvis fikk viruset spre seg uhemmet i verden.

Denne gangen har det kun tatt dager før hele verden er varslet.

Det kan vi takke forskere og leger i Sør-Afrika og Botswana for. De har vist, og fortsetter å vise heltemot. Takken de har fått er at landene deres er blitt stengt ute. Det er klart det er vondt.

Særlig tatt i betraktning innsatsen som ligger bak.

Oppdagelsen

De aller første tilfellene, tre i antall ble registret i Botswana. Kort tid etter ble seks tilfeller registrert i Sør-Afrika. Dataene fra de uvanlige prøvene ble umiddelbart delt på den globale virusdatabasen GISAID.

Første oversikt over mutasjonene ble lastet opp på forskernettstedet, Github. Den britiske virologen som hadde sett på mutasjonene var forferdet, men trodde og håpet det var et merkelig avvik, «odd cluster».

Det var det ikke.

En uke etter, 18. november, forsto en sørafrikansk lege at noe var galt. Hun fikk inn mange nye pasienter med uvanlige symptomer. Legen varslet videre.

Prøver fra hennes pasienter og andre pasienter ble sekvensert. Samtidig doblet antall smittede seg i Gauteng fra en dag til neste. Snart var det klart at dette ikke var et merkelig avvik, men et pågående utbrudd.

25. november gikk de sørafrikanske myndighetene ut med nyheten om en ny variant. Samme dag stengte britene grensene for tilreisende fra seks afrikanske land.

Men det var først dagen etter, sist fredag, at verden bråvåknet til nyheten om ny variant. Så gikk alt i rasende fart.

Panikken

Grenser ble stengt fortere enn vi klarte å si omikron.

Men så viste det seg at for eksempel Nederland allerede hadde hatt omikron i landet i minste en uke. Slik er det nok også i resten av Europa, muligens også Norge.

Men hvem kan klandre verden for panikken?

Med all vår dyrekjøpte corona-erfaring er det naturlig at landene forsøkte å beskytte grensene mot omikron. Håpet var å forsinke spredningen, og få et forsprang på varianten.

Problemet er at afrikanere ser ut til å bli behandlet annerledes enn andre. Det er nemlig ikke bare i Sør-Afrika og Botswana omikron først ble oppdaget. Den ble også registret i Hongkong på samme tid. Nå er omikron registret på seks kontinenter.

Ingen kan foreløpig slå fast hvor mutasjonen faktisk oppsto.

Men det er bare landene i det sørlige Afrika som er blitt rød-listet. Det er et hardt slag mot de afrikanske landenes økonomi generelt og reiselivsbransje spesielt.

Flere land kan bli røde, men reaksjonen er i så fall langt mer forsinket enn den var overfor Afrika.

UTESTENGT: Passasjerer ble sittende fast i Sør-Afrika da flere land innførte strenge reaksjoner. Fly ble kansellert som følge av dette. Dette bildet er tatt mandag 29. november på OR Tambo flyplassen i Johannesburd i Sør-Afrika.

Raseriet

Det går ikke upåaktet hen. Afrika er allerede stemoderlige behandlet ved fordeling av coronavaksiner.

Bare fem av 54 land har håp om å fullvaksinerte 40 prosent av befolkningen innen 2021. Kun en av fire helsearbeidere er fullvaksinert. Fordi rike land har stått først i vaksinekøen.

Lunten er dermed kort.

Forskere er blitt syndebukkene. De som har jobbet med oppdagelsen av omikron blir hetset og truet med beskjed om å «slutte å lete etter» nye varianter.

«Eksepsjonell vitenskap bør bli applaudert, ikke straffet», sa den sørafrikanske utenriksministeren i en uttalelse.

«(...) Hvorfor stenger vi ute Afrika når dette viruset er på tre kontinenter allerede», sa Ayoade Alakija, en av topplederne i den Afrikanske Unionen i forrige uke.

«Løft restriksjonene», sa den sørafrikanske presidenten Cyril Ramaphosa og la til at han var veldig skuffet.

Takken

Spørsmålet er hva som vil skje neste gang vi får en ny bekymringsvariant?

Vil andre land tenke seg om, før de varsler verden? Fordi det koster for mye å varsle?

En hel verden sliter. I Norge kommer det nå nye tiltak nærmest daglig. Men noen har hatt det så mye verre enn andre.

Det er de fattige landene. Ikke bare mangler de vaksinedoser, de sliter også med stor vaksineskepsis i befolkningen. Slik tilfellet er i Sør-Afrika.

De må hjelpes, ikke forlates og isoleres. Sikrer vi for eksempel landene i Afrika, sikrer vi kanskje vår egen vei ut av pandemien.