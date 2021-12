Kommentar

«Danmarks Listhaug» må i fengsel

Av Hans Petter Sjøli

GODE VENNER: Inger Støjberg og Sylvi Listhaug er nære allierte og gjensidig beundrere. Nå må førstnevnte i fengsel etter å bli dømt i den danske riksretten.

Tidligere utlendingsminister Inger Støjberg er dømt til 60 dagers fengsel i en historisk riksrettssak i Danmark. «De danske verdiene har tapt», erklærer Støjberg selv, som er en nær alliert av Frp-leder Sylvi Listhaug.

I fem år har den omstridte, men også populære danske politikeren Inger Støjberg ventet på dommen i riksrettssaken mot henne. Den tidligere Venstre-statsråden ble kjent for sin harde og kompromissløs linje i utlendingspolitikken og ble etter hvert en nær alliert med nåværende Frp-leder Sylvi Listhaug.

Til VG sa hun i 2017 at «Sylvi og jeg er svært nære og gode kolleger, og det betyr at vi meget ofte diskuterer ting med hverandre.» De to ble omtalt som «tvillingministrene», og Listhaug var raus i omtalen av sin danske kollega: «Jeg synes det er inspirerende å være sammen med Inger.»

Nå må Støjberg belage seg på en periode bak lås og slå, eventuelt sone med fotlenke.

I 2016 erklærte Støjberg som utlendings- og integreringsminister at alle par i danske asylsentre der den ene var under 18 år, skulle skilles fra hverandre. Praksisen, som møtte betydelig motstand blant Støjbergs eget embetsverk, ble raskt erklært ulovlig ettersom dansk lov sier at hver enkelt sak skal behandles individuelt, og at hvert enkelt par har krav til å bli hørt i deres egen sak. Et av parene som ble rammet av det Støjberg selv kaller «barnebrud-saken» gikk til sak, og fikk tildelt erstatning av Københavns byrett.

Folketinget nedsatte et utvalg for å se på Støjbergs instruks, og konklusjonen var at praksisen, som rammet 23 par, var «klart ulovlig» og brøt med menneskerettighetene.

Da et klart flertall i Folketinget, deriblant Venstres formann Jakob Ellemann-Jensen, i februar i år vedtok å åpne riksrettssak mot den tidligere statsråden, meldte hun seg ut av Venstre i protest, og er i dag partiløs og uavhengig representant i Folketinget på Christiansborg.

25 av riksrettens 26 medlemmer – flere av dem blant Danmarks aller mest skarpskodde jurister – mener at Inger Støjberg visste at det var ulovlig, og således handlet med forsett da hun innførte ordningen. 15 av dommerne stemte for en ubetinget dom.

Dommen er historisk. Det har skjedd kun én gang tidligere i dansk historie at en statsråd har blitt stilt for riksrett.

ALLIERTE: Inger Støjberg og Sylvi Listhaug sammen på Trandum utlendingsinternat i 2017.

Hva så med Støjbergs videre politiske liv? Hun gikk fra å være det daværende regjeringspartiet Venstres mest toneangivende, og mest kontroversielle, politiker til å bli en paria i dansk politikk, skjønt ikke helt.

For den tidligere Venstre-nestleder Støjberg har en svært høy stjerne i det høyrepopulistiske Dansk Folkeparti, et parti som for tiden er i dyp krise etter flere katastrofale valgresultater, nå sist i kommunevalget i november. Partileder Kristian Thulesen Dahl har meldt sin avgang, og nå mener flere toneangivende DF-politikere at Støjberg er den rette til å føre partiet ut av skyggenes dal.

DF-toppen Hans Kristian Skibby skriver på Facebook at Støjberg er den riktige for å gjenreise DF, som er partiet i Danmark som ligner mest på vårt Frp. Han kaller riksrettssaken for en absurd politisk skueprosess, og erklærer at Støjberg er den danske politikeren han har aller høyest tillit til.

I en fersk meningsmåling i den danske avisen B.T. sier 32 prosent av de spurte at Støjberg er den beste kandidaten. 56 prosent av DFs egne velgere går for henne ifølge målingen. Avisens politiske kommentator mener at Støjberg – som hun kaller «et politisk superband» (supermerkevare) – blir formann i DF, hvis hun selv vil.

Og akkurat det er det ingen utenom hovedpersonen selv som vet. Støjberg har ikke offentlig svart på om hun er aktuell, og det er også uklart om hun er enig med DFs politikk på andre områder enn i innvandrings- og integreringspolitikken. Hennes gamle parti Venstre er for eksempel svært EU-vennlige, mens DF i likhet med mange partier av deres støpning har en klar anti-Europa-profil.

Dansk politikk er ikke ukjent med fornemme partibytter, og Inger Støjberg kan tross for den historiske dommen mot henne, bli en betydelig kraft i dansk politikk i årene som kommer – hvis hun lar seg lokke over til Dansk Folkeparti.

Så hvis hun selv vil, kan hun dermed i fortsettelsen bli en enda nærmere kollega av Sylvi Listhaug enn da de første gang fant tonen.