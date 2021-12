Kommentar

Gass er et politisk våpen

Av Per Olav Ødegård

For å hindre at Russland invaderer Ukraina truer USA med å blokkere for en ny russisk gassrørledning til Tyskland.

Slik fikk Olaf Scholz på sin første dag som Tysklands forbundskansler en delikat utenrikspolitisk sak på sitt bord.

Et Europa som hungrer etter energi trenger de forsyninger som de kan få. Men både USA og EU vil samtidig bruke de maktmidler de rår over for å avskrekke Russland fra å marsjere inn i Ukraina.

I den nye tyske regjeringsplattformen varsles det en tøffere linje overfor Russland. Scholz kan være mer lydhør for USAs ønsker enn det Angela Merkel var.

Biden vs Putin.

Som ventet ga ikke en vel to timer lang videosamtale tirsdag kveld mellom presidentene Joe Biden og Vladimir Putin noe gjennombrudd.

Kreml karakteriserer samtalen som ærlig og forretningsmessig. Oversatt fra diplomatisk språk kan det bety kjølig og uforsonlig. Det eneste de kunne være enige om var å utpeke representanter som kan fortsette samtalene.

Putin gjentok kravet om at Ukraina aldri må bli medlem i Nato og at alliansen ikke må utplassere våpensystemer i øst som kan brukes mot Russland. Biden repeterte at USA støtter Ukrainas suverenitet og territorielle integritet. Han advarte om at USA og allierte land vil innføre svært strenge økonomiske sanksjoner mot Russland hvis de angriper Ukraina militært.

Men ifølge Financial Times kom også Biden med en diplomatisk innrømmelse. Han tar til orde for et møte mellom Nato-allierte og Russland for å ta opp russiske klagemål, i et forsøk på å «redusere temperaturen».

Tidligere har generalsekretær Jens Stoltenberg forsøkt å invitere Russland til å gjenoppta dialogen i Nato-Russland rådet, uten hell.

ADVARTE PUTIN: Joe Biden med nære medarbeidere som tilhørere under samtalen med Vladimir Putin

Hvis diplomatiet ikke fører frem legges det opp til straffetiltak som er hardere enn de som ble innført etter at Russland annekterte Krim i 2014. USA kan innføre tiltak som rammer russisk oljeeksport. De kan komme med målrettede økonomiske sanksjoner mot oligarker i Putins nærmeste krets. Og de kan hindre at den nye russiske naturgassrørledningen Nord Stream 2 ved Østersjøen blir tatt i bruk.

– Hvis Putin ønsker at gass skal strømme gjennom denne rørledningen kan det være at han ikke tar risikoen på å invadere Ukraina, sa Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan etter presidentenes telefonkonferanse.

Sullivan la til at USA har hatt omfattende diskusjoner med både den av- og påtroppende tyske regjering angående Nord Stream 2 i forhold til en mulig russisk invasjon i Ukraina.

Utenriksminister Annalena Baerbock fra partiet De Grønne har vært kritisk til Nord Stream 2. Hun har også tatt til orde for en utenrikspolitikk som vektlegger demokrati, rettsstat og menneskerettigheter. Nord Stream 2 står klar til bruk, men venter på godkjenning av tyske myndigheter.

Det er selvsagt ingen nyhet at energi blir brukt som et politisk og økonomisk pressmiddel i en konflikt.

Et eksempel er at de oljeproduserende landene i OPEC i 1973 innførte en oljeboikott av vestlige land på grunn av deres støtte til Israel i den fjerde arabisk-israelske krigen. Et annet eksempel fra senere år er de USA-ledede sanksjonene mot iransk oljeeksport på grunn av landets atomprogram.

Å rette sanksjoner mot den største eksportøren av naturgass til Europa er som et tveegget sverd. Det vil frata Russland store inntekter, men også forsterke energimangelen i Europa.

Norge er den nest største eksportøren av naturgass. På grunn av stor etterspørsel er prisen allerede svært høy. Den kan stige ytterligere hvis gass blir et våpen i striden om Ukraina.

Vladimir Putin legger et voldsomt press mot Ukraina og vestlige land ved å utplassere store militære styrker ved grensen. Han vil ikke akseptere at Ukraina søker et nærmere samarbeid med vestlige land.

Putins mål er at Ukraina skal være en del av Russlands innflytelsessfære, slik Hviterussland er. Den russiske presidenten har utførlig beskrevet hvordan Ukraina og Russland forenes av historie, religion og etnisitet.

Men det 30 år siden Sovjetunionen ble oppløst og Ukraina ble en suveren nasjon. Ukrainerne har rett til selv å velge landets politiske kurs. De vil ikke at Moskva skal ta det valget for dem. Og kanskje er det dette som skremmer Putin. Et folk med nær kulturell tilknytning til Russland velger demokrati og frihet.

Det er ikke én oppfatning i Ukraina om retningsvalget. Men ifølge en meningsmåling fra Razumkov Center tidligere i år ønsker 62 prosent at Ukraina blir medlem i EU. 54 prosent vil at landet går inn i Nato, mens 31 prosent er mot. Innbyggere i regioner kontrollert av prorussiske separatister er ikke med i undersøkelsen.

STOR AVSTAND: Vladimir Putin i videosamtale med Joe Biden

Jeg var øyenvitne til de store demonstrasjonene i Kiev i 2014 som førte til at den prorussiske presidenten, Viktor Janukovitsj, ble styrtet og flyktet til Russland.

Jeg husker godt hvordan særlig unge ukrainere så sin fremtid i et nærmere samarbeid med landene i vest. Putins stadig mer autoritære Russland hadde ingen tiltrekningskraft. I dag har Ukraina en provestlig president i Volodymyr Zelenskyj.

Det er ingen utsikter til at Ukraina blir medlem av Nato med det første. Ukraina sliter blant annet med høy korrupsjon og svake institusjoner. Ukraina er ikke omfattet av Natos sikkerhetsgaranti om at et angrep på et medlem er å betrakte som et angrep på alle.

Som suveren nasjon har Ukraina rett til å velge sin egen fremtid, uavhengig av Putins krav om at landet skal være en del av russisk innflytelsessfære.

Ukraina deltok på Natos side både i Afghanistan og Irak. Amerikanske militære har bidratt som rådgivere for Ukraina. Landet har rustet opp, blant annet med amerikanske våpen. Ukrainerne vil møte en russisk overmakt, men er bedre skikket enn før til å stå imot.

En militær erobring kan komme til å koste Russland dyrt, i form av svært høye tapstall på begge sider. Det burde være avskrekking god nok. Men ingen vet med sikkerhet hva Putin planlegger. Det eneste sikre er at han ønsker å teste USA og allierte. Hvor langt vil de gå i sin støtte til Ukrainas suverenitet?

Mye er sagt og skrevet om at USAs internasjonale fokus for lengst er blitt flyttet fra Europa til Asia. Kina utfordrer USAs globale lederskap på måter Russland ikke evner, særlig når det gjelder økonomi og handel.

Men ved å bruke Ukraina som brikke i et geopolitisk spill har Vladimir Putin virkelig lykkes i å få Joe Bidens fulle oppmerksomhet.

Når Putin får det til å handle om krig og fred setter han både Biden og Nato på prøve.