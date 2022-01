KONTROVERSIELT: – Hvis denne saken skal diskuteres, mener jeg at det bør skilles mellom TV 2s valg/opptreden og hva Toska kan, vil eller bør gjøre, skriver Geir Woxholth.

Debatt

Sammensausing i Toska-saken

En person som har sonet ferdig (en alvorlig dom) skal ha samme muligheter som andre til ikke bare å påta seg arbeid, men faktisk også ha friheter til å eksponere seg slik han eller hun vil.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

GEIR WOXHOLTH, professor dr. juris

TV 2 har valgt å gjøre bruk av den Nokas-straffedømte David Toska som «studiogjest» og «sjakk-kommentator» – et valg som har falt mange tungt for brystet.

Det er umiddelbart lett å forstå. Selv om de presseetiske reglene – «Vær-varsom plakaten» – ikke har noen særlig norm som kan ramme akkurat dette, mener mange at det er smakløst fra TV 2s side, og at det lett kan fremstå som en spekulasjon i den kommersielle verdien som Toska kan ha.

Enkelte har også hevdet at dette ikke har noe med at en som har sonet sin straff, skal behandles som andre «uskyldige».

I utgangspunktet er presseetikken og etikken knyttet til de strafferettslige reglene om overtredelse og soning helt ulik, slik at dette er to helt forskjellige spørsmål. Men i praksis er det lett å sause dem sammen.

Jeg mener at man i det minste ikke bør sause sammen TV 2s valg om å knytte til seg Toska og hans valg om å si ja.

Jeg misliker at TV 2 gjør bruk av Toska, åpenbart på jakt etter likerklikk og på sensasjoner. Samtidig mener jeg at det ikke er tvil om at en person som har sonet ferdig (en alvorlig dom) skal ha samme muligheter som andre til ikke bare å påta seg arbeid, men faktisk også ha friheter til å eksponere seg slik han eller hun vil – og det selv om noen eller mange reagerer på det moralsk.

Et viktig element er at familien til politimannen som ble drept, Arne Sigve Klungland, har uttalt at de ikke har innvendinger, og synes det er fint at en som har sonet straffen sin får muligheter til å tilpasse seg samfunnet. Det vitner om svær raushet.

Det kan kanskje også gi en indikasjon om hvordan vi andre bør tenke?

Hvis denne saken skal diskuteres, mener jeg at det bør skilles mellom TV 2s valg/opptreden og hva Toska kan, vil eller bør gjøre. Synes noen at han driter seg ut ved dette (unnskyld språkbruken), må vi huske på at han også har en rett til nettopp det – som alle oss andre.

Det er også et spørsmål her om det kanskje er viktigere at en som har sonet sin straff skal få en mulighet som nettopp denne, selv om TV 2 opptrer med helt egne og etisk tvilsomme motiver. Altså i «sum» at dette faktisk er ok. I så fall hvorfor?

Vel. Hvis ikke TV 2 hadde gitt ham denne «muligheten», så ville han kanskje ikke ha fått så mange andre muligheter til å bygge en ny plattform for livet sitt?

I dette siste ligger det fra min side en underforstått referanse til at det nok blir vanskelig å få noen sympati – hvis han skulle falle tilbake til kriminalitet – etter at han på denne måten nærmest har «bedt om å bli venn» med oss (les: befolkningen i Norge) gjennom opptreden i dette som vel nærmest må anses som et underholdningsprogram.

Består han ikke denne «prøven», har han jo feilet utilgivelig – men vi ga ham i det minste muligheten.