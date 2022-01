SAMFUNNETS SVAR: – Denne uken vil Telemark tingrett fylles med rettsstatens garantier og verdier: Som samfunn besvarer vi grusomhet med tørr, tørr jus, skriver kronikkforfatteren.

Debatt

Rettsstatens svar på terroren

Prøveløslatelsessaken er en påminnelse om at det norske rettssystemet fungerer.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KRISTIN BERGTORA SANDVIK, professor i rettssosiologi Universitetet i Oslo og leder av prosjektet LAW22JULY: RIPPLES – Ringvirkninger, rettsstatlige verdier og læring

I fire dager i januar 2022 blir Telemark tingrett – i form av en provisorisk rettssal i gymsalen i Skien fengsel – sete for en rettsprosess mange ser frem til med skrekk, sinne og fortvilelse: Anders Behring Breivik har sonet minstetiden på ti år og ønsker å begjære seg prøveløslatt fra forvaring.

For noen utgjør dette en smertefull påminnelse om 22. juli 2011. For andre er dette en kilde til frykt for at terroristen en dag skal løslates.

Det kan virke uforståelig og provoserende at en person som har ødelagt så mye for så mange skal kunne få lov til å nyte godt av gratis forsvarsadvokat, en dyr rettsprosess og de samme rettssikkerhetsgarantiene som alle andre istedenfor å simpelthen forsvinne eller råtne i det mørkeste av alle fangehull.

Vi er ikke like i sorgen og raseriet, flere tusen mennesker bærer en uendelig mye tyngre bør – men vi er alle borgere og medborgere, og dette lille landet og dette demokratiet er vårt. Vi «forsvinner» ikke folk, og norske fengsler har ikke råtne fangehull.

Ifølge dommen for 22. juli angrepene fra 2012, er straffen 21 års forvaring med minstetid på ti år. Breivik ble dømt for et terrorangrep som innebar massedrap, mange skadede og et bombeangrep som ødela regjeringskvartalet. Forvaring er straff, men er ikke det samme som vanlig tidsbegrenset fengselsstraff. Forvaring brukes for å verne samfunnet mot fremtidige trusler fra individer som anses som «særlig farlige».

En prøveløslatelse vil derfor måtte begrunnes med endring i Breiviks atferd og sosiale eller personlige funksjonsevne.

Rettssaken fra våren 2012 har en viktig plass i nyere norsk historie. Mens gatene på sensommeren 2011 ble fylt av kjærlighet ble Oslo tingrett fylt med vitner, advokater, aktorat, legdommere, dommere, og lovtekst. Statsminister Stoltenberg uttalte at «domstolen besto testen». Domstolen selv konkluderte med at «tiden vil ikke redusere gjentagelsesfaren».

På et eventuelt fremtidig løslatelsestidspunkt ville det demokratiet Breivik ønsket å avskaffe fortsatt bestå. Norge ville fortsatt ha innbyggere med forskjellig etnisk bakgrunn, kultur og religion. Og slik er det her i 2022.

Når vi ser tilbake, er det åpenbart at rettssaken ikke var perfekt. Men den gikk på mange måter så bra som den kunne ha gjort. Etterlatte uttalte at «han vil bli innelåst i min tid og han vil aldri komme ut igjen». Overlevende sa at «vi vil ikke treffe ham igjen på gaten – vi vil ikke engang tenke på at det kan skje». I et innlegg fra sommeren 2021 skrev Breiviks forsvarer fra 2012, Geir Lippestad, at «vi har tatt oppgjøret». Mange var uenig i dette og pekte på at jusen var utilstrekkelig, fokuserte på individuell skyld – og at det politiske oppgjøret ikke var tatt.

Det er også et annet viktig poeng her: Det at skyld var fordelt innebar ikke at terroristen ikke skulle kunne bruke rettssystemet igjen. Oppgjøret etter 22. juli blir sånn sett en serie rettslige prosesser uten ende. Dette må vi venne oss til.

I 2015 saksøkte Breivik staten for brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen med henvisning til soningsforholdene sine og den belastningen isolasjon og kommunikasjonsbegrensninger medførte. Breivik vant i tingretten i 2016, men tapte i lagmannsretten i 2017. Staten hadde ikke utsatt Breivik for torturlignende forhold og heller ikke krenket hans rett til privatliv. Høyesterett forkastet anken samme år. I 2018 ble det klart at den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg heller ikke ville slippe inn saken.

Denne prosessen ble oppfattet som svært vanskelig av mange flere enn de direkte berørte og til dels som et misbruk av domstolene. VG rapporterte at terroristen klaget på «kald kaffe, mangel på nikotin og middager fra Fjordland».

I 2022 får vi altså en ny rettssak, og flere er varslet. Begjæringene om prøveløslatelse vil kunne komme ganske regelmessig. Muligheten til å søke om prøveløslatelse er en vanlig del av straffesystemet vårt. Det er ikke utenkelig at Breivik vil få medhold i et søksmål om at soningsforholdene og graden av isolasjon er ulovlige en gang i fremtiden.

Dette må vi leve med. Kanskje er det også mulig å se de rettsprosessene som vil bli igangsatt de neste årene som en annen type påminnelser: nemlig som eksempler på at rettsstaten fungerer.

Breivik anket ikke den opprinnelige dommen fordi han ikke «anerkjente domstolens legitimitet». Men rettshjelpen, de rettsstatlige garantiene og rettssalens symbolske ramme som terroristen igjen og igjen ønsker å benytte seg av tyder på noe annet.

Det skjer også noe med Breiviks ideologiske prosjekt her: Retten blir ikke et mikrofonstativ for Breivik – men Breivik blir en mikrofon for rettsstaten uansett hva han selv måtte mene om det.

Kanskje vil forsøkene på å mobilisere jusen bli så repetitive at de nesten blir usynlige i det offentlige rommet og i samfunnsdebatten. For rettssystemet og domstolene derimot, handler det alltid om å «bestå testen».

Så denne uken vil Telemark tingrett fylles med rettsstatens garantier og verdier: Som samfunn besvarer vi grusomhet med tørr, tørr jus.