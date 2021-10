FORSVARER SPILLPOLITIKK: – Når Stortinget først har bestemt at DNS-blokkering av pengespillselskaper skal innføres, kan det likevel være gode grunner til det som ett av flere grep i pengespillpolitikken, skriver Abid Raja.

Om å være mot summen av alt man er for

La meg være helt ærlig, jeg er ikke for DNS-blokkering som et isolert verktøy. Jeg ser også prinsipielle problemer med det. Leif Welhavens VG-kommentar om sensur gir meg derfor en mulighet til å forklare hvorfor regjeringen har sendt på høring et forslag om å blokkere nettsidene til utenlandske spillselskaper.

ABID RAJA, kultur- og likestillingsminister (V)

Forslaget om DNS-blokkering kom i utgangspunktet ikke fra regjeringen, men ble pålagt oss av opposisjonen i Stortinget gjennom et såkalt anmodningsvedtak – mot Venstre sine stemmer.

Når Stortinget først har bestemt at DNS-blokkering av pengespillselskaper skal innføres, kan det likevel være gode grunner til det som ett av flere grep i pengespillpolitikken.

Pengespillmarkedet er nemlig særlig viktig å regulere, siden det har en spesielt alvorlig avhengighetsproblematikk. Spillavhengighet ødelegger familier og enkeltmenneskers liv, og profittdrevne selskap har ikke et insentiv til å se de enkeltskjebnene. Deres jobb er å tjene mest mulig penger.

Norsk pengespillpolitikk prioriterer å ta vare på sårbare spillere, og familiene til problemspillere, som ofte blir hardt rammet.

La meg derfor forklare noe av det prinsipielle bak det hele, fra mitt ståsted som kultur- og likestillingsminister. Frihet er en verdi det kan være lett å si seg enig i, å verne om eller holde panegyriske taler om i forsamlinger. Overordnet er vi alle for frihet. Men frihet betyr ikke nødvendigvis muligheten til å gjøre hva man vil, når man vil. Det handler også om hva vi samlet sett vurderer som et gode for samfunnet vi forvalter sammen.

I det samfunnet står hensynet til sårbare spillere over utenlandske pengespillselskapers ønske om å tjene mest mulig penger.

Når vi nå har sendt ut et forslag om å blokkere nettsidene til utenlandske spillselskaper er det fordi det kan bidra til å ta vare på nettopp de sårbare spillerne, og fordi vi ønsker å verne om den norske enerettsmodellen som store deler av Stortinget slutter seg til. Enerettsmodellen er også nedfelt i regjeringens plattform.

Som statsråd er det min oppgave å iverksette det som Stortinget vedtar. I utgangspunktet sitter det langt inne for meg å gå inn for blokkering av internettsider, men i visse tilfeller kan det likevel være forsvarlig og nødvendig. Dette skal belyses i høringsrunden som nå er igangsatt.

Hvorfor? Jo, fordi det er ikke slik at enhver begrensning i noens rett til å ytre seg er i strid med ytringsfriheten. Ytringsfriheten skal verne om prinsipper som sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Kommersielle ytringer fra store selskaper har normalt mindre å si for disse prosessene, og derfor har disse ytringene et svakere vern enn for eksempel politiske og ideologiske ytringer.

Jeg forstår at det kan være fristende å trekke på ordet «sensur», men da hopper man bukk over det prinsipielle ved debatten. For at et inngrep i ytringsfriheten skal være tillatt, må inngrepet ha hjemmel i lov og det må være nødvendig i et demokratisk samfunn. I tillegg må det skje for å oppfylle et bestemt formål, som for eksempel beskyttelse av helse og moral.

Dette har vi allerede eksempler på i Norge, hvor forbudene mot kommersiell reklame for tobakk, alkohol og kjønnsdiskriminerende reklame allerede er på plass. Ingen av disse forbudene har vært ansett å komme i strid med ytringsfriheten, til tross for at de at begrenser aktører i næringslivet sin rett til å ytre seg.

En rekke land i Europa, som Belgia, Frankrike, Spania og Danmark har allerede innført DNS-blokkering, og i Danmark har blokkeringen av nettsteder blitt prøvd i det danske rettssystemet flere ganger siden 2012, og i alle saker har Spillemyndigheden fått medhold. Jeg vil takke Welhaven for å reise debatten, men berolige ham med at vi vet hvor grensene går.

Det betyr ikke at diskusjonen i seg selv ikke er interessant og viktig. Som nevnt synes jeg ikke DNS-blokkering er det første man bør strekke seg etter i verktøyskuffen, det kan likevel være et nødvendig onde for å begrense de negative virkningene av denne virksomheten, og det store flertallets ønske om å få slippe griske pengespillselskaper.

Vi har allerede en rekke tiltak, som lovbestemmelsen som gjør det mulig å stanse TV-reklame for ulovlige pengespill, og betalingsformidlingsforbudet som gjør det vanskeligere å formidle betaling til og fra uregulerte pengespill, forslaget om DNS-blokkering er en forlengelse av dette.