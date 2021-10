TIL DET VERRE? – Avvikling av jernbane-monopolet skulle bidra til et bedre togtilbud for oss reisende ble vi høytidelig lovet. Et år er gått og jeg kan ikke finne et eneste tegn til forbedring av togtilbudet, skriver innsenderen.

Den besværlige togturen

Etter å ha tilbragt store deler av mitt voksne liv på reisefot og med mer enn hundre land på samvittigheten, hvor rundt halvparten av dem har foregått på skinner føler jeg at jeg har lært litt om tog gjennom årenes løp.

GUNNAR INNVÆR, lyddesigner

Jeg innrømmer gjerne at jeg var en av dem som mottok budskapet om at gode gamle NSB skulle bli Vy med en solid skepsis. Jeg er gammel nok til å ha opplevd Thatcher-regimets nådeløse herjing med britenes en gang så suverene jernbane som i dag rapporteres til å være i Europas dårligste forfatning. Jeg så med skrekk frem til et lignende scenario i Norge med et stadig mer skakkjørt togtilbud på sikt.

Da Vy i 2019 attpåtil måtte se seg slått av SJ og GoAhead i anbudskonkurransen, og gi slipp på Nordlands- og Sørlandsbanen var det spikeren i kisten til de fordums stolte statsbaner. Og til tross for et keitete navnebytte var det et lite plaster på såret for en vestlending at Bergensbanen forble hos Vy.

Jeg har i all min tid vært en trofast og fornøyd reisende på denne strekningen, og har til nå tilfreds kunnet konstatere at tilbudet stort sett har fungert som før Vy. La gå at appen deres har et håpløst grensesnitt og at kafeteriaen ikke er verdt pengene men togene går stort sett når de skal gjennom den samme vakre natur som før og navnet skjemmer ingen sies det.

Men da jeg skulle hjem fra ferie i Rondane forleden toppet det seg. Jeg hadde bestilt billett gjennom nevnte app fra Otta Stasjon til Oslo Lufthavn, Gardermoen og videre med korresponderende flyselskap hjem til Bergen. Hadde lagt inn en god margin på å rekke flyet og gledet meg til at hjemreisen nedover Lågen bokstavelig talt skulle gå på skinner.

Det første som møtte meg var klassikeren buss-for-tog på strekningen mellom Otta og Lillehammer. Her var forsinkelsene imidlertid på over en time og toget hadde allerede dratt da bussen svingte inn på perrongen. Snakk om å være i utakt med egen rutetabell. Sjåføren fra Vy buss opplyste derimot om at neste tog kunne ventes om kort tid på perrong 1 og at her var det bare å ta plass. Dette viste seg å være korrekt og gleden var stor da jeg innså at dette faktisk kunne gå som planlagt hele veien hjem.

Men toget jeg satt på var SJ som jo ikke kunne akseptere min billett all den tid den var kjøpt hos Vy. At denne appen også forvalter SJ-billetter endret ikke innstillingen til konduktøren som arrogant oppfordret om å kjøpe ny billett til Oslo eller pent forlate toget på neste stasjon som da var Hamar. Her ble estimert ventetid satt til 15 minutter. Men etter hvert begynte SJ-toget å snirkle seg stadig tregere sørover og ved ankomst Hamar var allerede VY-toget dratt sin vei.

Der glapp flyreisen hjem og jeg ble nødt til å kjøpe ny billett hos en triumferende konduktør hos SJ for å komme meg til Oslo S, og deretter i hui og hast kjøpe en stivpriset billett med nattoget til Bergen. Ingen samarbeid ei heller forståelse mellom disse ulike aktørene til tross for at Vy som nevnt lokker med SJ-billetter gjennom sin app. Ikke engang en beklagelse eller et vennlig smil hos buss-for-tog-sjåføren eller hos de to transporterende jernbaners konduktører.

I skrivende stund har Vy, til tross for gjentatte påminnelser, brukt to måneder på å behandle klagen om refusjon av uforutsette utgifter som påløper seg til flerfoldige tusen kroner. De har ikke engang kommet med en beklagelse på hendelsen.

Allikevel handler dette om så mye mer enn penger. Det vitner om en total mangel på respekt for kundekretsen sin og en grunnleggende mangel på forståelse, og total ignoranse overfor en trofast reisendes situasjon som resignert opplever at Norge fremstår som et U-land på service, med et jernbanetilbud som er på vei i grøften. Hvem kan påstå at privatisering av jernbanen er veien å gå for en sikker, pålitelig og behagelig reise?

Avvikling av jernbane-monopolet skulle bidra til et bedre togtilbud for oss reisende ble vi høytidelig lovet. Et år er gått og jeg kan ikke finne et eneste tegn til forbedring av togtilbudet. Nå er det ni år igjen av kontrakten og jeg frykter et lignende scenario som historien har vist i England. Dere har ni år på å bevise at jeg tar feil. Jeg venter i spenning.