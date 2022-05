Kommentar

Planen har vært perfekt

Av Leif Welhaven

Erling Braut Haaland blir nå lagkamerat med Phil Foden i Manchester City.

Erling Braut Haalands vei mot superstjernehimmelen kunne ikke vært mer effektivt orkestrert.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det sies at alle veier fører til Rom. Men om du vil bli en av verdens aller største fotballspillere, finnes det langt flere blindveier og stoppskilt enn oppskrifter på suksess.

Derfor er det så fascinerende og imponerende å se valgene til Haaland underveis, i alle fall om vi beholder de rent sportslige brillene på hele veien. Snakk om karriereplanlegging!

Det er 761 kilometer i rett luftlinje fra Bryne til Manchester. Der er det nå omsider bekreftet at Manchester City er enig med Dortmund om en overgang, som etter alt å dømme betyr at Haaland skal fortsette karrieren i den blå delen av byen.

Denne avtalen sprenger alle rammer for hva vi har opplevd rundt en norsk fotballspiller.

Hvert stopp Erling Braut Haaland har tatt på veien til å bli en del av Pep Guardiolas seiersstormakt, har vist seg å stå igjen som et sjakktrekk. Nøkkelen har hele veien vært å finne riktig trappetrinn på rett tidspunkt.

Etter starten på Jæren gikk purunge Haaland til Molde 1. februar 2017. Fasiten i Rosenes by skulle bli 20 mål på 50 kamper for tenåringen, derav 14 scoringer i Eliteserien.

Knapt to år senere startet den internasjonale karrieren med et brak.

Den første overgangen utenlands var ekstra viktig å treffe på. RB Salzburg skulle vise seg som den perfekte internasjonale utviklingsarena for spissen. 29 mål på 27 kamper er en ellevill statistikk.

Ikke minst huskes tiden i Østerrike for åtte scoringer på seks kamper i Champions League, tall som er direkte oppsiktsvekkende i en klubb som er et stykke bak de aller største.

Men kanskje var overgangen som fulgte deretter det aller smarteste enkeltvalget for byggingen av Erling Braut Haaland merkevare.

Borussia Dortmund er en storklubb med historie, Champions League-erfaring og ambisjoner. Samtidig kom han til et miljø der han fikk en posisjon og en autoritet fra start.

Resten er en vakker historie i gult og svart:

Vi får aldri vite hvordan det hadde gått om han for eksempel hadde endt i en klubb som Manchester United på dette tidspunktet, men det er slett ikke sikkert at han hadde fått den samme karriereboosten som de drøyt to årene i Dortmund skulle medføre.

Også her er statistikken hans til å gni seg i øynene av. 85 mål på 88 kamper er fotavtrykket fra Haaland i den tyske klubben.

I tillegg til det sportslige har nordmannen posisjonert seg på en måte han kommer særdeles godt ut av økonomisk sett.

Mulighetene var mange da valget falt på Dortmund, men her ble det forhandlet frem en utkjøpsklausul på et nivå de fleste storklubbene ville kunne innfri.

Dermed satt Haaland med svært godt kort på hånden da de aller sterkeste klubbene i klassen kom på banen.

Man kan ha ulike oppfatninger om den nå avdøde agenten Mino Raiolas ulike sider, men ingen kan si annet enn at planen for Haaland har fungerte til perfeksjon.

Den har ført Erling Braut Haaland helt til topps i prestisjehierarkiet. Til Manchester City, en klubb som har vært gjennom en revolusjon siden pappa Alfie spilte for den.

Pep Guardiolas superlag har nå fått seg en spillertype klubben har manglet. Bare tiden vil vise hvordan matchen mellom City og Haaland viser seg å bli, og hvordan en storvokst spiss glir inn med det de lyseblå har i dag.

Det vil kreve noen spillemessige tilpasninger å få inn Haaland, men samtidig er det vel ikke mulig å tenke seg et større kobbel av tilretteleggere enn det avslutteren nå får rundt seg.

Det er sider både ved klubbvalget, milliardindustrien og andre forhold rundt overgangen det er grunn til å problematisere, og det vil garantert bli gjort i tiden som kommer.

Men akkurat nå er det viktig å virkelig markere den største enkelthendelsen i norsk fotballs historie.

Storklubbene har ligget langflate etter en norsk 21-åring. En spektakulær overgang til serielederen i Premier League er i boks, med alt det innebærer av muligheter på de største scenene fremover.

Fremover får han mye å bevise og et forventningspress av en annen verden. Det er ingen selvfølge at dette også blir en suksess, men så langt har hvert eneste valg vært en vinner.

Allerede har eventyret Haaland bydd på utallige fascinerende kapitler. Og heldigvis er det milevis til «snipp, snapp, snute».