Leder

Putins enerådende propaganda

For autoritære regimer er første bud å ta full kontroll over mediene. Det mest nedslående eksempel er Russland, der uavhengig og kritisk journalistikk er blitt umulig. Men også i demokratier er pressefriheten truet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

På den internasjonale dagen for pressefrihet presenterte Reportere uten grenser (RSF) den årlige listen over tilstanden i 180 land.

Norge er på første plass, fulgt av Danmark og Sverige.

Men bare i et mindretall av verdens land er forholdene for pressefrihet god eller tilfredsstillende.

Kina, Iran og Nord-Korea er blant de fem aller verste landene.

Russland er nummer 155 av 180 land. Med de siste anslagene mot presse- og ytringsfrihet vil landet trolig falle ytterligere på listen.

BARE EN STEMME: Vladimir Putins regime har forbudt, blokkert eller stemplet frie medier som utenlandske agenter.

Putins propaganda er nå blitt enerådende. De store TV-kanalene, som er den viktigste kilde til nyheter for russere flest, brukes til å fremme Putins historiske narrativ og konspirasjonsteorier.

Med unntak av noen underholdningskanaler er uavhengige nyhetsformidlere blitt forbudt, blokkert eller stemplet som utenlandske agenter. Mange journalister har sluttet, eller forlatt Russland.

Det er nedslående at et av de siste frie medier, Novaja Gazeta, nylig måtte stanse all publisering på ubestemt tid. Redaktør Dmitrij Muratov mottok Nobels fredspris i 2021 for å ha levert viktig undersøkende journalistikk og forsvart ytrings- og pressefriheten under vanskelige forhold.

Men Putin valgte krig mot Ukraina samtidig som han skjerpet undertrykkelsen hjemme. Det lille rom som fantes for kritisk presse er nå stengt.

FREDSPRISVINNER: Dmitrij Muratov mottok fredsprisen i Oslo rådhus 10. desember 2021.

Det er ikke mange lyspunkter i årsrapporten fra Reportere uten grenser. Det er desto flere varseltegn på at ytringsfriheten, denne grunnleggende menneskerettigheten, er i stor fare.

En årsak er at diktaturene er på fremmarsj mange steder i verden.

En annen grunn er at pressefriheten i demokratier forvitrer på grunn av det Reportere uten grenser kaller “polarisering forsterket av informasjonskaos”.

Noen demokratiske land går i illiberal retning, som Polen og Ungarn. I en del land kontrollerer oligarker de store mediehusene, ofte i ledtog med landets myndigheter.

Men det gir også grunn til bekymring at USA, med lange demokratiske tradisjoner, og et sterkt forsvar for presse- og ytringsfrihet, bare er nummer 42 på pressefrihetsindeksen.

Riktignok fremstilles ikke lenger pressen som en folkefiende, slik tilfellet var under president Donald Trump. Men amerikanske medier gjenspeiler og forsterker polariseringen i samfunnet. Det hindrer en tolerant debatt.

Vi må alltid forsvare pressefriheten, og aldri ta den for gitt.

Også Russland hadde en kort periode stor grad av pressefrihet.

Den tid er forbi. Pressefrihet er en forutsetning for demokrati. Det er derfor antidemokratiske krefter legger så stor vekt å kontrollere all informasjon.

HØR MER I DAGENS PODKAST:

Gratis for VG+ abonnenter.