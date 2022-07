NASJONALGALLERIET: – I det nye Nasjonalgalleriet skal det forskes og læres, og publikum skal engasjeres og inviteres til medvirkning. Men hvilket publikum?, spør kronikkforfatteren. Bilde fra Nasjonalgalleriet i anledning Munchs 150 års dag.

Tomme hus ramler mest

Planene for Nasjonalgalleriet fremstår som løsninger på behov som noen har tenkt at museene bør ha – heller enn behov som eksisterer.

HANNA MELLEMSETHER, fagsjef Stiklestad Nasjonale Kultursenter

I fjor høst hadde jeg ett av mine fineste museumsopplevelser på Munch – et splitter nytt bygg midt i Oslo, nær det splitter nye Deichmanske bibliotek og det splitter nye Nasjonalmuseet, og den ikke helt splitter nye Operaen.

Jeg er stolt av at nasjonen Norge kan skilte med denne storsatsingen på kulturbygg i hovedstaden. Byen og landet trengte dette løftet.

Nybygg fører imidlertid til at en mengde bygg av nasjonal viktighet blir tomme. Nasjonalgalleriet er et av disse.

Nå foreligger det en mulighetsstudie for gjenbruk av bygget, med forslag til aktiviteter som får meg til å lure på om det er de tomme hus’ retorikk som skal bestemme utviklingen i den norske museumssektoren fremover.

Jeg kan ikke forstå at det er museenes behov som her ligger til grunn.

Nasjonalgalleriet skal bli en åpen møteplass for kunst, kultur og kunnskap, fra og for hele landet, leser vi i rapporten som kulturminister Anette Trettebergstuen fikk overlevert tidligere i år. Rapporten er skrevet av Sparebankstiftelsen DNB og Nasjonalmuseet, på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Publikum strømmet til Nasjonalgalleriet som stengte dørene for godt 13. januar 2019.

Det skal skapes nye former for samarbeid på tvers av institusjoner og fagmiljøer, styrke demokratiske verdier og bidra til engasjement og deltagelse fra publikum – mangfold, medvirkning og myndiggjøring, og fremme nye former for forskning og formidling i utviklingen av utstillinger og andre aktiviteter.

Arbeidet med planene og rapporten var ukjent i min del av landet inntil nylig; ingen av de store museene i Trøndelag hadde hørt om prosjektet, selv ikke museene med samlinger av stor nasjonal betydning har vært forespurt om de har noen behov knyttet til gjenbruk av Nasjonalgalleriet.

Dette på tross av at forfatterne av rapporten forsikrer oss om at drøyt 150 aktører i kunst- og kulturfeltet har bidratt med innspill. Jeg vet ikke hvem disse aktørene er, men de skal altså ha kommet med forslag som «skal komme hele landet til gode».

Det er mange spennende tanker i mulighetsstudien. Nasjonalgalleriet skal gi rom for nye historier om Norge, og man ønsker å skape en arena hvor landets museer kan utfordres og lære av hverandre for å kunne møte publikum på nye måter. Museer fra hele landet skal kunne vise sine utstillinger i hovedstaden, et utrolig løft i besøksstatistikken for små museer.

Det mest spennende forslaget er at det skal etableres en «LAB» – et forskningslaboratorium som skal utvikles til et nasjonalt senter for fremragende utstillingsproduksjon og museumsforskning.

Alle landets museer kan søke om å få med sine forskningsprosjekter, inkludert finansiering fra et ekstrabudsjett for forskning i museene.

I det nye Nasjonalgalleriet skal det forskes og læres, og publikum skal engasjeres og inviteres til medvirkning.

Men hvilket publikum? Skal vi fly våre lokale museumsbrukere til Oslo slik at de kan medvirke og samskape, eller er det Oslo-publikumet som skal være førende for medvirkning og samskaping?

Et museum er noe annet enn et universitet, museene formes av og med både stedet de befinner seg på og av det ‘nabolag’ de samhandler med. I mitt arbeidsområde, Trøndelag, har museene langsiktige samarbeid med forskningsmiljøer ved NTNU og Nord universitet. Samarbeidet gjør at forskningen kan bli en integrert del av museumsarbeidet.

Samlingene som utgangspunkt for forskning kan vi ikke ta med til Oslo, og håndverksforskning krever materiale og kunnskap som finnes der vi er, ikke på Nasjonalgalleriet.

Det samarbeidsrommet Nasjonalgalleriet skal tilby, foregår i dag i stor grad i museumsnettverkene, finansiert (dog sparsomt) gjennom Kulturrådets programmer og museenes vanlige driftsbudsjetter.

Det er vanskelig å ikke se forslagene i rapporten som en nedvurdering både av de eksisterende samarbeidsformer som finnes i sektoren, og av museumsansatte rundt om i landet som får til gode prosjekter der de er.

Det er ikke Nasjonalgalleriet i seg selv, heller ikke Oslo, som er problemet.

Det er hele tanken om å sentralisere vitale funksjoner i det norske museumslandskapet til et for mange faglig irrelevant sted, bare fordi det nå er et viktig historisk bygg ledig.

UTSTILLING: Statue og malerier på Nasjonalgalleriet i 2014.

Dette er heller ikke først og fremst en klagesang over at Oslo skal ha enda flere kulturkroner mens vi andre søker staten om vekslepenger, men det er selvfølgelig et poeng.

Driften av dette foreslås løst ved at Nasjonalgalleriet beholder sin post i statsbudsjettet. Staten skal i tillegg bidra med egen finansiering av aktiviteten til de museene som skal være med i prosjekter i Nasjonalgalleriet. Dette skal da ikke gå på bekostning av museenes vanlige driftsbudsjett.

Det er flere gode ideer i mulighetsstudien om lokal etterbruk av Nasjonalgalleriet.

Om jeg i det hele tatt hadde trodd at det var en sjanse i havet for at vi i Utkant-Norge kunne få finansiert og tilrettelagt ett års forskningsopphold i LAB’en, eller at vi kunne få finansiert utstillinger i Oslo uten at det gikk ut

over aktiviteten i våre egne museer, uten at det reduserte tilbudet til våre lokale skoleungdommer, til barnehagebarna, pensjonistene, de på flyktningmottaket, studentene og lærlingene, til historielagene og husflidslagene, uten at det reduserte det allerede lille rommet vi har for forskning, da – ja da skulle jeg gjerne vært med å diskutere Nasjonalgalleriet som LAB og fellesarena for museums-Norge.

Sett utenfra fremstår imidlertid hele rapporten som et bestillingsverk for å fylle et tomt hus, med løsninger på behov som noen har tenkt at museene bør ha – heller enn på behov som eksisterer.