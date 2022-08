Kommentar

Ingen menneskerett å ha hytte med boligstandard

Uberørt natur i fjell, fjord og skjærgård må vike når hyttepalassene skal opp. Vi kan ikke fortsette slik.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er et paradoks at vi ødelegger naturen for å nyte naturen.

Når det handler om «hyttedrømmen» legger mange nordmenn pent til side alt det de – tilsynelatende (?) – kjemper for ellers med klima og miljø.

Myndighetene klarer ikke, eller vil ikke, stoppe det. Vi har en hyttebygging som har gått fullstendig av skaftet.

Mens nordmenn klager så snart maten eller bensinen blir noen kroner dyrere, er det ingen grenser for hvor mye mange er villige til å bruke på hytte. Gjerne både på fjellet og ved sjøen.

Må tenke bærekraft

Joda, det ble bygd hytter i gamle dager også. Men de var gjerne små og satte sjelden noe preg på norsk natur.

Det gjør dagens hyttebyer.

Nå skal det være vei helt fram. Innlagt vann, kloakk og strøm – og nærhet til alpinløypa, eller preparerte langrennsløyper, eller golfbane, eller hva det måtte være.

Men det er ingen menneskerett å ha hytte med samme – eller høyere – standard enn du har på boligen din i byen eller bygdebyen.

Vi må tenke bærekraft – både når det gjelder miljø og økonomi.

For ifølge en undersøkelsen bruker nordmenn i gjennomsnitt hytta 37 dager i året (og vi skal ikke se bort fra en viss snobbeeffekt her). I så fall står altså hytta tom 328 dager. Hvert år.

Det er verken god familieøkonomi eller gunstig for samfunnet. Derfor kan noe så enkelt som hyttedeling ha en liten effekt, også for den lokale landhandelen, som er avhengig av hyttefolket for å gå rundt.

– Lar seg presse

– Politikerne lar seg presse av sterke utbyggingsinteresser, sier lederen i Naturvernforbundet i Buskerud, Martin Lindal, til Hallingdølen.

Han mener at det er et problem med små kommuner der grunneierne har venner og kjente i kommunestyret, og der «politikerne møter vedkommende på butikken dagen etter og må svare på hvorfor ikke grunneieren er blitt millionær», som han uttrykker det.

Vi har sett mange eksempler på at rundt Oslofjorden og andre attraktive kystområder gjelder regelen om at «om du er rik nok, er alt lov».

Folk som bryter reglene, får en bot som de lett kan betale – og så er saken ofte ute av verden. Hvor mange er det egentlig som har måttet rive ulovlige bygg i strandsonen de siste årene?

Det er i prinsippet et generelt byggeforbud i et 100 metersbelte langs sjøen. Men folk bygger først, og søker deretter om dispensasjon fra regelen. Og et bygg eller en terrasse som allerede står der, sitter det selvsagt lengre inne å forby – eller kreve revet.

HYTTE-NORGE: Et hyttefelt på Hafjell i Øyer kommune i påsken 20221.

Rømmer byen

Hver fredag – torsdag for Tesla’er – står bilene i kø til fjellet på vinteren, og til sjøen på sommeren. Det er hyggelig at folk kan rømme byen og slappe av mellom slagene. Det er viktig for folkehelsen og gir mange folkefattige lokalsamfunn gode inntekter.

Men norsk hyttebygging må ha som mål at vi ikke skal ødelegge mer natur, at vi slipper ut mindre klimagasser (hurra for Tesla’ene) og at utviklingen av hytteområdene blir bærekraftig.

Dagens hyttefolk krever at det skal være strøm, vann, avløp og selvfølgelig bredbånd. Det er en vrien nøtt å knekke, men kanskje vi kan løse en del av det med solenergi og biodo?

Det bør sitte atskillig lenger inne enn nå å bygge ned uberørt natur. Og vi må bygge mindre og enklere. På den måten får vi ned bruken av både materialer og energi.

Nordmenn kjøpte hytter for 37,4 milliarder kroner i fjor. Corona-pandemien satte i gang en hytteboom.

Drømmen om hytte blir nok ikke mindre i fremtiden, og forhåpentligvis får mange nordmenn oppfylt den. Men politikerne – både nasjonalt og lokalt – må ha en strategi for hvordan det skal skje uten å bygge ned for mye natur.

I dag mangler det.