Tomme klasserom – verst for oss

Vilde Antonie Haug Slottemo

SKOLE: Det er ikke køer inn til lærerutdanningene i år heller.

Når stadig færre ønsker å bli lærere er det mer enn et skoleproblem. Det er et samfunnsproblem. Langt inn i fremtiden.

Det er sagt så ofte at ordene nesten er tømt for innhold; men lærere er viktige!

De kan være avgjørende i et menneskets liv.

Mange har en historie om en lærer som betydde mye for dem. Jeg er intet unntak.

Min historie heter Inger. Hun var min kontaktlærer i syv år på barneskolen. Hun hadde en egen evne til å se det beste i alle, og hun fikk meg til å føle at jeg mestret fagene og skolehverdagen.

Slike historier er ikke unike, men de kan være avgjørende. Alle barn fortjener å ha en Inger. Hun har også vært viktig for at jeg selv har fullført en lektorutdanning.

Årets tall fra Samordna opptak er ute, og det er ikke akkurat køer inn til lærerutdanningen. Dette hadde ikke vært et problem hvis det var første gang. Søkertallene til ulike utdanninger varierer fra år til år.

Men dette er en trend: Mange nok vil ikke bli lærere til å fylle de studieplassene som finnes. Utdanningsforbundet fortviler. Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) tar det roligere, men han burde nok vært mer bekymret.

Kanskje han håper at lærerkrisen blir avverget på grunn av lavere fødselstall. Da finnes det i hvert fall én positiv effekt av flere eldre og færre barn.

Demografiske antagelser er likevel ikke det samme som å se inn i fremtiden, og det er verdt å diskutere nærmere hvorfor læreryrket ikke er attraktivt for mange unge studenter.

Lønn og status

En del av forklaringen kan være at andre yrker frister mer. Studenter søker seg til medisin og sykepleie, teknologiske utdanninger og økonomi.

Det virker ikke som det er et problem for studenter å ta lange utdanninger, tvert imot. Det er høy konkurranse for å komme inn på de lengre profesjonsutdanningene. Slik er det ikke for lærerutdanningene.

Felles for mange av de mest populære studiene er at lønnen og statusen som kommer med utdanningen, kan sies å være bedre enn utsiktene for en lærer.

Du får bedre lønn som siviløkonom enn som grunnskolelærer, selv om utdanningen er like lang; du tjener mer som jurist enn som lektor, selv om studiene kan ligne.

Kravet om femårig utdanning kan slik ha gjort det mindre attraktivt å bli lærer. Hvis du først skal bruke fem år av livet på en oppnå en grad, er det jo greit å føle at du får lønn for strevet.

Men så er jo ikke penger alt. Heldigvis. Fremtidig økonomisk uttelling er ikke eneste grunn for å velge en utdanning, selv om det for mange er viktig. Historier vi forteller om yrker og arbeidslivet er nok også medvirkende.

BERGEN: To av landets mest populære utdanninger ligger i Bergen, siviløkonomutdanning og rettsvitenskap.

Mange reformer

Og det skorter ikke på historier fra lærerhverdagen. Selv om det er mange fine historier, som VGs egen Shazia Majid nylig satte ord på, er mange av dem negative.

Lærere selv og deres organisasjoner forteller om hvordan lærerne er overarbeidet, hvordan retten til et godt arbeidsmiljø ikke blir oppfylt, hvordan de skal fylle utallige ulike roller og hvordan de har mistet innflytelse over eget yrke.

Dette er viktige historier å få frem, men noen magnet for å trekke flere til yrket er det nok ikke.

Har lærerhistoriene bidratt til å gjøre yrket uattraktivt for unge mennesker?

Kanskje, og kanskje må de positive historiene i større grad frem i lyset. Samtidig er historiene et symptom på det mange mener er en vanskelig arbeidshverdag. Utfordringene i skolen må tas på alvor.

Også lærerutdanningens rykte har betydning. Det er ikke all verden. Lærerstudentene er lite fornøyde med kvaliteten på egen utdanning og de bruker lite tid på studiene.

Det er mange ulike teorier om hvorfor det er slik. Det har vært mange store reformer av lærerutdanningen de siste årene: Det å gjøre grunnskolelærerutdanningen femårig er den femte reformen på 25 år. Det er mange endringer. Foreløpig har de ikke skapt mer attraktive utdanninger.

Lærermangel mer enn et distriktsproblem

Hva kan så gjøres for å skape større interesse for læreryrket?

Dette er også et stort og sammensatt spørsmål. Det som i hvert fall er sikkert er at rammene må gjøre det mulig for lærere å stå i jobb og gjøre en god jobb. Lærere føler seg underbetalt og overarbeidet. Det fører til at færre velger yrket.

Det å være lærer er ikke bare et «kall», en slags heltemodig innsats som kun er styrt av ideologisk overbevisning om at du kan gjøre verden til et bedre sted.

Det er også en jobb som krever en mastergrad. Det er mange meninger om denne mastergraden er nødvendig. I alt masterjaget tror jeg at personlig egnethet og motivasjon ikke må glemmes.

Ofte snakkes også lærermangel om som et distriktsproblem: Det er i Nord- Norge de mangler lærere, det er i norske bygdesamfunn lærermangelen er prekær. På samme tid kan det bli vanskelig å være lærer i de store byene når boligprisen løper fra lønningen.

For lærermangel handler ikke om kun distriktspolitikk eller lokale utfordringer:

Det er et nasjonalt problem hvis landets barn og unge ikke får god nok utdanning. Det vil ramme oss alle i fremtiden. Det er tross alt kunnskapsnivået og livskvaliteten til de neste generasjonene det dreier seg om.