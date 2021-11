HASTER: – For vår alles del får vi håpe at Stortinget både som forvalter av disse godene, og som kollegium og som våre aller øverste tillitsvalgte, gjør alt hva de kan for å rydde opp. Det begynner å haste nå, skriver stipendiat Eivind H. Marienborg.

La Nav forvalte stortingsrepresentantenes goder

Skal tilliten til Stortingspolitikerne gjenreises, holder det neppe med noen beklagelser før man fortsetter som før. Hva om vi lot politikerne forholde seg til Nav, slik som resten av oss?

EIVIND HELLAND MARIENBORG, stipendiat i trygderett, Universitetet i Bergen

Regelverket for Stortingets pendlerboliger er ikke egentlig så vanskelig å forstå. Boligene skal dekke «boligbehovet i Oslo» for stortingsrepresentanter som er «folkeregistrert eller faktisk bosatt» mer enn 40 kilometer i kjørelengde fra Stortinget.

Hvis man for eksempel eier og bor i en enebolig i Ski, eller et rekkehus på Lillestrøm, har man neppe noe reelt «boligbehov i Oslo». Avstanden til Stortinget er også kortere enn 40 kilometer. Det virker altså nokså åpenbart at man ikke har krav på en pendlerbolig i tilfeller som dette. Dermed virker det – i alle fall for oss utenforstående lekfolk – samtidig både helt uforståelig og veldig forståelig at representantene ikke opplyste Stortinget om disse boligene da de søkte om sine pendlerboliger.

Hadde de gjort noe tilsvarende overfor Nav, og i ettertid forsøkt å forklare at de bare hadde misforstått reglene, ville prosessen antagelig blitt både kortere og mer effektiv. For det første fordi man som utgangspunkt ikke kommer noen vei med rettsvillfarelse overfor Nav – vi har alle ansvar for å sette oss inn i reglene som gjelder for oss. Og for det andre som følge av alle New Public Management-vyer og resultatstyrte forvaltningsprinsipper Nav er pålagt fra Stortinget.

Det vanskeligste spørsmålet ville vært om representantene «bare» måtte betale tilbake det de urettmessig hadde fått, eller om en politianmeldelse for bedrageri også var på sin plass.

Det er vanskelig å se for seg at man kan gjenreise folkets tillit til stortingsrepresentantene og til at godene forvaltes på en rimelig og rettferdig måte hvis boligene skal håndteres på samme måte også i fremtiden.

Flere alternativer kan tenkes, så her er et forslag til vurdering: La Nav forvalte ordningen med boliger til stortingsrepresentantene. Da ville representantene bli tatt imot av et stødig og robust fagmiljø, der søknads-, vedtaks- og klageordninger allerede er på plass. Og ikke minst ville de ved behov blitt sluset raskt og effektivt inn i systemene som sørger for at urettmessige utbetalinger kreves tilbakebetalt – med renter dersom feilen skyldes grov uaktsomhet eller forsett på mottagerens side.

Så kunne et tilleggsforslag for moro skyld være at stortingsrepresentantenes søknader alltid havner i den saksbehandlingskøen med lengst ventetid. For eksempel er forventet saksbehandlingstid i Oslo på en søknad om uføretrygd for tiden cirka fire måneder. Vil du ha menerstatning etter en yrkesskade, må du vente 12 måneder på et svar. Er du ikke fornøyd med vedtaket, kommer tid til klage- og ankebehandling i tillegg.

Kanskje fikk våre stortingspolitikere noen incentiver til å styrke velferdsforvaltningen hvis de selv også måtte forholde seg til den litt oftere?

For vår alles del får vi håpe at Stortinget både som forvalter av disse godene, og som kollegium og som våre aller øverste tillitsvalgte, gjør alt hva de kan for å rydde opp. At de får oversikt og kontroll, og viser med helt konkrete tiltak at de igjen fortjener vår tillit i fremtiden.

Det begynner å haste nå.