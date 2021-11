Kommentar

Nytt regjeringsdrama i Sverige

Av Hans Petter Sjøli

ENDELIG EN KVINNE? Sosialdemokratenes Magdalena Andersson kan bli Sveriges nye statsminister, men risikerer å tape voteringen i Riksdagen på onsdag.

Blir det ikke kvinnelig statsminister i Sverige denne gangen heller?

De svenske sosialdemokratenes nyvalgte leder Magdalena Andersson klarte ikke å komme til enighet med Vänsterpartiet innen fristen i dag, og dermed går det mot en uhyre spennende regjeringsvotering i Riksdagen på onsdag morgen.

Andersson, som tok over som partileder etter Stefan Löfven i begynnelsen av november, ligger fortsatt an til å bli Sveriges første kvinnelige statsminister. Men det krever at de gjenstridige vänsterpartistene ikke stemmer mot Andersson, noe som vil føre til at oppdraget med å danne ny regjering vil gå til Moderaternas – det svenske Høyre – leder Ulf Kristersson.

De fleste observatørene tror at Vänsterpartiet – som har bånd til både SV og Rødt – vil gi Andersson sjansen, men forhandlingene kom altså ikke i mål før fristen, og avstanden, spesielt når det kommer til spørsmålet om økte pensjoner, er fortsatt stor mellom partiet og de to nåværende regjeringspartiene, Sosialdemokratene og Miljøpartiet.

Enklere blir det ikke av at regjeringens støtteparti Centerpartiet – som har relasjoner både til Senterpartiet og Venstre i Norge – nekter å gi innrømmelser til Vänsterpartiet.

Men Centerpartiet varsler at de ikke vil motsette seg Andersson som statsminister, og da blir alt opp til Vänsterpartiet. Står de på sitt og nekter å bøye av på sine krav, kan Sverige nok en gang bare nesten få sin første kvinnelige statsminister.

Når – eller hvis – Andersson unngår å få Riksdags-flertallet mot seg i voteringen på onsdagsmorgenen, blir det ny dramatikk senere på dagen. Da skal det stemmes over den nåværende regjeringens statsbudsjett, som Magdalena Andersson i rollen som finansminister har vært arkitekten bak. Det aller mest dramatiske scenarioet er at Andersson blir valgt som statsminister på morgenen, og får sitt budsjettforslag nedstemt på ettermiddagen.

Magdalena Andersson er 54 år gammel og har i en årrekke vært en av de mest sentrale politikerne i Aps søsterparti Socialdemokraterna. Siden 2014 har hun vært finansminister og var den naturlige arvtageren da Stefan Löfven noe overraskende varslet sin avgang tidligere i år.

Til forskjell fra de andre nordiske landene, har Sverige ennå ikke hatt en kvinne som landets øverste politiske leder, 40 år etter at Gro Harlem Brundtland gikk til topps i norsk politikk. For de svenske likestillingspionerene er dette som et sår i den politiske kulturen. Både Mona Sahlin (S) og Anna Kinberg Batra (M) var nære ved å bryte glasstaket, men mislyktes. Nå kan altså det feministiske Vänsterpartiet stoppe en ny kvinnelig statsministerkandidat, nærmest på dørstokken i regjeringsbygningen Rosenbad i sentrale Stockholm.

Andersson trekker frem tre hovedsaker for sin (trolig) kommende regjering: Å føre en politikk for å stanse voldsspiralen i de svenske storbyene, å trygge og forsterke velferden, samt at Sverige skal føre en mer offensiv klimapolitikk.

Hun regnes som en handlekraftig og «no nonsense»-politiker, og på en fersk måling fra Sifo velgerbarometer, får partiet støtte fra 29 prosent av velgerne – en (signifikant) fremgang på to prosentpoeng fra oktober. Målingen ble gjort etter at det ble kjent at Andersson tar over for Löfven.

Vänsterpartiet har under partilederen Nooshi Dadgostar ført en mer aggressiv opposisjonspolitikk, og felte Stefan Löfvens regjering gjennom et mistillitsforslag i sommer. Löfven kom raskt tilbake som statsminister, men Vänsterpartiet har erklært at de ikke akter å være en politisk dørmatte for en Magdalena Andersson-regjering.

Partiet har hatt politisk medvind den siste tiden, til liks med ytre venstrepartiene både i Norge og i Danmark. I kommunevalget i Danmark sist uke, ble Enhedslisten (søsterpartiet til norske Rødt) det klart største partiet i København, med støtte fra nesten én av fire velgere.

Det er riksdagsvalg i Sverige til neste år, og det politiske landskapet i det som en gang var et av Europas mest stabile systemer, er fortsatt svært uoversiktlig. Etter valget i 2018, tok det fire måneder før svenskene fikk sin regjering. I dag er sosialdemokratene avhengige av støtte fra Centerpartiet, som i 2019 trådte ut av den borgerlige blokken for å forhindre at det kontroversielle høyrepartiet Sverigedemokraterna fikk reell innflytelse i svensk politikk.

Men med en stadig mer selvsikker og kompromissløs venstreopposisjon, kan det bli vanskelig å stable en effektiv regjering på beina i 2022, for Centerpartiet har også garantert for at de ikke vil gi Vänsterpartiet en avgjørende hånd på rattet. Magdalena Andersson – hvis hun vinner avstemningen(e) på onsdag – har kun et snaut år på seg til å vise at nettopp hun er den politiske lederen landet trenger i det som er svært utfordrende tider for «söta bror».

Hvis ikke kan det bli enda flere politiske tumulter i Sverige i årene som kommer.