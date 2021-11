Kommentar

Felle eller vinneroppskrift?

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Arbeiderpartiet fant en vei som reddet valget og regjeringsmakten. Spørsmålet er om det er den brede vei de har funnet, eller om de følger sitt danske søsterparti mot et blodbad i de store byene.

Ved inngangen av året hadde Arbeiderpartiet i gjennomsnitt 20,4 prosent på målingene, med «sjokkmålinger» helt nede på 17-tallet. Partiet som stort sett alltid har vært størst, var ikke bare forbigått av Høyre. Fornedrende nok var også Senterpartiet større.

Men i løpet av det neste halvåret gjorde Ap en formidabel innhenting. Selv om et valgresultat på 26,3 historisk sett er lite å skryte av, var det evig nok til å redde både æren, selvtilliten i partiet og regjeringsmakten. Ikke minst lyktes de med å ta tilbake stemmer fra sin «frenemy» Sp i mange viktige valgkretser.

I partiet er det liten tvil om at deres «Nå er det vanlige folks tur»-strategi har vært både nødvendig og vellykket. Både i politikk og retorikk har de henvendt seg til den klassiske arbeiderklassen, velgere med lav eller middels høy utdanning i distriktene og de mellomstore byene.

Høyt utdannede storbyvelgere, de såkalte lillavelgerne, er bevisst valgt bort. Samtidig har partiet styrket distriktspolitikken, strammet grepet i innvandringspolitikken og styrket båndene til fagbevegelsen i arbeidslivspolitikken.

Mye av Aps vinnerstrategi er hentet fra Jonas Gahr Støres danske statsministerkollega Mette Frederiksen. Men vil strategien føre til et blodbad i de store byene?

Mye av inspirasjonen er hentet fra deres danske søsterparti. Socialdemokratiets Mette Frederiksen har nærmest blitt genierklært for å ta partiet til venstre i den økonomiske politikken og til høyre i innvandringspolitikken. Hun er hjernen bak «Nå er det Arnes tur» og har prioritert distriktspolitikk knallhardt.

Det har skapt både begeistring og bølger at statlige arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner i stor stil skal flyttes ut av storbyene. Frem til nå har hun virket nærmest suveren og usårlig.

Men ved forrige ukes lokalvalg fikk de «provinsen først»-strategien tilbake som en bumerang. Ikke bare ble sosialdemokratene et av valgets største tapere. I de fire største byene var partiets nedgang tosifret og omtales i danske aviser som et blodbad.

Nå etterlyses det selvransakelse og kursendring. Mange mener partiet har lagt seg for hardt ut med storbyvelgerne. Tidligere borgermester i København, Ritt Bjerregaard, mener «byene og velgerne i byene har følt seg oversett».

Selv om mange mener at det har vært riktig å fokusere på de klassiske arbeiderklassestemmene, spør mange seg om det nå har tippet over. De store byene er blitt regnet som sosialdemokratenes kornkammer. Om man liker det eller ei. Det bor mange velgere i storbyene, og det blir bare flere.

Allerede før valget kritiserte partiets nåværende borgermester i København partiet for å skape splittelse mellom by og land. Partiets sjefideologer har hatt en strategi om å ta «storbyeliten» og skapt et bilde av at «det virkelige Danmark» er ute i provinsen.

Var det ikke noe mistenkelig kjent med den debatten? Mens distriktspolitikk er den klare vinneren i både Hurdalsplattformen og i regjeringens første budsjett, snakker Arbeiderpartiet om vanlige folk på inn og utpust.

Noen har tillat seg å spørre hvor det ble av storbyene i dette, men noe opprør er det langt ifra. Tvert imot virker Ap å være såre fornøyd med sin nye strategi, selv om de gjorde et svakt valg i Oslo.

Det er likevel langt unna sosialdemokratenes nedsmelting i København. Her fikk partiet knappe 17 prosent av stemmene, mens hver fjerde velger stemte på Enhetslisten. Rødts søsterparti fikk 25 prosent av stemmene og ble hovedstadens klart største parti.

Mønsteret er likevel til å dra kjensel på. Mens SV, Rødt, MDG og Venstre ligger langt over landssnittet i hovedstaden, ligger regjeringspartiene Ap og Sp markant under.

Det danske valgets vinnere viser noen av paradoksene i dagens politiske landskap. Mens Det konservative Folkepartiet, en gang borgerskapets parti, vant frem hos middel- og arbeiderklassen, har Enhetslisten med røtter i kommunismen blitt partiet for høyutdannede og velsituerte.

Årsakene ligger mer i verdipolitikken enn i klassepolitikken. Der Enhetslisten har vunnet på en massiv kamp mot bil og parkeringsplasser i byen, har de konservative vunnet på misnøye med den samme politikken. Her havner sosialdemokratene i en klemme, ikke ulikt Arbeiderpartiet i Oslo.

I en helt fersk bok skriver tidligere Ap-rådgiver Tarjei Skirbekk om de moderate folkepartienes fall i Europa. Problemet oppstår ifølge forfatteren hvis det resulterer i et langt mer fragmentert partipolitisk landskap, eller at mer radikale eller populistiske partier øker oppslutning. Det vil gjøre det verre å samles om brede og demokratiske kompromisser.

Skirbekk mener utviklingen mot mer politisk polarisering og mindre samlende politikk er selvforsterkende. Hans råd til de gamle folkepartiene er å finne tilbake til det sosiale utgangspunkt og svare på folks uro for fremtiden. Ikke bare økonomisk, men også kulturelt og verdimessig.

De foreløpige analysene av høstens stortingsvalg i Norge, viser at forskjellen i stemmegivning øker mellom by og land. Arbeiderpartiet klarte å stanse sine massive velgerlekkasjer ved å snakke mer om distriktene, men vil det bite dem bak ved neste korsvei?

Det ser i alle fall ut til at det gamle Ap-slagordet «by og land hand i hand» fra 1933 fremstår stadig mer som en fjern visjon.

