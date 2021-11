PÅ MARKEDET: – Psykologene Kjøs og Thuens forsøk på å forklare kvinner hvilken verdi de har på kjønnsmarkedet har fått kvinner i alle aldre til å reagere. Med god grunn, vil jeg si, skriver Lene Carr.

Markedsverdien har aldri vært høyere

Jeg har lyst på er smarte, atletiske og likestilte menn i aldersgruppen 25–35 år, som ikke har behov for å «mansplaine» meg. Selv er jeg 48 og «markedsverdien» min har aldri vært høyere enn det den er nå, om jeg tar utgangspunkt i egne erfaringer.

LENE CARR, selvstendig næringsdrivende

Hvor de befinner seg når de beskriver dette «markedet» lurer jeg på. Hjemme i sofaen, på trygg avstand? Selv er jeg på «markedet». Og jeg har noen langt mer positive erfaringer og melde tilbake om. Derfor må jeg be dem være litt mer presise.

Hvilket marked er det de snakker om? Kan man finne hva som helst på dette markedet, eller er det kun «fast hetero-partner»-markedet de referer til? Kanskje bør det differensieres litt mer hva både kvinner og menn til ulike tider er ute etter før man får beskjed om at man ikke er attraktiv nok på «markedet»?

Herrene henviser så fint til sosiologen Pierre Bourdieus konfliktteoretiske begreper, som de fleste av oss ikke har noe forhold til. Men det er faktisk ikke noe bourdieusk ved innholdet i argumentasjonen deres. Ifølge Bourdieus teori er det slik at like barn leker best, og vi velger stort sett de som ligner oss selv. Men hva sier Kjøs og Thuen? Jo, at en kvinne som meg har lyst på en mann som dem, men at jeg må jekke ned kravene mine fordi menn som dem vil ha kvinner som er yngre enn meg.

De sier at kvinner vil ha menn som er litt eldre enn de selv, med høy status. Jeg kan fastslå at begge psykologene har høyere økonomisk og kulturell kapital enn det jeg har, for å holde oss i Bourdieus verden. Begge har høy utdannelse, og jeg antar, meget god økonomi. Jeg har ingen av delene. Med andre ord, disse to mennene har høyere status enn meg, og er eldre enn meg, altså bør de være attraktive for meg.

Min realitet er litt annerledes. Jeg har ikke lyst på menn i 50–60 årene med et så bombastisk og antikvarisk syn på relasjoner. Det jeg har lyst på er smarte, atletiske og likestilte menn i aldersgruppen 25–35 år, som ikke har behov for å «mansplaine» meg. Selv er jeg 48 og «markedsverdien» min har aldri vært høyere enn det den er nå, om jeg tar utgangspunkt i egne erfaringer.

Jeg sier ikke at Kjøs og Thuen tar fullstendig feil i sin påstand, noen kvinner har kanskje for høye tanker om seg selv, og noen menn vil kanskje ha yngre kvinner, akkurat slik noen menn har for høye tanker om seg selv, og noen kvinner er tiltrukket av menn som er yngre enn seg.

Men Kjøs og Thuen forenkler det veldig når de sier at «kvinner må tåle å høre sannheten». Som Elisabeth H. Reinertsen sa i Debatten, er vi kvinner smertelig klare over den såkalte «sannheten», nemlig at vi bør være unge og vakre for å være attraktive. Det har samfunnet banket inn i hodet på oss siden vi var små. Men hvem har skapt denne sannheten og er den fremdeles gjeldende?

Kjøs og Thuen henter svaret sitt i et gammeldags og stereotypisk samfunn som vi i Norge i stor grad er på vei bort fra.

De får det til å virke som om alle kvinner kjemper om de samme mennene og at disse mennene kun vil ha yngre kvinner. Men er det noe som eksisterer i dag, mer enn noen gang før, så er det jo mangfold – også på datingarenaen. Kjøs og Thuen forteller oss at kvinner vil bli beskyttet og forsørget av bemidlede menn, men det er faktisk slik at kvinner aldri har vært så økonomisk selvstendige som nå. Det er jo delvis grunnen til at det berømte «markedet» er så stort. Mens det før var slik at man giftet seg og forble gift, er det i dag mange flere single fordi man ikke er avhengig av å ha en partner for å kunne ha det økonomisk komfortabelt.

For at denne debatten skal være nyttig må den reflektere det samfunnet vi lever i og ikke bare henvise til gamle stereotypier om at kvinner vil gifte seg rikt og på den måten klatre i klassesystemet. De finnes de også, ofte kalles de for golddiggers, men de færreste ønsker seg en sugardaddy. De fleste kvinner liker at status kommer som en konsekvens av noe vi har skapt selv, og ikke fra en mann.

For å holde oss til Bourdieu sine begreper bør kanskje Kjøs og Thuen dele opp dette berømte markedet i ulike felt. For alle er vel ikke ute etter det samme? Noen vil gifte seg, noen vil ha kjæreste, noen vil date, noen vil ha sex. Kanskje de også bør fortelle oss hvilket felt damer som oss har god og dårlig markedsverdi på, slik at vi lettere kan sikte oss inn på det feltet som de mener er passende for oss? Eller kanskje bør de innse at dette feltet har de ikke god nok greie på?

Randi Folkestad stiller i Stavanger Aftenblad spørsmålet «Kan kvinner date yngre menn?» og hun svarer selv «nei, slik er ikke verden». Hun er 87 år og ønsker å treffe en mann. Men hun finner ingen på sin egen alder på dateappene. Alle er yngre, gjerne 20–30 år yngre. Flere hundre «yngre» menn har vist interesse for å treffe henne i appen. Hun har flere ganger truffet en mann på 62, og begge setter pris på det. Når hun forteller om det til familie og venner er de skeptiske. Ingen har sagt at de synes det er hyggelig at hun har truffet noen hun liker å tilbringe tid sammen med.

Er problemet at samfunnet ikke vil at eldre kvinner skal føle seg attraktive? For det finnes menn der ute som synes kvinner som er eldre enn dem selv er attraktive. Hvorfor blir ikke dette fortalt? Er det slik at vi ønsker mangfold på alle plan i samfunnet, men ikke når det kommer til alder? Er alder det siste tabu i vårt samfunn?

Datingarenaen er på mange måter komplisert, men det er også et speilbilde av samfunnet generelt, og samfunnet er i stadig endring. Noen er nye på datingmarkedet, noen har vært der en stund, noen ønsker et fast forhold, andre noe mer flyktig, noen dater sitt eget kjønn, noen dater det annet kjønn og noen dater begge. Noen ønsker å treffe noen som er yngre enn seg selv, noen vil treffe noen som er eldre, andre igjen trives best med de på sin egen alder. De fleste aktørene på datingmarkedet vil kanskje i perioder endre det de søker etter, for livet er ikke statisk.

Derfor er svaret Kjøs og Thuen gir ikke godt nok. For at debatten skal ha en verdi må de se på fenomenet i et større perspektiv og ikke bare levere fra seg et lettvint svar som kun er med på å senke kvinners selvtillit. Det er deres holdning som har gått ut på dato, ikke damene.