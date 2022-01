Leder

Nå vil vi ha en mer normal hverdag

ÅPNET OPP TORSDAG: Munnbindene er kastet i England, som fjernet mange av de gjenstående coronareglene i forrige uke.

Skjenkestopp, antallsbegrensninger, isolasjon og testing bør snart være historie.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Regjeringen har en stund nå lovet å lette på corona-tiltakene. Og tirsdag forventer vi store lettelser på den bebudede pressekonferansen.

Det er litt av et regelverk som er klart for å skrotes. Skal du feire bursdag eller gifte deg, er det fortsatt bare lov å samle 30 stykker i et forsamlingslokale. Velger du et utested stenger som kjent skjenkingen 23.00.

Hjemme er anbefalingen å ha bare ti på besøk.

KUTTER UT CORONAPASSET: Tirsdag kvitter danskene seg med de fleste av sine coronatiltak.

Kollektivtrafikk i rushen er ikke anbefalt. Arbeidsgiver er pålagt å sørge for at de som kan jobber hjemme. Lekeland og fornøyelsesparker er stengt.

Og når du reiser til Norge må du fortsatt sørge for å få testet deg etter ankomst. Til tross for at FHI i imidten av desember rådet regjeringen til å fjerne dette tiltaket og Helsedirektoratet sa det samme i forrige uke.

Vi forstår at myndighetene innførte strenge tiltak da omikron dukket opp før jul. Vi visste ikke da at denne virusvarianten var så mild som den er.

Men vi reagerer på at regjeringen ikke fjerner slike tiltak straks de får et samlet råd om det. Ingen tiltak skal vare en dag for lenge, har vi hørt dem si.

Danmark, som er litt foran oss i omikronbølgen, og som regner med smitten snur om en uke eller to, fjerner så å si alle restriksjoner tirsdag. Sverige som anslår at de ligger noe bak, har sagt at de letter den 9. februar etter at smitten har snudd.

Begge våre naboland har det vesentlig mye travlere på sykehusene enn her, både med pasienter innlagt med og for corona. Det er å forvente at den belastningen går opp også i Norge når vi letter tiltakene og smitten stiger enda mer.

Men tall fra Sverige, som har hatt tusenvis av smittede i eldreomsorgen, tyder på at viruset rammer mildere også i denne aldersgruppen.

I tillegg er det langt færre pasienter på intensivavdelingen etter at omikron dukket opp.

Det er virkelig gode nyheter.

Og derfor er det klart for en mer normal hverdag, til tross for rekordsmitte og store mørketall.

Når regjeringen har fått faglig råd om at et tiltak kan fjernes, bør de gjøre det straks.

Så skjønner vi at coronaviruset kan komme tilbake i verre, muterte varianter. Men slik risiko finnes alltid. Den får vi håndtere når den eventuelt kommer.

Vi er uansett på et bedre sted nå, med den brede immuniteten vi har i befolkningen.

Når det går så bra som det gjør nå, da bør det være rom for å åpne opp.

Hør mer om i dagens episode av podkasten Giæver og gjengen: