ØDELEGGENDE: – En ting er striden mellom NSF og Clas Brede Bråthen, en annen ting er sponsorflukten som vi ser konturene av og som bare vil forsterke seg etter hvert som skiforbundet kommer i et stadig dårligere lys, skriver de tidligere kretslederne.

Ja til et ekstraordinært skiting

Bråten-saken er ikke lenger en personalsak, men en sak om omdømmet til NSF og norsk skisport. Det må det ryddes opp i.

Publisert: Nå nettopp

SVEIN MARKUSSEN, tidligere kretsleder Buskerud skikrets

BREDE GRØNVOLD, tidligere kretsleder Hedmark skikrets

KÅRE STEFFENSEN, tidligere kretsleder Østfold skikrets

Sammen med majoriteten av den norske befolkningen har også vi, som tidligere kretsledere med hjerte for skisporten og Norges Skiforbund (NSF), med undring og engasjement forsøkt å følge med i utviklingen av saken mellom NSF og Clas Brede Bråthen.

I vår tid var kretslederne et sterkt og sammensveiset kollegium med klare meninger om hva som ville være best for skisporten både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det har vært mange samtaler den siste tiden i vårt kollegium og hovedspørsmålet vi sitter igjen med er «Hvor er kretsene?»

I idrettens demokrati er det alle kretsene som er skiforbundets generalforsamling og med dagens konflikt burde et ekstraordinært skiting være et naturlig krav.

Det vil alltid være problematisk å ta stilling til en sak der én part spiller med åpne kort mens den andre parten bevisst holder kortene tett til brystet og svartmaler hele situasjonen.

Dette er ikke lenger en personalsak. Dette er en sak om omdømmet til NSF og norsk skisport, og selv vi som ikke lenger er aktive ledere svarer nesten daglig svare på utfordrende spørsmål fra publikum som spør om hva som skjer. En situasjon som både vi og mange med oss føler svært ubehagelig all den tid vi ikke er delaktige i saken.

En ting er striden mellom NSF og Bråthen, en annen ting er sponsorflukten som vi ser konturene av og som bare vil forsterke seg etter hvert som skiforbundet kommer i et stadig dårligere lys. Hvilke økonomiske konsekvenser denne konflikten vil få for hoppsporten spesielt og skisporten generelt er usikkert. At konflikten allerede har skadet skisportens rennommé er det ingen tvil om og nå forventer vi at det tas ansvar hos kretsene og i NSF. Nå må det politiske spillet og de personlige interessene settes til side og heller jobbe sammen for skisportens fremtid.

Vi som har vært med en stund vet at når inntektene til NSF svikter er det skikretsene som blir det første angrepspunktet, slik det eksempelvis var da inntektene fra spilleautomatene ble borte.

Vår bønn, og også mange andres bønn til kretslederne, er at nå må de komme på banen, be om et ekstraordinært skiting og rydde opp mens det enda er igjen smuler av tillit til det som skal være norsk idrett sitt flaggskip.