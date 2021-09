Kommentar

Vaksiner: De rike har sviktet de fattige

Av Shazia Majid

DONERER VAKSINER: Den amerikanske presidenten Joe Biden kunngjorde under dagens FN-møte at USA skal donere 500 millioner Pfizer-doser til verdens fattige.

Mens vi i Norge må kaste og avbestille vaksiner, er bare 2 prosent av verdens fattigste coronavaksinert. Nå donerer USA en halv milliard nye doser. Men de kommer ikke før neste år.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

«Ikke noe er mer akutt i verden enn å bekjempe covid-19. Pandemien er en global tragedie. Skal vi bekjempe coronaviruset, må vi bekjempe det overalt. Derfor holder det ikke med halvhjertede forsøk, her må vi sette alle klutene til og dramatisk øke leveringer av vaksiner og tilgang til oksygen».

Det sa den amerikanske presidenten Joe Biden, da han kunngjorde en donasjon på 500 millioner Pfizer-doser til fattige land. Kunngjørelsen kom på et covid-møte ved FNs generalforsamling i dag.

Vaksine-donasjonen kommer i tillegg til de 580 millioner dosene Biden lovet å gi bort i juni.

For lite, for sent

Det er ingenting å utsette på Bidens beskrivelser av alvoret. Og hvorfor det haster.

Men det han lover og det han sier er for lite, for sent.

For de hundretusener som er døde av covid-19 i fattige land bare de siste månedene. Og som vil fortsette å dø grunnet mangel på vaksiner, diagnostikk, behandling og smittevernutstyr.

Mange av dem liv som mest sannsynlig kunne vært reddet om vaksiner som ble lovet, hadde blitt levert. Vaksiner som heller er blitt fraktet til overfylte lagre i rike land.

Sitter på dosene

USA, i likhet med Storbritannia og en rekke andre høyinntektsland har kjøpt inn langt flere doser enn de trenger.

Og de nekter å gi de fra seg.

Sentralt plasserte kilder forteller til VG at når det for eksempel ble foreslått at det afrikanske vaksinesamarbeidet, AVAT, skulle komme foran dem i køen, skal enkelte rike land ha truet med å saksøke produsentene.

Samtidig er vaksineprodusentene tjent med å selge dyrere til rike land fremfor billigere til det globale vaksinesamarbeidet, Covax.

Dette er COVAX * Internasjonalt vaksinesamarbeid som skal kjøpe inn og distribuere covid-19 vaksiner. * Vaksinene skal gå til lav- og mellominntektsland (brutto nasjonalinntekt per innbygger på under 4000 dollar). * Vaksinemottakere skal betale en liten egenandel for vaksinene. Rike giverland står for innbetaling av 80 prosent av kostnaden. *Covax er del av paraplyorganisasjonen Access to covid-19 Tools (ACT accelerator). Act har tre oppgaver, vaksinedistribusjon gjennom Covax, skaffe corona-tester til fattige land og distribuere medisiner. ACT ledes av Sør-Afrika og Norge * Norge var med på å grunnlegge Covax, og er også med og leder arbeidet gjennom pandemien. * Covax ledes av Verdens helseorganisasjon (WHO), Vaksinealliansen Gavi og Den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier (CEPI). Vis mer

Den brutale kløften

EU, USA, Japan og Australia er beregnet å ha 1,2 milliarder doser til overs ved utgangen av 2021. Selv om de skulle vaksinere alle over 12 år, i tillegg til å gi en tredje dose. 241 millioner doser står i fare for å bli kastet om de ikke blir brukt.

Dette mens Afrika har mottatt totalt 177 millioner doser så langt i år. Og klart å fullvaksinere under 4 prosent av befolkningen.

Kløften mellom de rike og de fattige har aldri vært så akutt, så tydelig og så brutal.

Det som skjer med vaksinefordelingen har ringvirkninger for all internasjonal samarbeid. Også klimasamarbeidet. Skaden og mistilliten kan bli langvarig.

80 prosent til de rike

Så langt har Biden klart å gi bort en femtedel av dosene han lovet tidligere i sommer. Dagens donasjon skal etter planen leveres innen denne tiden neste år.

Forskning viser at bare 12 prosent av vaksinene lovet av de rikeste landene faktisk har kommet frem.

Det betyr at Verdens helseorganisasjon ikke vil nå målet om en verdensbefolkning hvor 40 prosent er vaksinert innen 2021.

Selv om produksjonen av vaksiner har tatt seg betraktelig opp, og det er nok vaksiner.

Så langt ser det også ut til at det blir vanskelig å nå målet om å vaksinere 70 prosent av befolkningen til midten 2022.

Til det trengs 11 milliarder doser. Hittil er det produsert 6 milliarder doser. 80 prosent av dosene har gått til rike land.

Vasser i vaksiner

Vi er blant de rike. Her hjemme er vaksinekrigen over. Alle som vil, har fått vaksine. Barn over 12 år får vaksiner. Tredje dose er rundt hjørnet for de mest sårbare. Kommuner vasser i ubrukte vaksiner som må kastes. FHI har startet å avbestille vaksiner.

Norge har vært flinke. Skaffet seg mer enn nok vaksiner, fordi vi har penger til det. Vi skal ikke ha dårlig samvittighet. For hva var alternativet?

Skulle Norge latt være å vaksinere befolkningen, når vi kan? Eller som Biden sa det på møtet i dag: «Mitt fremste ansvar er å beskytte amerikanere».

Det ubehagelige spørsmålet

Men er det riktig å vaksinere barn i rike land og tilby en tredje dose her hjemme, mens selv de mest sårbare gruppene er uvaksinerte i enkelte fattige land?

Det er et ubehagelig spørsmål.

Med full gjenåpning rett rundt hjørnet i Norge er det lett å glemme at en ny nedstenging kan være en virusmutasjon unna. Og at mutasjoner vil oppstå der viruset får fritt spillerom. Og at vi kan komme dit at vi får en mutasjon de nåværende vaksinene ikke kan beskyttes oss helt mot.

Det er det som står på spill. Og verden har dårlig tid.

GRÅDIGHET: Demonstranter i New Brunswick i New Jersey protester mot vaksineprodusenten Johnson & Johnson for å holde tilbake patenter og å selge afrikanskprodusert coronavaksine til Europa. Bildet er tatt 22. september.

Åpenbar løsning

Løsningen er en umiddelbar global vaksinekampanje. En kampanje som monner.

Milliarder og ikke millioner av doser må gis bort til fattige land, ikke selges. Det fordrer å tømme lagrene man sitter på. Og det fordrer en drastisk økning av produksjonen som går til lav- og mellominntektsland.

Mektige land må gå foran og bygge infrastrukturen som kreves.

Og donasjonene må være gjennomsiktige. Ingen fattig land skal føle seg forpliktet til gjengjeldelse, eller det som nå er blitt kjent som vaksinediplomati.

Men ikke bare det. Pfizer og Moderna krever lagring i spesielle frysere. Utfordringen er like mye hvordan vaksinene skal distribueres, som det å få inn mange nok vaksiner.

Det må derfor bygges vaksinefabrikker i Afrika. Som produserer for Afrika. Det kan ikke være slik det var i august, da Johnson & Johnson produserte sin vaksine i Sør-Afrika og solgte dosene til EU.

På rett vei

For oss kan pandemien kjennes som over. Men den er langt fra over. Den desperasjonen etter vaksiner vi opplevde under bølge tre, er hverdagen til millioner av mennesker der ute.

Det trenger ikke å være slik.

Vi vet hva som skal gjøres, og hvordan det skal gjøres. Dette er en krise de rike og de mektige kan løse. Det er et moralsk ansvar. Samtidig som det er i vår egeninteresse. I FN i dag ble det tatt viktige skritt i riktig retning.