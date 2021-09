Leder

Slå ring om demokratiet

SLIK: Valg avgjøres med stemmesedler – ikke trusler og vold.

Det er en skamplett på det åpne, norske samfunnet at politisk uenighet uttrykkes med vold.

Uansett om det er venstre- eller høyresiden som rammes. Uansett om venstre- eller høyrekrefter står bak: Vold er forkastelig. Vold er primitivt.

Vold sier mer om den som slår, enn om den som blir slått. Det kan såkalte antirasister også legge seg på minnet.

I denne valgkampen har det vært flere volds- og trusselepisoder som spesifikt har rammet Arbeiderpartiet og AUF. Noen hendelser har vært som et ekko av grumset som utløste terrorhandlingen 22. juli 2011. Angripere har gått løs på ungdom på stand for Ap, begrunnet i det samme hatet mot AUF som barnemorderen på Utøya.

Groteske rop om at «Breivik hadde rett», og «dere skal alle dø» ble hylt ut mot AUF-ere i Trondheim, før en voksen mann satte en knyttneve i ansiktet på en av ungdommene.

På Vestre Toten ble en 15-åring på valgkampstand trakassert av en mannsperson som skal ha sagt at «Brevik burde gjort en bedre jobb» og at tenåringsgutten fortjente «et nakkeskudd».

Også en AUF-ungdom i tyveårene ble overfalt og sparket bakfra mens han sto på partiets valgkampbod i Karl Johans gate i Oslo. Den ukjente gjerningspersonen angrep uten forvarsel og skal deretter ha stukket av.

Omtrent samme skjebne ble tidligere Ap-ordfører i Ås, Johan Alnes (74) til del, da han ble slått bakfra ved en valgbod på Vinterbro senter. Alnes var iført en rød T-skjorte med Ap-logo, og mener selv, ifølge Ås Avis, at angrepet var politisk motivert.

Harde ukvemsord opplever mange politikere fra praktisk talt alle partier. Trusler rammer også høyresidens representanter. Ikke alt er ideologisk fundert. Noe kan handle om umotiverte handlinger begått av rusede eller psykisk forstyrrede personer.

Men fysiske anslag mot AUF – ti år etter Utøya – gjør likevel ekstra inntrykk. Særlig når de akkompagneres av henvisninger til terroristens illgjerninger. Hvor tilfeldig synes det?

Siden massedrapene fant sted 22. juli, har en tredjedel av ungdommene som var der det fatale døgnet blitt utsatt for trusler eller hatefulle ytringer, ifølge den såkalte Utøyastudien. Det i seg selv er skremmende. Direkte sjokkerende er det å høre at det er flere meldinger om drapstrusler nå enn foran stortingsvalget for fire år siden.

Dette er faktisk så alvorlig at vi som samfunn er nødt til å gjøre noe med det. Personer som truer politikere, truer hele grunnlaget for vårt demokrati.

Politiet har en jobb å gjøre. Mediene likeså. Samt politikerne selv.

Unge Høyre-leder Ola Svennebys modne erkjennelse av at høyresiden har et særlig ansvar og helt andre muligheter, ikke minst, i 22. juli-diskursen, var et vannskille i norsk politisk debatt.

Dessverre var ikke de voksne i moderpartiets ledelse voksne nok til å gi ham den uforbeholdne støtte han skulle hatt.

Ansvarlige politikere i voksengenerasjonen må bekrefte sin ansvarlighet ved å utvise samme mot og ydmykhet som våre ungdomspolitikere. På tvers av partier og ideologiske skillelinjer har de slått ring om hverandre.

Om noe lover det godt for fremtiden.