Hva skal Norge gjøre?

Det finnes ingen gode svar på spørsmålet om hvordan utenriksminister Ine Eriksen Søreide og hennes kollegaer skal møte det nye regimet i Kabul.

Taliban-lederne vet hva de skal si for å berolige det internasjonale samfunnet etter at de har tatt makten i Afghanistan. Det er ingen grunn til å stole på det de sier.

Verden har aldri i moderne tid sett et mer brutalt og kvinnefiendtlig regime enn da Taliban styrte Afghanistan i årene 1996 til 2001. Straffemetodene var utenfor vanlige menneskers fatteevne. Kvinner ble fratatt sitt menneskeverd. De ble behandlet som menns eiendom, stengt inne, uten noen som helst slags råderett over eget liv.

Frykter for livet

De siste 20 årene har kvinners rettigheter gradvis blitt styrket. Jenter har fått skolegang. I storbyene, særlig i hovedstaden Kabul, har kvinner levd ganske frie liv. Tatt utdanning, vært i arbeid. Vært afghanske borgere, på linje med menn, med de plikter og rettigheter det innebærer.

Etter at Kabul så brått falt i hendene på Taliban, frykter kvinnene for fremtiden. Mange av dem som har stått i fremste rekke for kvinners rettigheter, frykter for livet selv. Det samme gjør de mange som har samarbeidet med utlendinger, eller som har hatt sentrale oppgaver for den avgåtte regjeringen.

Menn som hater kvinner - Taliban har ledet det mest kvinnefiendtlige regimet verden har sett i nyere tid.

Taliban-lederne lover fred og forsoning. De lover å respektere en fri presse, kvinners rettigheter og de grunnleggende menneskerettighetene. Det høres fint ut. Men det er liten grunn til å tro at Taliban legger det samme i disse ordene som vi gjør.

Ingen tegn til nye tolkninger

Taliban sier kvinnene under deres styre skal ha rettigheter “innenfor rammene av islam”. Men også forrige gang Taliban hadde makten, mellom 1996 og 2001, mente bevegelsen at den behandlet kvinner i tråd med islamske regler.

De mente den gangen at det var i tråd med islam å nekte jenter å gå på skolen, og kvinner å jobbe utenfor hjemmet. De anså steining og amputasjoner som del av de islamske lovers straffemetoder. Hele Talibans redselsregime var tuftet på deres tolkning av islams lover og regler.

Vi har ikke sett noen tegn til at Taliban har endret sin grunnleggende forståelse av islam. Alt tyder på at de står fast på sin forkvaklede og menneskefiendtlige tolkning, med den brutaliteten og lidelsen det fører til.

Ingen gode svar

Så hva skal Norge og andre vestlige land gjøre, i møte med dette? Hvordan skal de forholde seg til det nye regimet i Kabul?

Taliban er fulle av selvtillit etter at de inntok Kabul.

Det finnes ingen gode svar. Ingen gode alternativer, ingen løsninger på den katastrofen vi ser utspille seg. Hverken på kort eller lang sikt.

Men det er uansett avgjørende at det internasjonale samfunnet klarer å stå sammen. Det siste Afghanistan trenger nå, er et spill mellom stormaktene om landets skjebne. Norge kan, med sin plass i FNs sikkerhetsråd, forsøke å gjøre sitt til at stormaktene USA, Kina og Russland kan samles om en felles forståelse av situasjonen.

Det førende for verdens tilnærming til det nye regimet i Kabul må være hensynet til det afghanske folket. Det er ingen grunn til å stole på Taliban. Det er all grunn til å gjøre alt vi kan for å bistå dem som nå må leve under det nye regimet.