Kommentar

Her snakker vi «bromance»

Av Astrid Meland

AKTUELLE MED NY BOK: Jan Bøhler og Trygve Slagsvold Vedum har mellom nærheten til folk flest tatt seg tid til å skrive en bok om tema.

Jan Bøhler og Trygve Slagsvold burde rett og slett ha blitt sammen mye før.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det utvikles stadig nye former for utspekulert selvskryt. Særlig på sosiale medier. Trygve Slagsvold Vedum og Jan Bøhler har derimot valgt en god, gammeldags måte. I sin nye bok «Nær folk» skryter de av hverandre.

For begge to kan dette med å snakke med folk. Bry seg. Høre etter. Avbryte styrketreningen. Slenge seg på sykkelen. Legge vekk telefonen. Være opptatt av konkrete saker. Og ikke seg selv.

les også Jan Bøhler i ny bok: Tar oppgjør med Aps partikultur

Boken er Sp-kollegenes første stikling, etter at Bøhler ble med i Sp i fjor høst.

Kritikere den gang sa at Bøhler bare var opptatt av å bevare egen posisjon, siden Ap ikke ga ham den plassen han ønsket seg.

Men det handlet ifølge boken om idealisme. Og det er nettopp dette som forener Trygve Slagsvold Vedum og Jan Bøhler. De er opptatt av politikk, ikke egne posisjoner.

I de nesten 20 årene de har sittet sammen på grasrota i Stortinget har de beundret og likt hverandre og jobbet for saker for folk flest.

Sånn i ettertid er det merkelig at de først nå i forfjor, skjønte at det var i Sp Jan hørte til. Men det gikk i alle fall opp for Bøhler lenge før han fikk trøbbel i Ap, ifølge Slagsvold Vedum.

Til å være en bok om hvor opptatt de er av sakene og av velgerne, er det en overraskende selvopptatt bok.

Det handler mest om Bøhler. Og her er det riktignok plass til hjertesaker som å flytte NRK til Groruddalen, bygge lokk over trafikken der oppe, integrering og slutte med privatisering.

Men vi får også vite en god del om Bøhlers personlige ambisjoner. Og han som aldri drømte om en plass på Stortinget – det er ikke sånn han er – klarer ikke helt å skjule sårheten over at han aldri er blitt statsråd. Han som misliker utvalg og strategiarbeid, synes det er rart at de 11 årene i Aps sentralstyre aldri fikk sitte i noen av utvalgene.

Det er også plass til et oppgjør med dem som kalte ham en sviker da han gikk til Sp. Bøhler trodde vennskap stakk dypere.

– For egentlig er jeg en ganske følsom og sårbar person, en som lett merker seg hva andre mener. Derfor er jeg veldig var for andres reaksjoner, skriver Bøhler.

les også Senterpartiet stuper: Stemningsskiftet kan bli en gamechanger

I boken rettes skyts mot Jens Stoltenberg, Tony Blair, PR-folk, ungdomspolitikere og alle slags «jattere».

Mens Jan Bøhler og Trygve Slagsvold Vedum har skjønt det. Og på oppslutningen til partiet kan man ikke se bort fra at de er inne på noe. Nå går det rett nok dårlig i Oslo. Men nasjonalt ligger Sp godt an fortsatt.

Nøkkelen til suksess er ifølge forfatterne at de gjør som alle politikere bør gjøre, vær nær folk. Som Bøhler skriver er Sp-folk som Trygve ekte, spill levende personligheter som kommer fra et sted.

Dermed er det vel bare å glemme en politisk karriere om man kommer fra Blommenholm.

Begge to definerer seg selv som motsatsen til en elite av broilere og ungdomspolitikere.

Men har noen andre enn Bøhler, Vedum og Per Borten gjort noe riktig noen gang?

Dagens løsninger finner Statler og Waldorf hos Johan Castberg, Haakon Lie og gjenoppbyggingsplanen for Nord-Norge som kom etter krigen. Og selvsagt sin egen, beundringsverdige slekt full av slitere.

Men hvorfor har ikke Bøhler med denne oppskriften nådd de aller høyeste posisjoner? Er det fordi han ikke var kompetent? Bøhler tviler selv på det. Det handler nok mer fordi han gjør seg upopulær når han snakker rett fra levra.

Nå var jo Bøhler i mange år rett nok leder i Oslo Ap. Men helt til topps er det «jatterne» som når. Om det var mindre jatting i Haakon «Luseknekkeren» Lies dager, tviler jeg på.

Det hele virker altså litt for enkelt.

Antagelig har de to karene rett i at det er blitt litt for mange skjema, privatiserte jernbanestrekninger, utvalg og strategikonferanser.

Men det er ikke einsteinske innsikter de har der.

I tillegg drives nok de fleste politikere av en blanding av idealisme og personlige ambisjoner. I alle fall avslører deres nye bok at Jan Bøhler og Trygve Slagsvold Vedum har det sånn.

Klistret helt nært opp til folk som de er.