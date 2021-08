Kommentar

Sjarmen er sønderskutt: Ingen tårer for Messi

Av Leif Welhaven

Lionel Messi skal spille for PSG. Foto: YVES HERMAN / X00380

Mens sjeikene i Qatar kan glise over sin nye posterboy, er det grunn til å grine over hva som skjer med fotballens sjel. Den skylles bort av «sportsvasking».

Vaskemaskinen ble satt i gang umiddelbart da verdens beste fotballspiller byttet beite. Her var det ikke snakk om et energisparingsprogram i lunkent vann.

Messi til Paris Saint-Germain er kokvask av qatarske interesser.

PSG er riktignok en fransk klubb.

Men den eneste grunnen til at det var mulig å hente Lionel Messi til Paris, er at klubben er sprøytet full av oljemillioner fra Qatar.

Det som var en klubb med tradisjoner er blitt et verktøy for å bedre omdømmet og posisjonen til gulfstaten. Qatar skal arrangere et kontroversielt VM neste år. Da passer det jo flott med noen skikkelige gladnyheter før det braker løs.

Blekket på kontrakten var knapt tørt før Messi figurerte på en plakat for «Visit Qatar» i sosiale medier.

Overskriften lyder «See you soon in Qatar».

En smilende superstjerne flankeres av Donnarumma, Ramos, Hakimi og Wijnaldum.

Alle er nyervervelser til PSG, klubben som fra før huser blant andre Neymar og Mbappé.

I sum ser vi hvordan det skapes et fotballag vi aldri har sett maken til rent sportslig. Samlingen av stjerner får selv Manchester City til blekne bittelitt.

Men dessverre er virkemidlene som anvendes noe nær et karakterdrap på fotball slik vi elsker og kjenner sporten.

På et prinsipp om fair play. På tanken om at noen andre verdier enn penger står sentralt. At deler av Messis pakke betales med kryptovaluta sier litt om hvor langt den internasjonale fotballen har beveget seg fra utgangspunktet.

Ingen skal innbille seg et øyeblikk at Qatar Sport Investment spytter inn fantasillioner i Paris Saint-Germain fordi interessen deres for fransk fotball er så stor.

Dette er en kalkulert investering med ett mål for øyet; å styrke seg selv.

«Operasjon sportsvask» er Qatar til de grader i ferd med å lykkes med. Og dessverre lar Lionel Messi seg bruke i bytte mot at han får det Barcelona ikke lengre kunne gi ham.

En saldo å bli svimmel av.

Gjennom å koble seg så tett opp mot store sportslige prestasjoner, nå med selveste Messi i front, skapes det positive assosiasjoner Qatar kan melke en pr-effekt av. Dersom monsterlaget hever Champions League-trofeet, er det ikke bare PSG som vinner. Da vil partnerne fra Midtøsten gå styrket inn i året der de skal arrangere VM.

Fjernt fra diskusjoner om boikott, eller ubehagelig fokus på slavelignende behandling av arbeidere. Langt unna å bli konfrontert med dødsfall eller den etisk uakseptable måten mesterskapet endte i ørkenen.

Brikke for brikke tegnes et positivt bilde av Qatar som en fotballaktør. Det vil ikke Norges Fotballforbunds dialogbaserte blyanter evne å forkludre, for å ty til et understatement.

Ikke minst har PSG-bossen Nassar El-Khelaifi, som er fra Qatar, posisjonert seg i styre og stell i europeisk fotball. Der andre storklubber brant seg på superligasmellen, evnet han å smi mens jernet var varmet opp av prosjektets kollaps.

Det er fint og flott for Qatar om PSG kjøper seg til et sportslig nivå ingen konkurrenter kan matche. Og i seg selv får vi sikkert se en masse vakker fotball når «creme de la creme» av verdens beste samles på samme lag.

En del hardcore fans vil klare å glede seg over spillet, selv om Messi & co. er overbetalte brikker for en deprimerende utvikling i internasjonal fotball.

Men i beste fall har hele pengegaloppen nå gått så langt at PSG vil få et begrenset antall nye venner, uavhengig av hva de presterer på banen.

For ærlig talt; sjarmen med sporten er sønderskutt på den store scenen.

Historien om Lionel Messis vei til Frankrike er ikke bare et sørgelig kapittel om Qatars makt. Det er også en beretning som setter alt som er galt i den hyperkommersielle industrien på spissen.

Det er uvisst hvor intenst de egentlig har forsøkt, men fotballmyndighetene har laget regler som er ment å sikre «Financial Fair Play». De handler om en balanse mellom inntekter og utgifter, og skal sette tak på hvor mye det er mulig å gå i underskudd.

Men selv om tanken er enkel, er systemet så intrikat at det er lett å undergrave. For eksempel klarte Manchester City å komme unna trusselen om utestengelse fra Champions League.

De ekstreme kostnadene skaper imidlertid problemer mange steder, og Barcelona vinner ingen pris for VM i klubbdrift de siste årene.

Lønnskostnadene malte klubben inn i et hjørne, og til slutt endte det med at Messi måtte gå.

De tårene han felte over å forlate klubben, for så å hente inn ytterligere ekstremsummer fra sjeikenes lommer, er det liten grunn til å finne frem lommetørklene over.

Det finnes få personer på kloden det er mindre synd på enn Lionel Messi.

Men det er faktisk synd på alle dem som har et kjærlighetsforhold til fotball.