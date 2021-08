Leder

Trusekampen må vinnes

Slik ønsker håndballjentene å spille, men en håpløs klesregel tvinger dem til å spille i mindre truser. Foto: Norges Håndballforbund

Internasjonal idrett kan ikke leve med klesregler som diskriminerer kvinner. Trolig vil en heltemodig norsk innsats til slutt utgjøre en forskjell.

Saken om de norske håndballspillerne som ble bøtelagt fordi de nektet å spille i små bikinitruser har gått verden rundt. En rekke internasjonale medier av det største slaget har hatt innslag om den dypt urimelige regelen. Den norske håndballpresidenten har gjort en utmerket jobb med å forklare saken sett fra norsk side.

Strengt tatt er det uforståelig at det i 2021 faktisk er slik at det opereres med bikinitvang for kvinner i idrett. Men slik har den mannsdominerte ledelsen i internasjonal håndball bestemt at det skal være.

Først i november får vi fasiten.

Da har det internasjonale håndballforbundet (IHF) kongress. Da ligger det an til at den mektige presidenten, Hassan Moustafa, enstemmig blir valgt til en sjette periode på toppen.

Heldigvis er et overveiende sannsynlig at presset for å endre klesreglene kommer til å føre frem. Det utøves politisk press for likestilling. Men vel så viktig er det nok at omdømmetapet de antikvariske reglene medfører, skaper et ytterligere press for forandring. Markedskreftene er som kjent mektige, og negativ pr er ikke det ledelsen ønsker seg.

Til grunn for den ventede regelendringen er et forslag Norges Håndballforbund (NHF) la frem i vår. Det vil trolig også bli samkjørt et felles skandinavisk initiativ i saken.

En sak som NRK nylig avslørte underbygger hvor viktig det er å være bevisst på fremstillingen av kvinner i drett. På nettstedet Reddit deles seksualiserte bilder av kvinnelige idrettsutøvere, ifølge statskanalen. Det har forståelig nok fått kultur- og likestillingsminister Abid Raja til å reagere. Nettstedet varsler at det skal ta grep om akkurat dette.

Men på overordnet nivå har idretten dessverre langt igjen hva gjelder likestilling. Professor emerita Gerd von der Lippe er ekspert på temaet kvinner og idrett. Hun har dessverre et godt poeng når hun uttaler at «vi er ikke kommet lenger enn at kvinnelige OL-utøvere fremdeles skal være sexobjekter for ørten folk. Det er jo helt vilt. Det er 2021».

Det som i det minste er positivt, er hvordan kampen for forandring nå foregår med stadig større kraft enn vi har sett.

Her er det ingen grunn til å stoppe før vi har reell likestilling i idretten. Det skulle jo bare mangle.