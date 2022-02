Kommentar

Dopingfarsen i kunstløp: Det siste OL trengte

Av Leif Welhaven

KAOS: Det har stormet rundt kunstløperen Kamila Valijeva de siste dagene.

Kaoset rundt Kamila Valijeva (15) er ekstremt ødeleggende på flere plan. Kunstløpkonkurransen er i praksis ødelagt uansett hvordan den måtte ende.

Som om De olympiske leker i Beijing ikke hadde nok å slite med fra før, river den nye russiske dopingsaken opp gamle sår som ikke er i nærheten av å ha grodd.

Selv om straffen etter det systematiske bedraget ble så mild at det nesten er komisk, er det altså fortsatt gjeldende sanksjoner mot russerne i disse lekene.

Derfor kunne ikke timingen for en ny dopingsak mot en russisk utøver vært stort verre.

På toppen av dette gjør flere faktorer i Valijeva-saken at situasjonen blir enda mer kaotisk, og selve konkurransen blir jo helt parodisk slik det ser ut nå.

KNALL OG FALL: Kamila Valijeva imponerte stort på isen i første del av OL, men de siste dagene har vært preget av usikkerhet rundt situasjonen til den russiske utøveren.

Dommerne i Idrettens voldgiftsrett (CAS) har bestemt at 15-åringen får lov til å delta tirsdag, selv om hun leverte en positiv dopingprøve tidligere i vinter.

Men Den internasjonale olympiske komité (IOC) velger nå å droppe blomster- og medaljeseremoni – dersom Kamila Valijeva (15) ender blant de tre beste.

Hva dette gjør med forberedelser og konsentrasjon hos alle involverte utøvere, er det knapt mulig å se for seg.

Valijeva er bare 15 år gammel.

Dersom hun har fått noe ulovlig i kroppen, er det et apparat rundt henne som må ha utnyttet henne kynisk.

STJERNE: Kamila Valijeva har tross sin unge alder allerede blitt en stjerne innenfor kunstløp.

Hvordan skal en så ung utøver, som står midt i en slik krise, kunne prestere i et OL?

Og hvordan blir dette for konkurrentene hennes?

La oss si at russeren blir nummer tre, for eksempel. Da snytes de som vant ærlig og redelig for den hederen det innebærer å få medaljene mens OL pågår.

Dessuten vil vi jo ikke vite hvordan den endelige medaljefordelingen blir før saken mot Valijeva er ferdigbehandlet i det idrettsjuridiske systemet, så sant hun hevder seg.

Hvis det er vanskelig å henge med her, så er altså det som skjedde at tenåringen testet positivt på et forbudt stoff i julen.

Før den positive dopingprøven ble kjent, skapte Valijeva overskrifter med imponerende prestasjoner på isen:

Men dommerne i CAS velger å la henne få være med, i stedet for å være suspendert inntil saken er avgjort.

Den midlertidige avgjørelsen begrunnes blant annet med at hun er så ung. Det trekkes også frem hvilken skade en utestengelse kan medføre, dersom hun senere skulle bli frifunnet eller slippe med en advarsel. I tillegg fikk hun vite om den positive testen så sent at det ble umulig å få på plass et skikkelig forsvar.

Saken er utrolig kinkig, men den gir igjen all grunn til å stille spørsmål ved holdninger i deler av det russiske systemet. Vi må selvsagt avvente den videre behandlingen før det konkluderes, men det er nedrivende for tilliten at russerne er i dopingsøkelyset igjen.

Reaksjonene er naturlig nok sterke på den midlertidige avgjørelsen i CAS, og det er definitivt en politisk dimensjon over dragkampen. Nå er et av spørsmålene om den omstridte amerikanske dopinglovgivningen på noen måte kan bli iverksatt.

Flere russere har de siste dagene gått høyt på banen og blitt rasende over at det kommer dopingrelaterte spørsmål i OL, som skipresident Jelena Välbe.

Det argumenteres med at det som skjedde er en lukket bok, og at dagens unge utøvere ikke fortjener å bli påminnet om fortidens synder til stadighet.

Hvis ønsket er å bygge tillit til at det virkelig er ryddet opp i Russland, er dessverre en fersk sak direkte kontraproduktivt, som om idrettsgrenene er ulike.

Nå er det bare å stålsette seg for et trist skue – kunstløpkonkurranser som umulig kan bli fair og verdige.