En vennlig håndsrekning eller slag under beltestedet?

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

LO vil ha oljen opp av bakken og SV inn i regjering med Senterpartiet som ligner en skadeskutt bjørn. Enten har de svært høye tanker om Jonas Gahr Støres diplomatiske evner, eller så vet de å stikke der det gjør vondest.

LO-leder Peggy Hessen Følsviks tydelige beskjed om at SV må inn i regjering ble møtt med applaus på LO-kongressens første dag, men der stanset også begeistringen.

Mens Ap-leder Jonas Gahr Støre var lunken, var Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum direkte avvisende og kald. Fungerende SV-leder Kirsti Bergstø oste heller ikke entusiasme. Men hun åpnet om ikke annet for både samtaler og blanke ark.

Det er det ingen som tror vil skje med det første.

Så hva vil egentlig LO oppnå med dette utspillet?

Tanken er for så vidt god. En flertallsregjering vil på papiret vært mer handlekraftig og styringsdyktig. Man ville ikke på samme måte blitt jaget fra skanse til skanse på Stortinget.

Ideelt sett er det en fordel for Ap og statsminister Jonas Gahr Støre å sitte i regjering med både SV og Sp. Kompromissene har en tendens til å falle ned på Aps banehalvdel.

Bortsett fra når det kommer til den lille «detaljen» olje og klima er det også en politikk som er nærmest LOs hjerte.

I en tid med krig, kriser og en økonomi som må kjøles ned, er stødig styring en stor fordel.

Men timingen er elendig, og det blir ikke bedre av at en del i Ap mistror LOs motiver.

Akkurat nå fremstår ikke regjeringen som særlig attraktiv på ekteskapsmarkedet. Ingen nyvalgt regjering har hatt kjipere hvetebrødsdager og falt raskere på målingene.

De har hendene fulle med å håndtere blant annet passtrøbbel, høye strømpriser, fastlegekrise og gryende drivstoffopprør. Og nå skal de i tillegg stramme inn livreimen.

Det koster ikke SV mye å si nei takk til dette nå.

Selv om SV strever med Nato-spørsmålet og sin utenrikspolitiske identitet, er det et parti som stort sett er tilfreds med situasjonen.

De får solide gjennomslag, nok oppmerksomhet og har klart å markere seg som et parti som helst vil gjøre det de sa de skulle gjøre: Utjevne forskjeller og redusere klimagassutslippene.

Hvis man hadde sagt at partiene hadde en markedsverdi, er den langt høyere hos SV enn hos regjeringspartiene. Hva som vil være prislappen på å få SV inn i regjering, kan vi bare ane. Brillestøtte og bistandskroner blir lommerusk til sammenligning.

Siden valget har Senterpartiet blødd velgere og er nær halvert på meningsmålingene. Selv om alle utenfor ser at de sliter, har de urokkelig tro på at dette vil løse seg bare de får synliggjort sine politiske resultater.

Og hvis noen tror at noen i Sp mener rett medisin er å få SV inn i regjering, da kjenner de ikke Senterpartiet. De vil bare kjempe enda mer innbitt for å holde SV utenfor. For Sp handler nå alt om å redde skinnet før kommunevalget.

Ap har i utgangspunktet mest å vinne på en flertallsregjering. Likevel er det få som jubler over LO-lederens utspill. De vet hvor stor avstand det er mellom Sp og SV, og mener det er bortkastet energi å ta en omkamp nå. Litt som å starte en EU-debatt.

Dessuten er det en smertelig påminnelse om nederlaget på Hurdalssjøen. Alle tok for gitt at diplomaten Støre skulle klare å forene de tre partiene, men i historiebøkene vil det stå at Støre og Ap-ledelsen ikke var godt nok forberedt i møte med hestehandlerne i Senterpartiet.

I korridorene på Folkets Hus raser debatten om forholdet mellom Ap og LO, og hvem som er mektigst. Noen mener Følsvik styrker seg som en uredd og selvstendig LO-leder som ikke lar seg diktere av regjeringen, mens andre mener hun ydmyker sin egen partileder. Det kan for øvrig være to sider av samme sak, avhengig av øynene som ser.

Noen har ikke glemt LOs rolle da Hadia Tajik måtte gå av som statsråd og nestleder i Ap. Det ble oppfattet som salt i såret at Følsvik før kongressen uttalte til DN at «det er for tidlig å si om fagbevegelsen kan tilgi Tajik».

LO vil selv karakterisere dette som en vennligsinnet og konstruktiv oppfordring til regjeringen. Andre vil nok heller kalle det et velrettet slag under beltestedet forkledd som en håndsrekning.

