DEPPS SEIER: – At dette er et tilbakesteg for kvinner har jeg vanskelig for å se, men at det er fremsteg for menn, og personer, utsatt for partnervold, det tror jeg, skriver Tine Jarmila-Sir.

Kommentatorens kvinnebesettelse

Da saken kom opp var jeg overbevist om at Amber Heard snakket sant, selvfølgelig gjorde hun det, men så endret jeg mening: Johnny Depp er da offeret i denne saken.

TINE JARMILA-SIR, forfatter

I går kveld kom altså juryens avgjørelse og dom i saken mellom Johnny Depp og Amber Heard. Depp fikk medhold på alle sine punkter, og Heard fikk medhold på ett punkt. Juryen mente Heard sin kronikk ærekrenket og svertet Johnny Depp sitt navn og rykte, og at Heard med viten og vilje svertet ham.

Bevisene mot Heard har vært overbevisende for juryen, og kanskje er ikke det så rart, de har vært sterke og mange, mye takket være hennes egne video- og lydopptak.

Likevel synes Majid å være overbevist om at det stadig er Heard som er offeret i denne saken. I kommentaren i VG virker hun besatt av at det er kvinnen som alltid er offeret, det er Heard det siktes til gjennom hele innlegget – ondskapen Heard blir utsatt for i rettssalen, men har i det hele tatt Majid sett rettssaken og fått med seg hvordan Depp i like stor grad har blitt revet i fillebiter, med spørsmål og anklager om diagnoser, konspirasjoner og dopmisbruk?

I retten apet Heard sin advokat stemmen hans, og han ble kalt en idiot av et vitne. Et annet vitne, en psykiater, fjerndiagnostiserte Depp ved å se på «Pirates of the Carrabian»-filmene.

At det blir en gapestokk på sosiale medier og lages mengder av memes og latterliggjørende klipp av Heard er på ingen måte ok, her er jeg helt enig med Majid, det er sosiale medier på sitt verste, og dessverre er dette en del av det å være offentlige personer.

TikTok har forsøkt å ta grep, men det er for mye å gape over.

Samtidig har millioner sittet og sett denne rettssaken fra den startet, time etter time med vitner, beviser i tusentall og forsøkt å få en forståelse for hva som har skjedd.

Kanskje den sosiale medier sin gapestokk dukker opp fordi man etter hvert har fått så sterk bevisbyrde mot Heard at frustrasjonen tar over. Fremdeles er ikke dette ok, at noen latterliggjøres i sitt livs kamp, jeg forsøker bare å tenke høyt her.

Johnny Depp ba om å få den kringkastet (Heard ville ikke), og er ikke det sterkt av et offer for partnervold – å ville få frem sannheten så sterkt at de er villig til å stille seg selv på det mest sårbare og opprivende, vel vitende om at alt de sier vil bli revet i fillebiter og analysert, og kanskje vil tape på alle punkter?

Her står en mann, en som vi alle har sett på som ressurssterk, erke-macho, velstående og vellykket – men som plutselig sitter nesten ugjenkjennelig i vitneboksen, så vidt klarer å stotre frem hendelsesforløp hvor han ble skreket forferdelige ting til, samtidig som han ble ydmyket, slått og latterliggjort av sin daværende kone.

Hvordan skader dette ofre for partnervold? At en mann sitter i vitneboksen og forteller hva han mener seg utsatt for, samtidig som video- og lydopptak bygger opp under dette?

VG-kommentatoren skriver at denne saken er et signal om at man ikke blir trodd om man snakker ut om partnervold. De overveldende bevisene mot Heard tyder da virkelig på det motsatte – at Depp talte sant og fikk sin stemme hørt etter seks års kamp, men slik jeg leser det har Majid tatt et standpunkt om at kvinner av prinsipp alltid skal bli trodd. Ikke at en person, uavhengig av kjønn, skal bli trodd.

Jeg har selv sittet time etter time og fulgt denne saken fra starten av, gudene vet hvor mange forsinket middager det nå har blitt.

Da saken kom opp var jeg overbevist om at Heard snakket sant, selvfølgelig gjorde hun det, men så dukker bevisene opp, vitnesbyrdene fra personer som var til stede – jeg endret mening, Depp er da offeret i denne saken.

Det virker ikke som om Majid helt får det til.

Heard mener ytringsfriheten hennes er tatt fra henne og at dette tapet er et steg tilbake for kvinner. Ytringsfriheten er der, men ikke hvis man lyver i det offentlige ordskiftet og anklager noen for straffbare handlinger.

At dette er et tilbakesteg for kvinner har jeg vanskelig for å se, men at det er fremsteg for menn, og personer, utsatt for partnervold, det tror jeg.

Johnny Depp har vært åpen gjennom hele saken om rusbruk, SMS-er med forferdelig innhold som han angrer på, ødelegging av inventar og hotellrom. Han har stått fast på at han aldri, under noen omstendigheter, utsatte Amber Heard for vold, av noen art, men at det var Heard som var voldelig mot ham.

Juryen trodde på Johnny Depp, juryen trodde at mann snakket sant, og at en kvinne med viten og vilje svertet hans navn og rykte.