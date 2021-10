Kommentar

Han trengte ikke vinne

Av Tor Martin Bøe

VANT: Bjørn Tomren vant Stjernekamp.

Bjørn Tomren trengte ikke å vinne den snåleste «Stjernekamp»-finalen noensinne. Men så gjorde han det likevel.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det var den tiende Stjernekampfinalen og alle var spent.

Dommer/ekspert/heiagjengleder Mona B. Riise påpekte at man ikke hadde hatt så forskjellige finalister noensinne. Før hun oppsummerte Alexandra Rotan som en utadvendt artist med show i DNAet, som gjør alt større. Og Bjørn Tomren som skikkelig bra teknisk. Med en helt annen personlighet.

Eller som Alexandra Rotan sa det selv: «Vi har valgt så sykt forskjellige låter. Vi er akkurat det motsatte av hverandre.»

Det er de definitivt.

Han har blant annet gått Norge på langs, rodd Finland på tvers og vært med i strupesang-VM i Sibir. Hun har blant annet turnert som vokalist for Alan Walker og er publikumsvinner i Eurovision 2019, en av de største internasjonale suksessene blant norske bidrag på årevis.

Motsetningene mellom de to finalistene er det som har drevet denne sesongen fremover. En sesong som har vært preget av at ingen har gjort skikkelig skam på seg selv – om man kan kalle det. Det har vært ti deltagere som har mestret det meste av sjangre som har blitt kastet mot dem.

Likevel ble det tidlig klart hvilke to deltagere som kom til å komme gjennom helt til siste episode. Tidlig ble det egentlig mer spennende hvem som hang med til semifinalen. For så tydelige favoritter har Alexandra Rotan og Bjørn Tomren vært, i alle fall for undertegnede.

Selv om de har snublet både her og der, ikke minst Tomren som leverte en overraskende uinspirert Red Hot Chili Peppers-tolkning i stadionrockprogrammet.

FINALISTENE: Alexandra Rota og Bjørn Tomren.

Men han har vært tro til seg selv gjennom hele sesongen. Samtlige ti bidrag har vært unike, på godt og vondt. Og mest på godt. Alexandra Rotan har vært vokalt solid, med en glødende kontroll og smittende begeistring som den nær komplette vokalist.

På hvert sitt vis er de likevel unike. Da er det litt rart at NRK velger å ikke gi dem tre låter å fremføre i finalen, slik man pleier å gjøre. I stedet kjører de en lang egenfeiring av seg selv med et langt pauseinnslag med samtlige tidlige Stjernekampvinnere i stedet. Det har selvsagt gitt finalistene mer hvilepuls, men medvirket også til at finalen ble mer en internfeiring av et TV-program i stedet for to artister man gjerne skulle sett og hørt mer av.

For øvrig: En kjapp gjennomgang av samtlige ti finaler viser at sannsynligheten for å vinne er betraktelig større om man er den som opptrer sist i finalen.

Blant unntakene: Den eneste artisten som virkelig har gjort karriere på å bli oppdaget i lørdagsunderholdningen de siste ti årene: Adam Douglas. Han gjorde også alt på sin måte. Han hadde gjort det like godt i etterkant om han ble nummer to.

Nå er det Bjørn Tomrens tur til å gjøre nøyaktig det samme.

Selv om de begge ble vinnere.