Kulturkrigen

Det er misforstått å omtale sønderskutte museumsbygninger og sprengte kulturminner som en beklagelig følge av den russiske krigføringen i Ukraina.

Ødeleggelsene er ingen tragisk «konsekvens» av Putins felttog.

Det er et kalkulert hovedmål.

Å sanere ukrainernes kulturarv er helt essensielt for Vladimir Putin. Uten å fjerne det ukrainske folks historie, går ikke hans egen opp.

Kulturminner – det ligger i ordet – er gjerne de fremste identitetsbærende elementer i et demografisk område.

Derfor er de underlagt særlig vern i henhold til Haag-konvensjonen av 1954, ytterligere skjerpet av FNs Generalforsamling i 2015, etter at islamistmilitsen ISIL sprengte deler av oldtidsbyen Palmyra, mellom Damaskus og Eufrat.

Det er imidlertid ingen grunn til å tro at Putin har noen som helst intensjon om å respektere folkeretten.

Hele hans begrunnelse for å invadere nabolandet – for å «avnazifisere» det og «forsvare territoriet», må vite – er en angstbitersk tese tuftet på en historie han har funnet på selv.

Den russiske presidenten er på langt nær den første som forsøker å endre historier til Historien på denne måten. Strategien har vært den samme siden Cæsar, angivelig, satte fyr på biblioteket i Alexandria.

Hitler og Stalin fullendte metoden.

PAKKET INN: Ukrainske soldater i Odesa spaserer forbi en statue som har helt dekket av sandsekker. Håpet er at grep som dette skal beskytte kulturminner fra Putins kanoner.

For Putins sovjetiske forgjengere var det snarere regelen enn unntaket at virkeligheten ble retusjert, også i bokstavelig forstand. Personer og faktiske hendelser som avvek fra den til enhver tid rådende paranoia, opphørte å eksistere. Ikke bare billedlig.

Derfor gjorde denne ukens reportasjer fra Lviv, vest i Ukraina, dobbelt inntrykk.

Vi har sett innbyggerne pakke inn statuer for å verne dem mot russiske kanoner. De har bygd barrikader for å hindre at fiendtlige stridsvogner tar stilling utenfor den UNESCO-beskyttede gamlebyen, vel vitende om at en papirbeskyttelse fra FN betyr lite når Putins soldater tar ladegrep.

Et stort antall frivillige, kommuneansatte og byggentreprenører har gjort hva som står i deres makt for å sikre skulpturer og monumenter fra Lvivs mer enn tusenårige historie.

Latinerkatedralen fra 1300-tallet har fått forsterkede skodder, i håp om å berge rosevinduet og de originale glassmaleriene av Józef Mehoffer og Jan Matejko, to av Polens mest betydelige kunstnere i det forrige århundre.

Minnesmerker som speiler Lvivs komplekse fortid er dekket til med skuddsikre plater. Noen er demontert og brakt i skjul. Sist det skjedde var under første verdenskrig. Så langt det er mulig har kunstmuseene og de kulturhistoriske institusjonene flyttet sentrale deler av sine samlinger til bombesikre deponier.

Den samme historien som har gjort Lviv til Ukrainas kanskje viktigste kultursentrum, gjør byen med sine 60 museer, ti teatre og mer enn hundre årlige festivaler også særlig utsatt:

Ett av den russiske krigsmaskinenes primære mål er å destabilisere dette fellesskapet, og aller helst forulempe de konkrete uttrykkene for ukrainernes kollektive hukommelse.

Å rive ned det som kan Virke samlende – av identitetsmarkører, felles bakgrunn, verdier, samhørighet – alt som resonneres i en nasjons kultur og som vil manifestere motstand, er noe av det første en okkupant gir seg i kast med.

I dette tilfellet har både Ukraina og det internasjonale samfunn berettiget grunn til å frykte president Putins intensjoner. Hvilke ødeleggelser vi kan stå overfor er hinsides fatteevne.

Den russiske militærmakten er ikke kjent for å ta menneskelige hensyn, enda mindre materielle. Så hvorfor skulle den ha age for såkalte immaterielle verdier – og aller minst når ydmykelse og det å vise overmakt er en del av strategien?

Byen som en gang het Leopolis – Løvestaden – har stått på FNs verdensarvliste siden 1998 på grunn av sin særskilte arkitektur; en genuin fusjon av italienske, østeuropeiske og tyske tradisjoner.

Her møtes en rekke stilepoker, gjennom bevarte byggverk fra renessansen, barokken og nyklassisismen. Bygninger med autentiske utsmykninger, ornamentikk og integrerte skulpturer. Universitetet er et av de eldste i Sentral-Europa og holder til i et praktfullt kompleks som i sin tid huset en forløper til det polske parlamentet.

I løpet av de tre tiårene etter 1914 skiftet Lviv hender åtte ganger. Byens navn har vekslet tilsvarende. Under første verdenskrig lå den i Østerrike-Ungarns østligste provins. Ti år senere i Polen.

Like før utbruddet av Annen verdenskrig, okkuperte sovjetiske styrker byen. Den polske majoriteten ble fordrevet og de som hadde forsvart byen ble enten sendt til fangeleirer i Sovjetunionen eller henrettet.

Mange av disse var blant de anslagsvis 24 000 polske offiserer, politifolk, intellektuelle og kunstnere som ble likvidert av Stalins hemmelige politi, NKVD, og dumpet i massegraver i skogen utenfor landsbyen Katyń.

I flere tiår etter krigen fikk nazistene skylden for det kommunistene hadde gjort, og løgnen om massakren ble aktivt brukt av Kremls propagandaapparat for å opprettholde et fiendebilde mot vest.

Først i det løfterike år 1990 erkjente Sovjetunionen ansvar for ugjerningen, og i 1992 – da ord som glasnost (åpenhet) og perestrojka (omstrukturering) varslet nye tider – utvekslet Russlands og Polens daværende presidenter, Boris Jeltsin og Lech Walesa, dokumenter som bekreftet det mange lenge hadde visst:

At Katyń-massakren var en nøye overveid aksjon, Initiert at NKVD-sjefen Berija, godkjent av utenriksminister Molotov, øverstkommanderende Vorosjilov og beordret iverksatt av Stalin.

DØDSDOM: I skrivet fra Lavrentij Berija til Stalin fremholdes det at de polske krigsfangene er fiender av Sovjetunionen og vil kjempe mot det sovjetiske regimet så snart de settes fri. Berjia foreslo at de polske fangene skulle henrettes. Tre dager senere, den 5. mars, undertegnet Politbyråmedlemmene Josef Stalin, Kliment Vorosjilov, Vjatsjeslav Molotov og Anastas Mikojan vedtaket som ga klarsignal til massakren.

Lviv unnslapp verdenskrigenes bomber, og ble kun i liten grad utsatt for sovjetisk ensretting. Kirker og religiøse institusjoner fikk for det meste stå i fred.

Derfor finnes omtrent halvparten av Ukrainas registrerte kulturminner i Lviv, en gang hovedstad i det habsburgske kongeriket Galicia og Lodomeria og storhertugdømmet Krakow med hertugdømmene Auschwitz og Zator. Da kjent under det jiddische navnet Lemberg.

Hvordan byen vil se ut etter et russisk angrep med moderne våpen, er en annen sak. Bortsett fra katedralen i Siracusa på Sicilia og Pantheon i Roma, finnes det få monumentalbygg i vår del av verden som har overlevd erobrere fra motstridende regimer, religioner, epoker og kulturer.

Vanligvis lykkes en erobrer litt for godt med å viske ut sporene etter forgjengeren. Det er ofte en del av planen, eller også nødvendig, for å holde de erobrede i ørene. Å vanære et nasjonalmonument ved å ødelegge det, eller innlemme det i okkupantens krigsbytte, får i så måte en dobbel funksjon:

Det blir angriperens trofé, samtidig som den krenkende handlingen kan demoralisere motparten. Når de angrepne mister objekter knyttet til egen kulturarv, taper de også deler av sin identitet.

Ukraina har kulturminner som FN har definert som så viktige for menneskeheten at de har fått verdensarv-status.

Hvis russiske soldater skulle skjende Holocaust-minnet Babyn Jar utenfor Kyiv, eller den mektige Sofiakatedralen i landets hovedstad, vil det påføre Vladimir Putin personlig så mye skam og internasjonal vrede at det nesten ikke er tenkelig at det kan skje.

Begge innehar dessuten en spesiell rolle i den ultrarussiske fortellingen som Putin har brukt for å begrunne overfallet på Ukraina: Babyn Jar som rettersted hvor 100 000 patrioter og mer enn 30 000 jøder ble drept, katedralen som et arnested for den russiske nasjon.

Derimot er det grunn til å frykte at Putin kan se for seg å legge Lviv i grus – for å statuere et endelig eksempel.

En smeltedigel som Ukrainas kulturelle hovedstad, med alle sine europeiske impulser og uttrykk, historiske retninger, vestlige innflytelse og kosmopolitiske påvirkning, eksponerer besmittelsen Putin frykter aller mest:

Demokrati og frihet.