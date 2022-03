UNGT OPPROP: – Vi sammen, på tvers av politiske skillelinjer og meninger, og sier dette: Krigen mot Ukraina må stoppe! Bildet er fra byen Brovary, rett øst for Kyiv.

En ny tid for vår generasjon

Vi er for unge til å huske Berlinmurens fall og Kosovo-krigen. Tanken om et jernteppe i Europa, og bomber som faller over land på vårt kontinent har vært forbeholdt historietimene på skolen. Nå lever vi i det. Hver generasjon har et definerende øyeblikk. For vår vil Russlands krigføring i Europa være et tidsskille.

ISA MALINE ISENE, styreleder i LNU,

ASTRID WILLA EIDE HOEM, leder i AUF,

OLA SVENNEBY, leder i Unge Høyre,

TORLEIK SVELLE, leder i Senterungdommen,

ANDREAS BRÄNNSTRÖM, leder i FpU,

SYNNØVE SNYEN, leder i Sosialistisk Ungdom,

ALBERTE BEKKHUS, leder i Rød Ungdom,

ANE BREIVIK, leder i Unge Venstre,

ULRIKKE TORGERSEN, talsperson i Grønn Ungdom,

HADLE RASMUS BJULAND, leder i KrFU

Frivilligheten er en del av en internasjonal bevegelse. Gjennom søsterorganisasjoner og internasjonale venner får vi dystre historier. Den frie demokratiske frivilligheten er under angrep. Europeiske ungdommer flykter og søker ly i bomberom i 2022. Selve demokratiet er under angrep.

Nå må vi stå sammen med dem i solidaritet. Ukraina er en del av vår europeiske storfamilie, og tiden er inne for å slå ring rundt våre ukrainske naboer, venner og felles allierte for en demokratisk og fri verden.

Behovet for hjelp vil være stort både på kort og lang sikt. Den norske regjering må gjøre alt i sin makt for å bistå Ukraina og det ukrainske folk. Økonomisk og fysisk nødhjelp må nå de som behøver det raskt, og Norge må være tydelige på at vi er klare til å ta imot sivile på flukt. Hjelpeorganisasjonene må få den støtten de trenger for å bøte på den humanitære katastrofen vi ser utspille seg foran øynene våre.

Når et autoritært regime skal invadere et demokratisk land står sivilsamfunnet i fare for å kollapse. I Russland og Hviterussland har vi sett hvordan et antidemokratisk sinnelag er som gift for frivilligheten. Organisasjonsfriheten opphører, medlemstilhørighet overvåkes, ledere fengsles og kritiske uttalelser mot styringsmakter slås ned på med ekstrem maktbruk.

Etter flere tiår hvor land over hele verden har gått i en demokratisk retning opplever vi nå at antidemokratiske krefter er på fremmarsj. I møte med det autoritære, må det norske samfunnet stå samlet. Det er båndene mellom land som sikrer tryggheten vår. Sivilsamfunn her hjemme og ute i verden må styrkes, nettopp fordi den demokratiske infrastrukturen er skjør.

Frivilligheten i stort og barne- og ungdomsfrivilligheten konkret er viktig for infrastrukturen i samfunnet. Her hjemme ser vi det når frivilligheten har en plass rundt bordet i Landsrådet for Heimevernet. De frivillige organisasjonene i landet vårt fungerer som et bindeledd mellom barn og unge i Norge. Når kriser rammer er samfunnet tjent med å ha god dialog med frivilligheten, nettopp fordi det styrker beredskapen.

Vi som er unge i dag lever allerede i en tid med omfattende, globale kriser. Nå har vi fått nok en krise i fanget. Få ville trodd at det var krig ved vår egen dørterskel som ville være med på å definere det politiske 2020-tallet.

Selv om situasjonen føles håpløs må vi huske at vi mennesker som skriver vår egen historie. Det er vi som bestemmer om det er håp for fremtiden. Det er mennesker som skaper krig, og bare mennesker som kan stoppe den.

Vi er ungdomspolitikere i et fritt og demokratisk land. Vi er heldige. Men denne krigen viser at vi ikke kan ta det for gitt. Demokrati er noe som skapes, og noe som kan ødelegges.

Derfor står vi sammen, på tvers av politiske skillelinjer og meninger, og sier dette: Krigen mot Ukraina må stoppe.