MEDIER OG PLATTFORMENE: – Siden EU neppe vil lage egne regler for mediene, kan det gi oss et handlingsrom til å utvikle kjøreregler som er tilpasset en norsk kontekst, skriver kulturministeren.

Pressefrihet i plattformenes tid

Pandemien og krigen i Ukraina minner oss om verdien av rask og pålitelig informasjon. Her spiller de redaktørstyrte mediene og teknologiplattformene ulike roller. Nå må vi forbedre dialogen mellom dem.

ANETTE TRETTEBERGSTUEN, kultur- og likestillingsminister (Ap)

Krisene vi har opplevd de siste årene, har gitt oss ny kunnskap om hvordan sterke krefter bevisst forsøker å spre mistillit og splid ved hjelp av desinformasjon. Derfor er det så viktig at vi har redaktørstyrte medier. En fri og uavhengig presse formidler informasjon som er kvalitetssikret, og som vi kan feste lit til. Det er en forutsetning for at et demokratisk samfunn som vårt skal fungere. Derfor er presse- og ytringsfrihet nedfelt i Norges grunnlov.

Krigen og pandemien danner bakteppet for et dialogmøte jeg inviterer de norske redaktørstyrte mediene og globale plattformselskaper som Facebook og Google til tirsdag 22. mars. Min påstand er at det er i alles interesse at redaksjonelt innhold er tilgjengelig på plattformene. Både mediebrukerne, de redaktørstyrte mediene og plattformene tjener på det. Men vi trenger kjøreregler for hvordan teknologiplattformene og norske medier skal forholde seg til hverandre. Det er derfor vi må snakke sammen.

På mange vis har teknologigiganter som Google og Facebook forenklet livene våre og senket terskelen for å ytre seg. Vi har en rekke ganger sett hvilket potensial for grasrotmobilisering som ligger i sosiale medier – på godt og vondt. Krigen i Ukraina illustrerer hvordan plattformene kan være en uvurderlig kilde til informasjon over grensene om hva som faktisk skjer i en krigssone der redaktørstyrte medier ikke slipper til. Utfordringen er å verifisere om opplysningene vi mottar, er troverdige.

På få år har plattformene gått fra lystbetont tidsfordriv til å spille en avgjørende rolle for den offentlige samtalen. Plattformene har utviklet seg til å bli viktige formidlere av redaksjonelt innhold. Men også de problematiske sidene viser seg tydeligere. Spredning av halvsannheter og desinformasjon med høyt konfliktpotensial er bare en av dem. Tilfeller der plattformene fjerner eller blokkerer innhold fra redaktørstyrte medier fordi de mener det strider mot plattformens egne vilkår, en annen. En tredje er hvordan algoritmer vi ikke har innsyn i, bestemmer hvilket innhold som sprer seg raskest via plattformene.

På møtet mellom norske redaktørstyrte medier og de globale plattformselskapene ønsker jeg særlig å diskutere hvordan plattformene og norske medier kan samhandle for å fremme demokrati og pressefrihet. Jeg tror de fleste er enige i at plattformene ikke bør overstyre norske mediers vurderinger av hva som skal publiseres.

Har et redaktørstyrt-, norsk medium først publisert en video, en artikkel eller en app, så skal ikke Google, Facebook, Amazon, TikTok eller en annen plattform kunne gripe inn og endre eller stanse innholdet. I mange tilfeller kunne nok problemene som har oppstått vært løst raskt og effektivt hvis man bare hadde hatt en kanal for dialog.

Norge er verdens mest pressefrie land. Modellen vi har utviklet, fungerer. Den er basert på romslige grenser for ytringsfriheten, en uavhengig presse med et tydelig presseetisk regelverk og en velfungerende selvdømmeordning. Det strafferettslige ansvaret for det som publiseres, er plassert hos redaktørene. Denne modellen må vi ta vare på og forsvare.

EU utvikler nå et regelverk som skal vedtas i løpet av året, og som vil fastsette rammer for teknologiplattformenes ansvar for innholdet som formidles. Det ligger ikke an til at redaktørstyrte medier får en særskilt beskyttelse for sitt innhold. Det er forståelig og har sammenheng med at i andre land kan medier som utgir seg for å være uavhengige, være rene propagandamaskiner og trollfabrikker. Siden EU neppe vil lage egne regler for mediene, kan det gi oss et handlingsrom til å utvikle kjøreregler som er tilpasset en norsk kontekst.

På møtet 22. mars ønsker vi i regjeringen å undersøke mulighetene og interessen for selvregulering, eller frivillige kjøreregler, for samhandling mellom teknologiplattformer og norske medier. Det vil være opp til partene hva som kommer ut av møtet, men kanskje kan dette være starten på en bedre dialog mellom norske medier og teknologiplattformene om hvordan vi sammen kan sikre ytringsfrihet og pressefrihet i Norge.

Det vil komme oss alle til gode.