Intens sluttspurt mot sperregrensen

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

BERGEN/OSLO (VG) Marerittavslutning, klimakrangel og intens velgerjakt. Kampen om sperregrensa er både mer nervepirrende og avgjørende enn på lenge.

Sperregrensa på fire prosent er blitt et slags være eller ikke være i norsk politikk. Den kan avgjøre både for hva slags regjering vi får, styrkeforholdet i regjeringen og ikke minst skjebnen til partiene.

Havner partiet over, får de tildelt flere mandater. På den måten får et parti mye bedre betalt for stemmene de får.

I år er det fire partier som vaker rundt sperregrensen. KrF og Venstre må over for at Erna Solberg skal ha noe som helst håp om gjenvalg. På venstresiden er det litt mer komplisert.

Rødt og MDG over kan sikre at Jonas Gahr Støre blir statsminister, men vil gjøre jobben hans langt mer krevende. Derfor går Ap-lederen langt i å advare mot å stemme taktisk på de to partiene.

Kristelig Folkeparti

KrF fikk en marerittaktig start på uka. Aftenpostens avsløring om at Kjell Ingolf Ropstad har fått stortingsbolig fordi han bodde på gutterommet i Agder, var det siste det selverklærte verdipartiet trengte en uke før det som allerede blir kalt et skjebnevalg.

Før dette skjedde var KrF det partiet som hadde den tyngste jobben med å løfte sitt parti over sperregrensa. Nå må det føles som de har fått et ekstra blylodd rundt beina.

Men de har lagt ned en stor innsats i Kristen-Norge og i sine kjernefylker på Sørlandet og Vestlandet. På målingene har de også sett en positiv trend, og har for første gang på 20 måneder beveget seg mot 4,0 på Pollofpolls gjennomsnittsmålinger.

Spørsmålet er hvordan dette vil påvirke usikre velgere. For partiet er det kostbart å måtte snakke om gutterommet når de vil og bør snakke om kontantstøtte, fritidskort og barnetrygd.

Det er også en formidabel jobb å riste av seg en drittsak bare en uke før valget. Nå er Ropstad allerede en yndet hakkekylling og avsløringen har satt en slags ny rekord i uttrykt skadefryd i sosiale medier.

Trøsten for Ropstad er at det en gang så splittede partiet ser ut til å slå ring rundt lederen sin. Mulighetene ligger i at tilstrekkelig mange føler at dette er et vinn eller forsvinn for KrF i norsk politikk, og velger å støtte partiet med alle sine problemer, mangler og skjønnhetsfeil.

KrF-leder Kjell Ingolf Rospatd har den tyngste jobben med å få sitt parti over sperregrensen. Aftenpostens avsløring av boligsituasjonen må virke som et ekstra blylodd.

Venstre

Etter å ha sett totallet på mange målinger tidligere i år, har Venstre hatt en stigende formkurve inn mot valget. Men den store vitamininnsprøytningen var det FNs klimarapport som sto for. Nå får partiet betalt for sitt eierskap til klimasaken.

Nød lærer som kjent naken kvinne å spinne, og Venstre har på den måten blitt dyktige til å drive valgkamp. De vet akkurat hvor de skal legge inn innsatsen for å nå ut til mulige velgere. Med statsråder i alle departementene som er viktige for Venstre, burde de være godt posisjonert til å få ut sakene sine.

Partiet har også sine profiler rundt i de mest folkerike deler av landet. Melby og Elvestuen i Oslo, Raja i Akershus, Rotevatn i Hordaland og Nybø i Rogaland. Men få kan overraske som Venstre. Ingen tør å ta noen som helst seier på forskudd.

Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn på stemmejakt på Torgallmenningen i Bergen.

Miljøpartiet De Grønne

Etter å ha vaket over og under firetallet det siste året, fikk også MDG markant drahjelp av FNs klimarapport. Men på de siste målingene har de en merkbar nedadgående trend. Det er et skummelt sted å være for et parti som tradisjonelt gjør det svakere ved valg enn ved måling. Partiet har lav lojalitet, og gjør det særlig godt hos unge velgere i storbyene. Velgerne deres har gjerne høy utdannelse.

Nå er det mange velgere som flyter mellom partiene på venstresiden. På Respons siste måling for VG så vi at SV spiste MDG-velgere som drops. Hver fjerde velger som oppga at de stemte MDG sist valg, sa nå at de ville stemme SV. Risikoen er at «vinneren tar alt», i dette tilfellet SV. SVs fordel er at de har eierskap både til klima og ulikhet.

Derfor ser vi at MDG har et stort behov for å markere at de er det grønneste av de grønne partiene. De siste ukene har de gått til harde angrep på både SV, Rødt og Venstre med beskyldninger om «svik» og «å føre velgerne bak lyset» i saker som oljestans og oljeskatt. Klimaet mellom de såkalte klimapartiene er alt annen enn godt.

Noen mener MDG har parkert seg på sidelinjen med sitt ultimatum om oljestopp. På den måten åpner de for at Rødt kan bli støtteparti. Men MDG kan også vinne kampen om klimavelgerne ved å være det tydeligste.

MDG kan få et stort løft av skolevalgene. De kan også vinne på at mange har forhåndsstemt, særlig i de store byene.

Une Bastholm og Lan Marie Berg la frem MDGs lanseringsplan for Norge etter oljealderen

Rødt

«Når én person kan få til så mye. Tenk hva vi kan få til med en stor, rød gruppe på Stortinget». Ordene tilhører Sofie Marhaug, Rødts førstekandidat i Hordaland. Og det er vel nettopp tanken på hva en stor Rødt-gruppe kan få til som gjør at mange i Ap krysser fingre og tær for å slippe å bli avhengig av Rødt.

Partiet er farlig nær å få sitt store gjennombrudd. De ligger solid an på målingene, og har doblet oppslutningen i mange distriktsfylker. Også i velgersammensetning har partiet beveget seg.

I tillegg til å ha mange unge velgere, har de mange Ap-avhoppere, særlig fra fagbevegelsen. De har også styrket seg blant velgere som er ufaglærte, har lav utdanning eller er arbeidsledige. Rødt-leder Bjørnar Moxnes gjør det godt når han møter folk ute på arbeidsplassene, og løftet om gratis tannhelse ser ut til å slå an.

Rødt utfordring er at de tradisjonelt gjør det langt svakere ved valg. Mange som sier de vil stemme Rødt, har hatt en tendens til å moderere seg når de kommer til valgdagen. Nå ser det imidlertid ut til at mange av deres nye velgere har et svært diffust forhold til partiets trøblete historie.

En annen utfordring er at mange av velgerne deres var hjemmesittere ved forrige valg. De velgerne har en lei tendens til å gjenta den vanen.

