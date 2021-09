FORTSETTER ARBEIDET: – Våre team på bakken har allerede hatt representanter fra Taliban på døra i mange av de provinsene vi jobber. I alle tilfellene er vi blitt bedt om å fortsette vårt arbeid for sivilbefolkningen, skriver Astrid Sletten.

Debatt

Norges innsats i Afghanistan er ikke over

De norske soldatene har nå forlatt Afghanistan, men den norske innsatsen i landet må fortsette.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ASTRID SLETTEN, landdirektør for Flyktninghjelpen i Afghanistan

Titusener av afghanere har kjempet seg frem til Kabul flyplass de siste ukene med et håp om å kunne forlate hjemlandet. Å fly inn til flyplassen på et slikt tidspunkt virket surrealistisk.

I tre dager satt jeg strandet inne på flyplassområdet, mens folkemassene og kaoset i gatene gjorde det umulig å ta seg trygt inn i byen, og lyden av skyting vitnet om de desperate scenene som utspilte seg utenfor.

Jeg reiste tilbake til Afghanistan for å fortsette arbeidet med å lede Flyktninghjelpens nødhjelpsoperasjoner i landet. Over 18 millioner mennesker – halve landets befolkning – har behov for hjelp, og tallet er økende.

Krisen i Afghanistan strekker seg langt utover flyplassen i Kabul. Landet er på randen av en massiv humanitær krise som ikke bare skyldes konflikt, men også tørke og Covid-19. Sivilbefolkningen er avhengig av at hjelpeorganisasjonene blir værende.

les også Afghanistan er på randen av kollaps: – Det er en katastrofe

Nå når de siste norske soldatene er tilbake på norsk jord, er det derfor viktig at Norge er tydelig på at den norske innsatsen i Afghanistan ikke er over. Det humanitære bidraget har hele tiden vært en viktig del av Norges arbeid i landet, og vi har et moralsk ansvar for å forhindre at fordrevne afghanske kvinner, menn og barn nå etterlates uten noen form for støtte.

NATO-land som har brukt trillioner på den militære og politiske innsatsen som nå avsluttes, må øke bevilgningene til det grovt underfinansierte nødhjelpsarbeidet.

Utenriksdepartementet har alt rakt ut en hånd til de humanitære organisasjonene på bakken, men lakmustesten på hvor dypt Norges solidaritet med sivilbefolkningen stikker, blir hva som skjer med hjelpearbeidet i Afghanistan i årene som kommer. For mens interessen har økt de siste ukene, vil behovet for hjelp være langvarig.

Mer enn tre millioner mennesker er på flukt innad i landet og omtrent like mange har søkt beskyttelse i nabolandene Iran og Pakistan. Millioner av mennesker har mistet næringsgrunnlaget som et resultat av langvarige konflikter og økonomiske nedgangstider.

På toppen av dette kommer Covid-19-pandemien og en ødeleggende tørke. Avlinger har feilet. Over en tredel av landets innbygger har ikke tilstrekkelig tilgang på mat – og andelen som sulter er forventet å øke i de nærmeste månedene. Utslitte familier forteller oss at de har blitt tvunget til å selge sine jordlapper og flykte.

Mange har tatt opp stor gjeld bare for å kunne betale for mat og husleie. Verdensbanken har advart om at over 70 prosent av befolkningen i landet snart kan befinne seg under fattigdomsgrensen.

les også Afghanistan på stupet av nye katastrofer

Norge må også være der for afghanere som nå har et særskilt behov for beskyttelse. Det er bra at vi fikk evakuert 860 afghanere fra Kabul, inkludert både mennesker som har jobbet for Norge og som vi derfor har et spesielt ansvar for, samt menneskerettighetsaktivister.

Norge må nå også sikre at afghanske asylsøkere som har kommet og kommer til Norge får nødvendig beskyttelse. Tradisjonelt har vi vært et av de strengeste landene i Europa når det gjelder å innvilge asyl til afghanere på flukt. Mange mennesker er blitt returnert til intern-flukt mot FNs anbefaling. Dette har sannsynligvis satt mennesker i fare og er noe Norge må lære av.

Høye grensegjerder og et stadig mer stengt Europa, betyr likevel at de aller fleste asylsøkerne vil ende opp i Afghanistans naboland. FN estimerer at opptil 500.000 afghanere kan komme til nabolandene innen utgangen av året. Norge kan være med å ta vår del av ansvaret både ved å bidra økonomisk til hjelpearbeidet der, samt ved å ta imot afghanske kvoteflyktninger. FNs høykommissær for flyktninger har allerede meldt om et sårt behov for flere kvoteflyktningsplasser.

Vi i Flyktninghjelpen håper å kunne gjenoppta arbeidet vårt i Afghanistan i løpet av de neste ukene. Dette er en tøff oppgave, ikke minst for våre 1600 afghanske kolleger som i øyeblikket opplever en stor grad av usikkerhet rundt egen sikkerhet og fremtid. At mange ønsker å fortsette arbeidet for sine afghanske medborgere er prisverdig.

les også Taliban holder «begravelser» for internasjonale styrker

For å fortsette, er vi avhengig av å snakke med Taliban. Å forholde oss nøytralt til alle parter i en konflikt er standard praksis for Flyktninghjelpen og andre organisasjoner som jobber i konfliktområder. Våre team på bakken har allerede hatt representanter fra Taliban på døra i mange av de provinsene vi jobber. I alle tilfellene er vi blitt bedt om å fortsette vårt arbeid for sivilbefolkningen.

Men for å starte opp igjen skoleprogrammene våre blir det viktig at både jenter og gutter får mulighet til å delta i undervisningen. Og for å kunne gjenoppta nødhjelpsarbeidet må vi være sikre på at både våre kvinnelige og mannlige ansatte trygt kan levere nødhjelp til dem som trenger det.

Det må vi få til. For mens alles øyne har vært på de desperate scenene som utspilte seg på flyplassen i Kabul, går millioner av vanlige afghanere over hele landet en usikker fremtid i møte. Vi har ikke lov til å vende dem ryggen.