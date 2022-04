Kommentar

Null knuter i russeluen

Av Shazia Majid

Jeg vet ikke mye om russetiden, men jeg vet noe om det å stå utenfor og lengte inn.

Da sønnen min var 18 år og ble russ var det en rar tid for meg. Jeg var intenst glad for ham, men trist for den 18 år gamle meg.

Jeg tenkte, så ung han er, og så ung jeg var. Så glad han er, og så trist jeg var. Så trygg han er, og så redd jeg var.

Morgenen 17. mai sto jeg opp og lagde frokost til ham og kompisene hans. Eggerøre med mye smør, og et bord full av alt som kunne glede ham. Det var hjemmebakt brød og det norske flagget i blomstervaser.

Og der satt gutta, stivpyntet i mørke dresser klokken ni om morgenen og spiste og lo, så jeg ikke hørte min egen stemme.

Akkurat like bekymringsløse, som jeg var bekymret da jeg var russ.

For jeg var allerede gift da jeg var russ. Og mannen min hadde kommet fra Pakistan til Norge bare uker før 17. mai. Og jeg var jo veldig forelsket. Men jeg var også veldig redd. Jeg ville møte forventningene hans. De var tradisjonelle. Jeg kalte ham ikke ved fornavnet hans, av respekt, slik tradisjonen var.

Han var en fin 23-åring med milde øynene.

Og han sa aldri noe om hvordan jeg gikk kledd. Jeg gikk med bukser, mange pakistansk-norske jenter gjorde ikke det den gangen. Men kanskje tenkte han at russedressen ble for mye, at russeluen ble for mye. Det var slike ting jeg fryktet.

At jeg som nå var gift måtte oppføre meg deretter. I skapet lå den blå russedressen strøken og fin. Og jeg var utrygg, men da sa moren min at dressen måtte jeg jo bruke.

Og hennes støtte hjalp. Både meg og mannen min. Så den tok jeg på meg. For det var ingen fare. Jeg visste om reglene: Null festing, null drikking, null rulling. Jeg skulle bevise at jeg var tilliten verdig.

Jeg var den første i min pakistansk-norske venninnegjeng som fikk gifte seg (med en jeg ville gifte meg med). Og den eneste som fikk lov til å kjøpe russedress. Og det skjedde omtrent på samme tid.

Og det er sånne ting jeg tenkte på da sønnen min var russ og jeg sto der og smeltet smørklatt etter smørklatt i eggerøren.

Dét og at jeg hadde null knuter i russeluen. Jeg visste ikke engang hvordan man fikk en knute i russeluen. Jeg hadde den reneste russeluen i kullet.

Min russedåp torde jeg ikke engang å finne ut når og hvor var. Og derfor ble jeg heller ikke døpt. Det betyr at jeg heller ikke ble tildelt et navn jeg kunne male på hatten min med korrekturlakk.

Derfor valgte venninnene min navnet, det skulle være «Struts». For det ble jeg kalt av en gutt i 6. klasse.

Jeg så på all annen russ. Den normale russen. Den virket bekymringsløs. Som om de hadde det skikkelig gøy. Slik som gutta ved frokostbordet. Jeg ville ha det de hadde. Det var som å stå utenfor og kikke inn.

Jeg var ikke fryst ut. Men jeg var likevel på utsiden.

Jeg tror ikke ektemannen min visste noen ting om russefeiringen, men han var årvåken. En dag kom han uanmeldt på min videregående skole. Akkurat da jeg drev og tok bilde med venninner i skolegården. Og det syns jeg var så romantisk. I ettertid har jeg lurt på hvorfor han gjorde det.

Jeg får aldri vite. Han er død.

For kort etter det bildet ble tatt, ble han syk. Og mens jeg gikk opp til eksamen, kom diagnosen. Akutt leukemi, blodkreft. Og den sommerferien døde han på Ullevål sykehus.

Slik er livet. Det går i bølger, og jeg fikk brottsjø tidlig. Noen får tidligere, andre får senere. Men alle møter motgang, alle kan ha det vondt, alle kan bli redde.

Og det er det jeg vil at russen skal tenke på.

At de kan ha klassekamerater rundt seg som er rolige og flinke og ordentlige. Slik jeg var. Men som sliter på innsiden. Og når de da heller ikke blir sett av sine jevnaldrende, heller ikke invitert inn, kan det bli for mye.

Jeg var russ-93. Jeg var utenfor, men ble reddet av min venninnegjeng.

Nå går pakistansk-norske jenter med bukser. Knapt noen gifter seg lenger når de er 18 år. Knapt noen henter ektefelle fra hjemlandet.

Og de fleste blir russ. De som ikke blir det, gjør det fordi de selv ikke har lyst.

Verden har gått fremover.

Men russefeiringen er fortsatt like ekskluderende.

For de som ikke drikker og ikke har råd og kanskje navigerer urolige farvann. Og i Oslo utgjør det hundrevis av ungdommer.

Russen bør favne bredere. Det tror jeg den vil gjøre om det er mindre alkohol, mindre fyll og bråk. Slik at flere føler seg hjemme i feiringen.

Det var så tydelig.

Ved det frokostbordet. Hvor en bukett med 18-åringer satt stivpyntet i mørke dresser og spiste eggerøren jeg hadde laget.