Leder

1. mai: Nå gjelder det mer enn før

Norske flagg vaier på verandaer i Trondheim i anledning 1. mai.

Denne vinteren og våren har blitt en brutal påminnelse om hvor viktig det er at vi holder sammen. Over landegrensene. I solidaritet med Ukraina. Og i kampen mot autoritære krefter som vinner frem, mange steder i verden.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

1. mai handler om solidaritet. I år er det den internasjonale solidariteten som slår tyngst inn.

Det er krig i Europa. Millioner av mennesker er på flukt. Andre lever i ytterste nød, i kjellere og bomberom, mens hjemmene deres blir bombet i stykker.

Begrepet solidaritet rommer mye. Innbakt i det ligger også en forpliktelse til å hjelpe dem som trenger det.

Nå tar Norge imot flyktninger fra Ukraina. Her kan hver og en av oss gjøre en innsats. Hjelpe dem inn i våre lokalmiljøer.

Passe på at de ikke blir utnyttet, at de får den tryggheten og sikkerheten de trenger. Bidra med det vi kan, bruke tid og ressurser på å gjøre situasjonen best mulig for dem som har forlatt alt sitt, kanskje også sine nærmeste.

Lokalbefolkningen i gatene i Mariupol. Ti millioner ukrainere er nå på flukt på grunn av den russiske krigen, enten inne i landet eller utenlands.

Solidaritet handler også om å utjevne forskjeller mellom mennesker i vårt eget samfunn.

Arbeiderbevegelsens kamp for egne rettigheter har alltid vært en kamp for å løfte vanlige folk, å sikre anstendige lønns- og arbeidsforhold for folk flest.

Med vekt på rettigheter, ikke milde gaver. Da har det vært viktig å stå sammen, å kjempe for seg selv og hverandre på samme tid.

Etter harde kamper mellom arbeidere og arbeidsgivere i mellomkrigstiden, ble den første hovedavtalen inngått i 1935. Det var her grunnlaget for trepartsamarbeidet ble lagt, mellom arbeidstagere, arbeidsgivere og staten.

Denne modellen har tjent Norge godt. Fortsatt er den avgjørende viktig for utviklingen av det norske samfunnet.

Se historiske bilder fra 1.mai-markeringer:

1 / 8 forrige neste fullskjerm

Gjennom mange år har vi sett at arbeidernes rettigheter har vært under press. Utbredt arbeidslivskriminalitet, utnyttelse av billig arbeidskraft fra andre EØS-land, og svakere oppslutning om fagbevegelsen, har bidratt til dette.

Her ser vi at det norske og det internasjonale går sammen.

Solidaritet og internasjonalt samarbeid må til for å trygge arbeidernes rettigheter i hele Europa. Og lovverket her hjemme må styrkes, slik at det blir vanskeligere å utnytte arbeidsfolk fra andre land.

Mye er i spill. Krigen i Ukraina skaper usikkerhet, langt utover dette landets grenser. Verdensøkonomien er under press.

Autoritære regimer, med Kina i spissen, utfordrer den internasjonale orden vi så lenge har tatt for gitt.

Nå gjelder det mer enn før.

For hvis samholdet rakner og dør, finnes det fiender nok, som vil splitte oss. Russland. Kina. Ytterliggående krefter i våre egne samfunn.

Det kan vi ikke la skje. Vi må stå sammen. Med hverandre.

Med våre venner og allierte. Og aller mest - med ukrainerne som er offer for den russiske krigsmaskinen.