Åpner porten for Trump

Av Per Olav Ødegård

Som Twitter-eier kan Elon Musk åpne for Donald Trumps politiske comeback.

Trump sier at han foretrekker sin egen sosiale plattform, men hvis han stiller som presidentkandidat i 2024 trenger han det store publikum som Twitter vi gi ham. Og ingen har brukt sosiale medier mer effektivt enn Trump. Inntil han ble kastet ut i 2021.

Elon Musk sier at Twitter skal være digital, global landsbyplass hvor det som er viktig for menneskehetens fremtid blir debattert.

Det er ikke slik Twitter fungerer i dag. Det er ikke slik Twitter vil bli når Musk får all makt.

Musk ønsker å fjerne eller redusere modereringen av innhold, altså at innleggene ikke bryter lover eller er i strid med Twitter regler. Twitter betyr kvitring og en fugl er selskapets logo. Musk vil slippe fuglen fri.

Resultatet kan bli en kakofoni av hat, desinformasjon og konspirasjoner. Alt det som Twitter med blandet hell har forsøkt å unngå. Det kan effektivt overdøve den debatt Musk sier at han ønsker.

Tesla og SpaceX grunnlegger Elon Musk og tidligere president Donald Trump.

Musk kjøper Twitter for i overkant av 400 milliarder kroner. Han får full kontroll over et selskap som ikke har gått med overskudd i åtte av de siste ti årene.

Men den eksentriske gründeren med det gigantiske selvbilde sier at det ikke er pengene som driver ham. Han er allerede verdens rikeste person. Det han gjør er viktig for sivilisasjonen, hverken mer eller mindre.

Musk har 85 millioner følgere på Twitter, med følger selv bare 114. Han har brukt sin ytringsfrihet på Twitter til selvros og reklame for egne bedrifter. Det er et fravær av det som er viktig for menneskehetens fremtid, hvis man da ikke deler han oppfatning om kolonisering av Mars.

Musk sier at han er tilhenger av absolutt ytringsfrihet. Han har selvsagt rett i at ytringsfrihet er grunnleggende for et velfungerende demokrati.

Da Twitter ble startet for 19 år siden var det også ledetråden. Alle skulle ha en stemme, alle skulle få gi uttrykk for sin mening.

Det minnet om Mao Zedongs kortvarige kinesiske eksperiment i 1956 om å “la hundre blomster blomstre”, en invitasjon til åpen kritikk. Kampanjen tok slutt året etter.

I den frie verden oppsto det etter hvert problemer for sosiale nettverk som ikke vil ville ta ansvar for det som ble publisert på deres plattformer. At alle skulle ha en stemme i det offentlige rom hørtes fint ut inntil noen brukte muligheten til å oppildne til vold, fremme hat eller opprette falske profiler for å drive propaganda. Og mye mer.

Twitter har i årenes løp utarbeidet en lang liste over uønsket innhold. Mange av selskapets 5000 ansatte arbeider med å moderere innholdet til 217 millioner daglige brukere. Det har også ført til at enkelte brukere er blitt utestengt.

HØYTFLYVENDE PLANER: Elon Musk er blitt verdens rikeste person som eier av Tesla og SpaceX. Nå kjøper han Twitter.

Det mest kjente eksempel er president Donald Trump. I januar 2021, etter stormingen av Kongressen, var Twitter det første selskapet som utestengte Trump.

De gjorde det med henvisning til at han hadde brukt Twitter for å oppildne sine tilhengere til å bruke vold. Senere gjorde Facebook det samme.

Nå har Trump fått sitt eget sosiale medium, Truth Social. Han sier at han ikke vil tilbake til Twitter, selv om Musk skulle oppheve utestengelsen av ham. Men Trump har mistet 99 prosent av sitt publikum på sosiale medier.

Hvis han stiller i 2024 trenger han det som tidligere var favorittkanalen.

Republikanske politikere er begeistret over Musks oppkjøp som de håper vil føre til at deres synspunkter ikke blir sensurert.

En vanlig anklage fra den amerikanske høyresiden er at Big Tech, som Twitter er en del av, kansellerer konservative stemmer i debatten.

TRUMPS TWEET: Som president skrev Trump nesten daglig på Twitter, noen dager flere titalls ganger. Denne er fra 19. desember 2020.

I Washington er både republikanere og demokratiske kritiske til de store teknologiselskapenes makt, riktignok med noe ulik begrunnelse.

President Joe Biden ønsker endringer i antitrust lovene, som skal hindre monopoler og fremme konkurranse. Han er opptatt av at sosiale medieplattformer må stilles til ansvar for skade de påfører andre.

EU har allerede handlet. Sosiale medier som har over 45 millioner brukere i Europa må moderere innholdet i sine plattformer og fjerne skadelig innhold, som hat og desinformasjon.

Musk sier at han vil forbedre Twitter ved å hindre søppelpost-roboter og autentisere alle brukere. Det er positive tiltak som kan hindre falske profiler og skjulte kampanjer.

Og når Musk nylig ble spurt om sitt syn på ytringsfriheten vedgikk han at det selvsagt finnes begrensninger og at disse er nedfelt i lover i de enkelte land.

Musks mål om den absolutte ytringsfrihet må altså modereres. De sosiale mediene er blitt voksne og må ta et større ansvar.

