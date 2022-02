Leder

Utidig kritikk

Fire Høyre-politikere skriver i en kronikk at det er synd at Norge bryter rekkene med våre nordiske venner i en krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Det som virkelig er synd er at Høyre sår tvil om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Innlegget fra Michael Tetzschner, Mahmoud Farahmand, Erlend Larsen og Bård Ludvig Thorheim sto på trykk i Aftenposten samme dag som regjeringen kunngjorde at de forsterker den norske styrkebidraget i Litauen med 50-60 soldater.

De første norske styrkebidragene til Litauen ble sendt da Erna Solberg var statsminister, og den nåværende regjeringen viderefører og forsterker nærværet i en alliert nasjon.

Det er et av flere eksempler på kontinuitet i sikkerhetspolitikken.

NORSK STØTTE: Forsvarsminister Odd-Roger Enoksen og utenriksminister Anniken Huitfeldt i Stortinget på tirsdag. De lovet å sende flere soldater til Litauen.

Det er en styrke at hovedlinjene i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk ligger fast, uavhengig av regjeringsskifter. Vår sikkerhet er forankret i Nato, hvor Norge har en sentral rolle i nord.

Vi mener statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har vist en tydelig holdning i Ukraina-krisen.

Norge står solidarisk sammen med våre allierte. I Stortinget understreket utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) på nytt at vi står overfor en alvorlig situasjon, på grunn av den russiske styrkeoppbyggingen ved Ukrainas grenser.

Hun påpekte at Russland så langt ikke har vist vilje til å gå inn i reelle forhandlinger. Og hun la vekt på at det er Russlands ansvar å trappe ned den spente situasjonen.

TYSK BESØK: Tysklands forbundskansler Olaf Scholz møtte president Vladimir Putin i Kreml, og holdt seks meter avstand.

Høyre-politikerne antyder at Støre-regjeringen kan ha blitt påvirket av ytre venstres iver etter å unnskylde Putins maktpolitikk. Det er en grunnløs insinuasjon.

Rødt-representanter var tydelige i sin kritikk mot Huitfeldt da hun plasserte ansvaret for Ukraina-krisen på Russland. Vi tar avstand fra alle forsøk på å bortforklare at dette er en krise som er skapt av president Vladimir Putin.

Det mest konkrete i Høyre-representantenes kritikk er at de mener Norge kunne ha gitt Ukraina mer bistand, i form av økonomisk og teknisk støtte.

Man kan gjerne diskutere omfang og innretning i bistanden, men det gir ingen grunn til å hevde at Norge bryter rekkene i sikkerhetspolitikken.

Russland forsøker alltid å så splittelse i vestlige land.

Det viktigste nå er at vi står sammen med våre allierte, bidrar til å styrke Natos forsvarsevne og sender et tydelig budskap til Moskva om at en russisk invasjon av Ukraina vil utløse svært harde økonomiske sanksjoner.

Det er det beste virkemiddel vi har for å hindre en invasjonskrig.

Dette er et dårlig tidspunkt å starte en strid om vår utenrikspolitikk.

Den er dessuten helt unødvendig, ettersom det er vanskelig å se at det er en reell uenighet mellom Høyre og regjeringspartiene i denne sak.