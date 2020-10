VIRUSET: – Dette er ikke tiden for å kritisere regjeringens innstramming av tiltak, skriver legestudent Synne Rørstad. Foto: PRIVAT

Takk, Erna!

Mens VGs kommentator skriver at «dette er altså takken» og kritiserer myndighetene for nå å stramme inn, velger jeg heller å si «takk, Erna».

SYNNE RØRSTAD, legestudent

I går kveld før jeg la meg leste jeg denne saken i VG, hvor de nye tiltakene kritiseres. I dag våknet vi opp til ny smitterekord i Norge.

Derfor prøver jeg meg på noe jeg aldri har gjort før. Å skrive en kommentar som kanskje ender opp med å bli publisert for en stor del av Norges befolkning. Da tenker jeg som Pippi; dette har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg sikkert.

Det samme tipper jeg Erna tenkte da hun som statsminister fikk en pandemi i fanget i mars. Ingen har styrt Norge gjennom en pandemi før, dette måtte hun og regjeringen finne ut av for første gang, i nært samarbeid med FHI og Helsedirektoratet.

Hvem kunne vite hva som var riktig å gjøre? Hvilke tiltak skulle settes i gang når? Når kan man lempe på tiltakene? Når strammer man inn? Skal vi gjøre det samme som vårt nærmeste naboland eller stikk motsatt? Ingen kunne vite, og de har virkelig prøvd å gjøre sitt beste for alle parter.

Stenger man ned går det ut over økonomi, arbeidsplasser og sosialt liv. Gjør man det ikke, kan alt for mange bli syke samtidig, sykehusene overbelastes og man kan se lignende situasjoner som vi gjorde i bl.a. Italia og Spania i vår. Jeg synes de norske tiltakene har vært en fin mellomting. Vi har klart å opprettholde kapasiteten på sykehusene, samtidig som vi ikke har stengt ned totalt i mer enn en liten periode i mars og april.

Og var de nye tiltakene som kom i går virkelig så ille da? Barna kan fortsatt gå i barnehage, på skolen og på fotballtrening. Du har hjemmekontor om du kan, du kan fortsatt trene på treningssenter, du inviterer litt færre til middagsselskapet enn du gjorde i fjor høst, og må du på byen så møter du opp før kl. 22.

Når det gjelder bruk av munnbind, har jeg lest mange påstander på nettet de siste ukene. Handler bruk av munnbind egentlig om politikk? Nei, på ingen som helst måte. Det er ikke påbud om munnbind på kollektivtrafikken i Oslo kun fordi staten skal bestemme over deg. Det handler kun om forebygging av sykdom.

På samme måte som du kler på deg mer klær om vinteren for å ikke fryse og bli syk, på samme måte som du tar vaksiner før du skal ut og reise, og på samme måte som du har på deg hjelm når du sykler.

VG-kommentator Astrid Meland skriver også at om man hadde innført munnbind ved pasientkontakt på sykehus, ville det vært mer smittebesparende enn å si nei til middagsgjester.

Jeg lurer på hvilket grunnlag hun har for denne påstanden? I helsevesenet bruker man smitteutstyr på alle hvor man ikke kan utelukke smitte. Og at man har et utbrudd på sykehuset i Hammerfest er heller et resultat av at de som jobber i helsevesenet ofrer helsen sin for å hjelpe andre, mer enn at de er uforsiktig og ikke har nok tiltak. Akkurat helsevesenet har vel mer kunnskap om smitte enn journalister eller media.

Jeg kan også forklare hvorfor man skal være i karantene selv med negativ test, som hun spør om. For det første, kan man være smittet uten at det har rukket å slå ut på testen. For det andre, dersom du har en vanlig forkjølelse eller influensa, får negativ test og avbryter karantenen din, kan man fortsatt smitte andre med disse virusene. Da blir det igjen flere som får symptomer, må være hjemme fra jobb, teste seg og være i karantene. I stedet for at du hadde fulgt karantenen din, selv om det sannsynligvis ikke er Covid-19, og vært hjemme til symptomene hadde gitt seg.

Hadde jeg blitt forkjøla nå, kunne jeg ikke gått på jobb og bidratt i helsevesenet, jeg måtte brukt ressurser på å bli testa og jeg måtte vært i karantene til symptomene hadde gitt seg. Hadde jeg blitt forkjøla like før jul på grunn av noen som brøt karantenen sin, hadde jeg endt opp med å sitte aleine i jula. Derfor skal man fullføre karantenen selv ved negativ test.

Vi er heldige i Norge. Selv om vi har en pandemi gående, har de fleste i sommer kunnet treffe venner, gått på restaurant, og kanskje til og med tatt en liten Norgesferie. Jeg har selv fått truffet familien min to ganger siden jul, og til og med sett besteforeldrene mine én gang. Vi har telefon og internett, og kan ringes når som helst og til og med se hverandre på video.

Men jeg har ikke klemt noen av de. Det har jeg ikke turt. Og det er vondt. Men jeg gjør det likevel fordi det er min plikt. Jeg kunne klemt mamma eller bestefar, men fordi jeg jobber i helsevesenet er jeg livredd for å smitte de. I tillegg kunne den klemmen vært med på å føre til at noen andre mistet jobben, ikke får tatt farvel med sine nærmeste eller måtte jobbet overtid med smittesporing for fjortende dag på rad. Det er ikke noe jeg har lyst til å bidra til. Vil du?

Jeg skjønner at det er ufattelig kjipt med alt vi har måttet gi slipp på i år. Det synes vi alle. Alt det sosiale. De som er permittert eller har mistet jobben. De som sitter ensomme hjemme og ikke tør å treffe noen. Eller ikke har noen å treffe. De som lurer på om de snart må ha fire barn hjemme fra barnehage og skole igjen, samtidig som de har hjemmekontor. De i risikogrupper som så vidt tør å handle mat. Studenter som sitter alene på en hybel og lurer på om de får reist hjem til jul eller ikke. Er det ikke mer synd på disse enn på deg som ikke får dratt på byen eller til Mallorca som du brukte før? Det handler om perspektiv, medfølelse og samarbeid.

Dette er ikke tiden for å kritisere en innstramming av tiltakene. Meland skriver at «politikerne takker oss for vår innsats mot corona med enda flere innstramminger». Regjeringen er ikke utakknemlige for vår innsats selv om de strammer inn. De strammer inn fordi vi ser vår verste smittedag noensinne. Når Meland skriver at dødeligheten er lav, kan det tenkes at det nettopp er på grunn av tiltakene vi har hatt?

Mens andre skriver «dette er altså takken» og kritiserer myndighetene for nå å stramme inn, velger jeg å si «takk, Erna».

Takk for at dere strammer inn nå. Det øker sannsynligheten for at jeg får reist hjem og feira jul med familien min. Det øker sannsynligheten for at helsevesenet ikke overbelastes. Takk for at dere strammer inn slik at det kanskje kan fortsette å være mulig for folk å få gå i begravelse til sine nærmeste. Kanskje bestemor og bestefar til og med kan få besøk igjen før neste sommer.

Det er nok kritikk nå, vi trenger litt positivitet og oppmuntring. Jeg vil derfor også takke alle som er flinke til å følge retningslinjene. Dette er tiden for å fortsette å være flinke. Vi gjør dette sammen. En dugnad, som vi i Norge er så gode på. Husk at en meter er en meter, ikke en halvmeter (har du en tommestokk?). Husk håndvask eller antibac og husk å hoste og nyse i albuekroken. Stå på, det går over og det kommer bedre tider. Jeg heier på deg.

Publisert: 27.10.20 kl. 12:49

