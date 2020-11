TRYGG: – Joe Bidens internasjonalisme, grundigheit og praktiske erfaring gjer at vi kan våge å håpe. Berande stolpar i amerikansk utanrikspolitikk – diplomati, demokrati, ansvar – kan bli gjenreist. Det er litt kjedeleg, men i den verda vi lever i er kanskje kjedeleg det nye spennande, skriv kronikkforfattaren. Foto: JIM WATSON / AFP

Debatt

Kjedeleg er det nye spennande

Kva kan vi forvente oss av Biden-administrasjonens politikk for dei store globale fellesutfordringane som står i kø, og som til saman utgjer bærekraftmåla; Klima, helse, demokrati og ulikskap?

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Foto: Janne Møller-Hansen

BÅRD VEGAR SOLHJELL, direktør Norad

Ein kan lese det ut av dei mange helsingane frå vanlege menneske, og statsleiarar, frå heile verda: Eit håp om normalitet – og eit håp om ny framgang. Kva kan vi håpe på?

Det vi jan tru på er ei haldningsendring til multilateralt samarbeid.

Joe Biden har ei anna grunnhaldning til internasjonalt samarbeid, med respekt for avtalar, lover og reglar i botn. Biden erkjenner at USA treng vener og allierte, ikkje skrekkslagne og forvirra tilskodarar. Landet vil gå inn i igjen i Paris-avtalen, reversere utmeldinga av WHO og styrke banda til andre internasjonale organisasjonar.

I tillegg trur eg vi vil sjå ein ny respekt for grundigheit og kunnskap. Evan Osnos, som har skrive boka «Joe Biden: The Life, the Run, and What Matters Now» gjer eit poeng ut av at Biden har gått frå å vere ein litt slepphendt politikar då han var yngre, til å vektlegge grundigheit og innsikt.

Difor kan vi forvente at han vil styrke ulike delar av den amerikanske forvaltninga som arbeider med internasjonalt samarbeid. Utanrikstenesta i USA har lidd under manglande ressursar i heile Trump-perioden. USAid har vore føreslått kutta med 30 prosent kvart år av Trump (kongressen har avvist det) og står utan ein leiar. Eg trur Biden vil forsøke å gjenreise diplomatiet.

les også Eriksen Søreide: Ønsker USA velkommen tilbake til Parisavtalen

Samstundes vil Biden ønskje å markere at «America is back» med han som president – utan å gå seg fast i endelause militære konfliktar. USA kan difor tenkast å engasjere seg på område som vil møte internasjonal støtte.

Global helse kan bli viktig først. USA vil ta opp att medlemskapen i Verdas helseorganisasjon, og ta opp at det felles internasjonale arbeidet mot smittsame sjukdomar og vaksinar med full styrke.

Over tid kan vi forvente at klima blir enno meir sentralt – og ei stor endring frå førre administrasjon. Det første Biden vil gjere er å ta USA inn i Paris-avtalen, som landet nyleg gjekk ut av. Biden har varsla at han vil innføre eit mål for USA om å gå til netto null utslepp i 2050, på linje med det EU har som ambisjon. Biden vil ha klima inn i alle utanrikspolitiske strategiar, inkludert i forholdet til utviklingsland.

Bloomberg og andre medier kunne førre veke fortelje at Biden vurderte å opprette ei spesiell eining i Det Kvite Hus for å koordinere all klimapolitikk, og at tungvektarar som John Kerry var kandidat til å leie det. Skjer det, kan USA igjen stå fram som ei viktig klimaleiar, slik landet var opp mot Paris-avtalen.

Etter fire år med ein president som ofte verka å ha større beundring for autoritære diktatorarar enn demokratiske allierte, er det grunn til å tru at demokrati og menneskerettar vil få ein sentral plass i Biden-administrasjonen sin utanriks- og utviklingspolitikk.

les også I Joe Bidens hjemby: - En jordnær kjøtt-og poteter-fyr

Eit konkret løfte er å arrangere eit globalt toppmøte for verdas demokratiske statar med sikte på å etablere ein global agenda for demokrati og menneskerettar. Vi kan lese dette som ei klår melding til førre administrasjon, men også som eit strategisk steg for å samle krefter mot den negative tendensen i politisk fridom verda har sett det siste tiåret. Dette kan bli populært, men også konfliktfylt globalt.

Ei forventning mange har til Biden, er at han skal oppheve regelen som forbyr bistandspengar til hjelpeorganisasjonar som også informerer om abort, den såkalla «Global gag rule». Det står i hans utanrikspolitisk plan.

Utrygg abort står bak at fleire titusen kvinner mistar livet kvart år. Om lag 35 millionar kvinner gjennomgår slike abortar kvart år, og mange døyr. Ein Biden-administrasjon kan også gjere andre, store endringar i program og politikk retta mot kvinner og jenter i utviklingspolitikken. Likestilling og abort er kontroversielt og politisert i USA, også i utviklingspolitikken. Han vil bli sett under sterkt press frå begge sider.

Biden har også ein eigen plan for den afrikanske diasporaen i USA og amerikansk Afrika-politikk. Han vil styrke det diplomatiske nærværet på kontinentet og utvikla banda med viktige afrikanske land. Det kan ende opp som tome ord, men kan også ha ei breiare strategisk grunngjeving. Kina har på få år blitt ein tung økonomisk aktør på det afrikanske kontinentet, og gjennom det fått sterk innverknad. For USA kan utvikling og eigne interesser gå hand i hand på kontinentet der over halvparten av verdas ekstremt fattige no lever.

les også Stoltenberg: Biden er en god NATO-supporter

I sum kan dette peike mot meir strategisk bruk av bistand for å løyse globale problem. Anthony Blinken, Biden-rådgjevar og viseutanriksminister under Obama, sa til nettstaden Devex i august at vi kan forvente ei «revitalisering» av amerikansk bistand. «Om du ikke følger en effektiv utviklingsagenda og en effektiv prosess imot klimaendringer, vil du se konflikter øke i antall og intensitet. Vi vil se massemigrasjon av mennesker og mer kamp om knappe ressurser. .. . Det er derfor i vår grunnleggende egeninteresse å finne måter å gjøre dette mer effektivt på».

Samstundes fins det grunnar til å tvile. USA vil framleis vere USA, med sterke interessemotsetningar internt. Biden vil ta nasjonale omsyn der det er politisk naudsynt, og i utanrikspolitikken er han også kjent for å fremme amerikanske eigeninteresser. Det er grunn til å tru at heimebane vil prege agendaen hans dei første åra.

Like fullt: Hans internasjonalisme, grundigheit og praktiske erfaring gjer at vi kan våge å håpe. Berande stolpar i amerikansk utanrikspolitikk – diplomati, demokrati, ansvar – kan bli gjenreist.

Det er litt kjedeleg, men i den verda vi lever i er kanskje kjedeleg det nye spennande.

Publisert: 10.11.20 kl. 07:48